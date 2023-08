I seks uker var et TV-team fra BBC og filmet Nusfjord Arctic Hotel i Lofoten.

Det populære reiseprogrammet «Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby» har nær 10 millioner seere og sendes i 150 land.

– Det er helt utrolig og helt unikt. Men det er en bekreftelse på at vi har fått til noe autentisk, spennende og annerledes når BBC synes at dette er et av verdens mest «amazing hotels», sier milliardær og eiendomsinvestor Carl Erik Krefting.

Hit til Nusfjord kommer nemlig besøkende i hopetall. Fra hele verden. Sommer som vinter. Foto: Nusfjord Arctic Resort

I Nusfjord har det vært drevet fiske siden midten av 1800-tallet og de karakteristiske, røde rorbuene ligger tett og tett.

I 2016 kom det et forslag om å sette opp et halvannet meter høyt gjerde til fiskeværet, som skulle sperre inngangen om sommeren, og folk skulle betale for å slippe inn.

Planene fikk flere av de 20 fastboende til å se rødt, og ble lagt på hylla.

Nusfjord er et av Norges eldste og best bevarte fiskevær. Foto: Nusfjord Arctic Resort

– Veldig stolte

Krefting-familien har brukt de siste årene på å pusse opp de gamle rorbuene og gjort det om til et populært hotell.

NRK har tidligere fortalt at Nusfjord daglig får besøk av 50 busslass med turister om sommeren.

Nå kan fiskeværet med 20 fastboende bli sett av 10 millioner mennesker fra hele verden.

Hotellene som ble vist i forrige sesong av programmet ble fullbooket i lang tid framover.

– Vi er veldig stolte. Vi håper at andre også vil bli stolte, sier Caroline Brun-Lie Krefting.

– Det er utrolig gøy at BBC kommer til Norge i det hele tatt, og at de også velger å dra et så bitte lite sted som Nusfjord, sier Caroline Brun-Lie Krefting. Her sammen med Carl Erik Krefting, og Monica Galetti fra BBC. Foto: BBC Studios

Hun forteller at de er svært opptatt av å formilde Nusfjords historie.

– Det er noe av det som vi synes har vært aller mest gøy, sier hun.

Da Krefting-familien kjøpte anlegget, lå fem av de sju fredede byggene i Lofoten på eiendommen.

Carl Erik Krefting beskriver hotellet som et levende museum for kystkultur og fisket som har vært drevet i Lofoten i mer enn 1000 år.

Den flere hundre år gamle bygda Nusfjord er en yndet destinasjon for turister sommertid. Foto: Nusfjord Arctic Resort

Programmet skal sendes på BBC førstkommende søndag i beste sendetid.

– En naturlig konsekvens vil være at flere kommer til å besøke Lofoten, men også Norge, tror han.

Turgåere lager «store sår i landskapet»: – Ser ut som en motorvei

Men vil naturen tåle presset?

Men hvis Lofoten får flere besøkende, vil det legge et enda større press på den allerede sårbare naturen, ifølge biolog Tom-Henrik Hasselberg.

Forskning viser at en stadig økning i menneskelig avføring i naturen bidrar til å forurense drikkevannet i området.

Turgåere lager også store sår i landskapet, og flere har slått alarm om naturperler som trues av slitasje.

– Det teltes på steder det ikke har vært teltet før. Folk går folk på steder der det ikke har gått så masse folk før. Dette skaper en ny type slitasje, forklarer biolog Tom-Henrik Hasselberg.

Hasselberg er bekymret for utviklingen.

– Masseferdsel gir store sår i naturen, og påvirker artssammensetningen. Det er bekymringsfullt, sier biolog Tom-Henrik Hasselberg.

Monica Galetti og Robert Rinder fra BBC. Foto: BBC Studios

Han forklarer at konsekvensene kan bli store, dersom man ikke verner om naturen.

For eksempel kan dette føre til flere steinras, det forstyrrer dyrelivet og slitasjen på naturen øker.

Alt dette påvirker økosystemet negativt. Det kan også være negativt for lokalbefolkningen, sier Hasselberg.

– En konsekvens kan bli at fastboende i Lofoten mister tilgang til nærmiljøet fordi det privatiseres for turister.

Carl Erik Krefting sier de gjorde et bevisst valg i å investere BBC i februar og mars nettopp for å treffe en periode med vesentlig lavere besøk til Lofoten.

– Vi håper og tror at dette kan gi god grobunn for helårig drift for bedrifter i Lofoten og løfte vinterturismen i Norge generelt.

Satser på helårsturisme

De som driver med reiseliv i øyriket gleder seg over BBC-programmet.

– Lofoten er et lite samfunn, som tar vare på omgivelsene og lever i balanse med omgivelsene sine. Jeg tror dette er veldig positivt.

Det sier reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Samuelsen tror episoden kan bidra til at flere ser på Lofoten som et attraktivt reisemål også i vinterhalvåret.

Reiselivssjefen forteller at de jobber mot å gjøre Lofoten til en helårsdestinasjon, noe serie trolig vil bidra til. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Vi trenger å bygge et reisemål for en helårsturisme der vi har faste arbeidsplasser året rundt slik at vi aktivt kan ta imot turister i vinterhalvåret.

Reiselivsnæringen og kommunene derfor jobbet for et besøksbidrag som skal finansiere den slags utfordringer.

Videre tror Samuelsen at besøksbidraget, som skal være på plass i løpet av året, vil være med på å styrke arbeidet med toalettfasiliteter og søppelrydding.

– Når vi markedsfører Lofoten, så markedsfører vi ikke bare for å tiltrekke oss gjester. Vi ønsker og få ansvarlige gjester. Og prøver derfor å innrette markedsføringen på en ansvarlig måte.

Rettelse klokka 07.50 fredag: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at Carl Erik Krefting var eier da forslaget om å sette opp gjerder var aktuelt. Det er ikke riktig.

Det er bare rundt 20 fastboende i Nusfjord. Etter BBC-programmet vil de garantert få mer besøk. Foto: Nusfjord Arctic Resort