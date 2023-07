Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Reiselivet i Lofoten og på Vestlandet ønsker en turistskatt for å finansiere blant annet toaletter og søppelrydding.

De aller fleste turister som NRK har snakket med er villige til å betale en turistskatt.

Regjeringen har sagt at de vil ha på plass en ordning i løpet av året. De har satt ned en arbeidsgruppe for å se på utfordringene knyttet til turistskatt.

Hvordan ordningen skal fungere i praksis er ikke avklart. Et regjeringsutnevnt utvalg vil at alle som kommer inn til Norge skal bidra med en sum. Deretter skal fylkeskommunene fordele pengene videre.

Høringsrunden er nettopp avsluttet, og ikke alle er fornøyd med et slikt forslag.

Turister som bæsjer i naturen, nedtråkkede stier og søppel i naturen er blitt et slags sommertegn i Lofoten.

Lenge har reiselivsnæringen og kommunene derfor jobbet for en turistskatt som skal finansiere den slags utfordringer.

I januar i år kunne de juble da næringsministeren på besøk i Svolvær lovet å få til en ordning i løpet av året.

Sju måneder senere er reiselivssjefen i Lofoten, Line Renate Samuelsen, utålmodig.

Reiselivssjef i Lofoten, Line Renate Samuelsen er lei av å vente. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det har gått litt treigt. Vi fikk store forventninger da statsråden besøkte oss i vinter, og vi snakka om besøksbidrag og utfordringene her i Lofoten.

I disse dager er det fullt av turister i Lofoten, og hun mener en forsøksordning burde vært på plass allerede.

– I 2021 fremmet vi forslag til en pilot. Vi har jobbet sterkt med å få på plass en slags ordning sammen med verdensarvfjordene på Vestlandet som også har sine utfordringer.

– Mange folk går og bruker naturen, både lokalbefolkning og gjester, og vi trenger tilrettelegging, vi trenger å ha toalett og søppelhandtering, legger hun til.

Turister villig til å betale

Reiselivet i Lofoten får støtte lenger sør i landet.

Administrerende direktør i Fløibanen, Anita Nybø, er veldig positiv.

– Jeg personlig syns vi skal ha det, fordi besøksforvaltningen har blitt et stort ansvar både for bygd og by. Vi vet at ikke alle er like godt forberedt når de skal rundt om, og kanskje spesielt i bygdene.

Bergen og Lofoten er populære reisemål om sommeren. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

– Det er mange ting vi kunne fått verdiskapning av for de summer. Vi trenger vedlikehold, og både Bergen kommune og vi trenger ekstra verdier for å holde tomten der oppe ved like.

Flere andre land har allerede ulike varianter av besøksbidrag.

Michael fra Oslo er på ferie i Lofoten for første gang. Han kan gå med på så mye som 1500 kroner i besøksbidrag, men da vil han ha en garanti for at været blir bra. Nederlandske Minka og Arend sier det er vanskelig å svare på nøyaktig hvor mye de hadde vært villige til å betale i besøksbidrag, men et lite bidrag går greit. Danske Brigitte sier hun fortsatt hadde kommet på ferie til Norge, selv om hun hadde måtte betale besøksbidrag.

I Svolvær nyter amerikanerne Judy og Bill den nordnorske sommervarmen. De er i Norge for første gang på et toukers cruise.

– Norge er utrolig vakkert og vi er så imponerte over hvor vennlige alle er, sier Judy.

– Hadde dere vært villige til å betale turistskatt for å besøke Lofoten?

– Ja, så lenge det er på sin rette plass og med åpenbar grunn, så er man vel villig til å betale, sier Judy.

– Jeg ville betalt, for bare for å nevne et eksempel så har jeg sett etter et toalett siden vi kom, men har ikke funnet en. Så nå ser jeg etter en busk, humrer Bill.

Også turistene NRK møtte ved Fløibanen i Bergen er villige til å betale en eventuell turistskatt.

August Jambak har ikke noe imot å betale turistskatt selv om han er norsk. Juliette Boellaard fra Nederland er villig til å betale skatten på 20 kroner dersom det er positivt for hele den norske turismen. Soisic Lebreton og datteren Claire Giraud fra Frankrike mener beløpet på besøksbidraget er alt for lite og er villige til å betale opp til 200 kroner. Victor Myranov fra USA mener det handler om å gi og ta. Han er derfor svært positiv til et slikt besøksbidrag.

Skeptisk til nytt forslag

I mars ble det kjent at et regjeringsutnevnt utvalg foreslår å innføre en turistskatt.

– Vi vil at alle som kommer inn til Norge bidrar med en liten slant på ti eller 20 kroner, og på den måten kan man få bygd ut bedre tilbud til turistene, sier Trine Skei Grande til NRK nå.

Det er fullt av turister på Fløibanen i juli. Her er daglig leder Anita Nybø i sving med å rydde opp når mange fra cruiseskip kommer. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

Hun ledet utvalget, og mener det er fylkeskommunene som skal fordele pengene videre til kommunene. Hvordan det skal skje, har ikke utvalget tatt stilling til.

– Hva med norske turister, må de betale skatt?

– Vi er medlem av EØS, så vi kan ikke behandle utenlandske og norske borgere på ulik måte. Derfor må nok alle betale dette når man krysser grensa inn til landet.

Nylig ble høringsrunden avsluttet.

Når NRK spør turistene i Svolvær hvorfor de kommer til Lofoten er det en ting som går igjen; de vakre fjellene. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Reiselivssjef Line Renate Samuelsen frykter forslaget fra utvalget gjør at de mister kontrollen.

– Om det blir krevd inn på grensa kan vi blant annet ikke regulere pris i høysesong og lavsesong. Vi er redd det blir for mye byråkratisering hvis man skal begynne med søknadsordninger og prosjekter.

Regjeringen: – Mange utfordringer

I næringsdepartementet jobber de for fullt med tematikken, påpeker statssekretær Anne Marit Bjørnflaten.

Hun bekrefter at Lofoten, Nordkapp, Beitostølen og Verdensarvfjordene er blant dem som ønsker å teste ut turistskatt i form av pilotprosjekt.

– Alle forslagene utfordrer dagens lovverk og innebærer administrative problemstillinger, for eksempel når det gjelder hvordan besøksbidraget skal innkreves, skriver hun i e-post til NRK og legger til:

– Besøksbidrag kan innebære at besøkende pålegges å betale en avgift knyttet til innreise til landet eller et geografisk avgrenset område, eller gjennom påslag på en eller flere tjenester som for eksempel overnatting, servering, handel og opplevelser i et område.

Les hele svaret til statssekretær Anne Marit Bjørnflaten: Ekspander/minimer faktaboks – Departementet har mottatt forslag til pilotprosjekter fra interesserte kommuner og reiselivsaktører, deriblant Lofoten, Nordkapp, Beitostølen og Verdensarvfjordene. I tillegg peker reisemålsutvalget på muligheter for en nasjonal modell. – Alle forslagene utfordrer dagens lovverk og innebærer administrative problemstillinger, for eksempel når det gjelder hvordan besøksbidraget skal innkreves. Besøksbidrag kan innebære at besøkende pålegges å betale en avgift knyttet til innreise til landet eller et geografisk avgrenset område, eller gjennom påslag på en eller flere tjenester som for eksempel overnatting, servering, handel og opplevelser i et område. – Vi er opptatt av å finne robuste løsninger, og har derfor satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe for å gjøre grundige vurderinger. Arbeidet har høy prioritet, og vi sikter på å få ordningen klar i løpet av året. Det er for tidlig å si hvordan pilotene blir utformet, men målet er at de skal gi både kommunene og oss nyttig lærdom som kan legge grunnlag for varige løsninger.

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe for å se nettopp på disse utfordringene.

Bjørnflaten understreker at arbeidet har høy prioritet, og at de «sikter på å få løsningen klar i løpet av året».

Nederlandske Arend nyter godværet i Svolvær. Han sier han gjerne kan betale et besøksbidrag, men det må ikke være for høyt. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Forsker: – Norge bør prøve turistskatt

Agnes Brudvik Engeseth er seniorforsker ved Vestlandsforsking.

Hun tror en slik skatt kan slå ut begge veier, men mener Norge bør tørre å prøve ut ordningen.

– Det kan hende at en del reisende til Norge, og vi nordmenn, merker at her er en ny avgift som vi ikke er vant med. Vi er jo vant til allemannsretten, sier hun og legger til:

– Samtidig så tror jeg at mange vil se på det som positivt å kunne være med å bidra til at vi møter gode fasiliteter, parkeringer og at ting er skilta.

I Lofoten kryr det av turister. Årlig kommer det flere hundre tusen til regionen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

I reiselivsnæringen og ellers har folk vært skeptiske til skatten. De frykter at folk ikke vil komme hit fordi Norge allerede er dyrt, ifølge seniorforskeren.

Dette har også NHO påpekt, men i januar var de positive.

– Vi må ha troa på at Norge er så attraktive at denne avgifta ikke får folk til å endre kurs, samtidig som at vi hele tiden må holde kvalitet og fokusere på gode opplevelser, avslutter Engeseth.