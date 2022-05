Skal du ut å fly, er det billige billetter å få kjøpt for tiden.

Hva med Bodø-Oslo for 399?

Bergen-Oslo for 352?

Eller Trondheim-Bergen for drøyt 800 kroner?

En tur til Alicante kan du i juni få for 514 kroner, om du bor i hovedstaden.

Priseksemplene er fra Flyr, og er basert på noen tilfeldige søk denne uka.

Norwegian følger på, og har også lave priser på flere av strekningene Flyr opererer. For eksempel får du en tur fra Bergen til Oslo for 499 i mai og juni.

Er prisene for lave?

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker og daglig leder i Winair.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Han tror flyselskapene er avhengig av å utnytte det at nordmenn nå er reiselystne, etter to år med pandemi.

Og at de faktisk kan gjøre lurt i å sette prisene opp.

– I sommer vil det være en voldsom etterspørsel etter reiser. Det forventes tidenes beste sommer for flyselskapene i Norge og Europa.

– Samtidig er ikke flyselskapene enda helt tilbake på 2019-nivå. Hvert flyselskap må derfor maksimere inntektene sine. De trenger frisk kapital for å møte høsten og vinteren, som nok ikke blir like bra.

– De setter nok ikke prisene opp i skyene. Men etterspørselen er høy, og det er en premie å hente ut på det. De vil nok ta ut så mye som markedet tåler og konkurransen tillater i sommer, tror flyanalytikeren.

Sommeren blir avgjørende

Et flyselskap som er mer avhengig av tjene penger enn andre, er Flyr.

Elnæs sier selskapet har lagt seg på en lavprisstrategi.

– Ser vi på de finansielle resultatene så har ikke den fungert. Nå blir sommeren helt avgjørende.

Som flere medier meldte i forrige uke, skal selskapet hente 250 millioner i frisk kapital. Det skjer få måneder etter siste kapitalinnhenting (ekstern lenke).

– Selger de billettene sine for billig?

– Ja, totalt er snittprisen for lav til at de får inn nok inntekter. Så prisene må opp, og de må få fylt en større andel av setene sine i flyene.

Elnæs: Trenger 80 prosent fyllingsgrad Ekspandér faktaboks Elnæs viser til de siste tallene, som sier at en Norwegian-billett i snitt gikk for 962 kroner i april. Selskapet klarte å fylle nesten 8 av 10 seter.

En SAS-billett gikk i snitt for 1336 kroner i april, med 7 av 10 solgte seter.

Mens Flyr hadde en billett-snittpris på 699 og solgte i overkant av 6 av 10 seter.

– SAS hadde i overkant av halvannen millioner passasjerer. Norwegian hadde 1,4 millioner. Mens Flyr hadde rundt 122.000. Så de har en jobb å gjøre.

Nå er det avgjørende at «Flyr tar betalt så mye som de kan for hver passasjer», og får fylt minst 8 av 10 seter i sommer for å bedre bunnlinja, mener Elnæs.

Her er konkurransen størst

– På hvilke strekninger er konkurransen hardest?

– Det er på de med størst volum. Mellom Oslo og Stavanger, Bergen, Bodø, Trondheim og Tromsø. Det er her det er hardest for Flyr å slå seg opp mot konkurrentene.

– SAS og Norwegian har et større rutenett, og tåler tap på de rutene Flyr flyr på. Flyr må utvide eget rutenett for å klare seg på sikt.

Selskapet scorer samtidig bra på kundeservice, og Elnæs er spent på om dette er noe markedet er villig til å betale mer for på sikt.

– Alt avhenger av hvordan de klarer å bygge merkevaren og få opp et skikkelig rutenett med flere fly, spesielt innenlands.

Flyr: Fornøyd med utviklingen

Tonje Wikstrøm Frislid er administrerende direktør i Flyr.

At konkurransen er tøff, det merkes. Men flere fly og flere destinasjoner betyr også flere bein å stå på.

– Vi visste hva vi gikk til. Men vi har en modell med en liten organisasjon som evner imøtekomme utfordringene, forteller hun til NRK.

– Dere priser dere veldig lavt. Kan det være lønnsomt?

– Det er vanskelig å gi et svar på hva billettene våre koster. Det varierer ut fra hvor vi flyr, og på samme fly også. Men vi har lave kostnader, og skal alltid kunne ha lave priser.

– Om de skal være så lave som nå, med de fuelprisene vi ser, det kan hende det er i endring.

Frislid forteller at de har 12 fly i drift inn mot sommeren. Hvor mye mer de skal vokse blir avhengig av etterspørselen i markedet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Når vil prisene gå opp?

– Det kan jeg ikke gi noe konkret svar på. Det varierer ut fra flyvning og etterspørsel. Vi skal leve godt med lave priser lenge.

– Dere har en fyllingsgrad på rundt 60 prosent. Noen mener dere må opp på 80. Når blir Flyr lønnsom?

– Ikke glem at vi er et oppstartsselskap som har vært i drift i 10 måneder. 60 prosent fylling, med den konkurransen, det er bra. Men det er ikke godt nok, og vi skal opp. Vi har sagt at vi skal bli lønnsomme i løpet av en treårsperiode.

– Vi ligger an til å gå «break-even» neste år. Det ser veldig bra ut, og vi er fornøyde med de gode tilbakemeldingene vi får fra både kunder og ansatte.

Sier prisene er dynamiske

Hos SAS er John Eckhoff pressesjef.

John Eckhoff er pressesjef hos SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han kan fortelle at de enda ikke er på 2019-nivå, selv om etterspørselen er god.

– Prisene er dynamiske. Det vil si at de styres av tilbud og etterspørsel. Det vil som regel lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg de rimeligste billettene.

Det er lavere kapasitet enn før pandemien og det kan også påvirke prisene når «alle» vil reise med fly, bekrefter Eckhoff.

NRK har også vært i kontakt med Norwegian. Saken oppdateres med svar når dette foreligger.