Det er i alle fall veldig billig å fly mellom de store byene i høst.

Her er noen eksempler NRK har hentet inn onsdag morgen:

NRK har tatt kontakt med Norwegian med spørsmål om de forsøker prise ut Flyr.

De viser kort til at «prisene styres av tilbud og etterspørsel».

– I Norwegian er vi opptatt av å tilby kundene et så godt tilbud som mulig, og høsten er typisk en periode med gode pristilbud.

– Målrettet priskonkurranse

Hos Flyr svarer Anita Svanes på vegne av selskapet.

– Det vil være en forskjell i pris alt etter hvor man reiser og når man reiser. Derfor vil prisene alltid variere. Samtidig opplever vi en målrettet og aggressiv priskonkurranse fra konkurrenter på de rutene hvor vi opererer vinge-mot-vinge. Det er også noe vi må forholde oss til som et nystartet selskap som skal etablere seg i et marked. Det er bare å se på prisene på ruter hvor vi ikke flyr, sier hun til NRK.

Svanes sier at pris er et virkemiddel for å lokke til seg kunder.

– Vi er et nytt flyselskap som skal tilby konkurranse i det norske markedet, og pris er et virkemiddel for at nye kunder prøver oss, og forhåpentligvis kommer de tilbake til oss fordi de er fornøyd med den hyggelige servicen om bord.

Ekspert: – Norwegian har konkurranseinstinkt

Flyanalytiker og rådgiver Hans Jørgen Elnæs, som har lang fartstid i bransjen selv, mener dette viser at det er en hard konkurranse.

– Disse selskapene følger hverandre med argusøyne. Begge selskapene er på ballen og bruker teknikkene som de store selskapene ute i Europa gjør.

Han tror ikke det handler om at Norwegian vil kvitte seg med en brysom konkurrent. Men at selskapet har konkurranseinstinkt.

– Det så vi også da Wizz Air opererte innenlands i Norge, da var også Norwegian raskt ute med å legge seg veldig nærme prisnivået til Wizz Air.

Eksempel på priser mellom Tromsø og Oslo med Flyr, i september. Grafikk: Skjermdump fra Flyr

Eksempel på priser mellom Tromsø og Oslo med Norwegian, i september. Grafikk: Skjermdump fra Norwegian

Han tror også bildet er sammensatt. Prisen på flybilletten er én ting.

Så får de også tilleggsinntekter. For eksempel må en gjerne betale ekstra for bagasje, når man skal kjøpe de aller billigste billettene. Lave priser er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med tap av penger.

– Når det gjelder inntekter utenom selve billettprisen, bør det ligge på 20–30 prosent av de totale inntektene, for ett lavpris flyselskap, opplyser analytikeren.

Tror de lave prisene kan bli undergangen for Flyr

Førsteamanuensis Espen Andersen hos BI peker på at det er relativt enkelt for Norwegian å sette ned prisene fra Trondheim, Bodø eller Málaga.

– Mens de beholder prisene høye på ruter Flyr ikke flyr på. Som til og fra Stavanger, for eksempel.

Et raskt søk hos Norwegian viser at de billigste billettene fra Stavanger til Oslo stort sett koster 400 kroner mer, enn fra Bergen.

Flyr har ikke samme nettverk av ruter. For å overleve i konkurransen må de da ha veldig tålmodige eiere med en stor kapitalbase, mener han.

Eller vokse fort nok til at også konkurrentene kjenner de lave prisene på pungen. Altså ved at Flyr konkurrerer på flere ruter.

– Jeg skal ikke dømme dem nord og ned. Men jeg tror det blir vanskelig, sier Espen Andersen ved BI. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det vi ser nå, det har vi sett i alle tider. På 70-tallet etablerte Freddie Laker flyselskapet Laker Airways, som skulle fly folk billig over Atlanteren.

– De store flyselskapene evnet da å prissatte enkeltseter, og kunne tilby noen få seter på hvert fly som var enda billigere. Det var nok til å prise Laker ut av markedet. Jeg tror vi vil se noe lignende nå.

Et annet moment, er hvor mye folk vil fly fremover.

Nå når pandemien sakte slipper taket. Andersen tro klimaeffekten vil være én faktor på forretningssiden. Men at fritidstrafikken vil ta seg fort opp.

– Det er etterslep. Folk skal til Syden for å se etter leilighetene, besøke familie og slike ting. Men når det kommer til de korte forretningsreisene, tror jeg den tiden er forbi.

Kan komme til å utfordre SAS

I sommer har flyselskapene hatt brukbart med kapasitet i markedet.

Utover høsten faller normalt etterspørselen litt. Da må de gjøre et valg om de skal holde kapasitetene i luften eller sette flyene på bakken.

– Jeg tror ikke vi vil se billetter i stort antall på 200–300 kroner i Norge i overskuelig fremtid. Men nå er usikkerheten stor på grunn av pandemien, sier Jans Jørgen Elnæs.

– De som skal ut og reise bestemmer seg ofte kort tid i forveien. Det betyr at fremtiden er uoversiktlig for selskapene. Da må man bruke teknikker for å holde etterspørselen oppe ved hjelp av pris. Det samme ser vi over hele Europa.

Han er ikke helt enig med Andersen, men tror Flyr kan klare å finne sin plass i markedet i Norge. Lave priser kan dessuten i seg selv ha en markedsføringseffekt, for å nå ut til nye kunder.

– Så er det også viktig å presisere at i strategien til lavprisselskapene, så er det ikke er alle setene som går til 350 kroner. De fleste setene går til en høyere pris.

Det kommer uansett til å bli en veldig tøff kamp i luften over Norge.

– Nå ser vi den mellom Norwegian og Flyr. Men det kan også være at Norwegian prøver seg enda mer og vil prøve å dytte SAS av banen.