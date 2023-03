Norwegian Crystals i Glomfjord har nylig signert en avtale med ett av verdens største selskap innenfor innovasjon og grønn energi; EIT InnoEnergy.

Satsingen har en prislapp på nærmere 19 milliarder kroner og innebærer en utvidelse av fabrikken i Glomfjord med en økning i antall ansatte fra 80 til 500.

Og dét i ei bygd med omtrent tusen innbyggere.

I fabrikklokalene i Glomfjord er det lite som gir noe frampek om de flere hundre nye arbeidsplasser eller milliardene fra satsingen.

De ansatte har vært permitterte siden desember grunnet mangel på kunder.

Fabrikken er viktig for bygdas eksistens. Nå kan den kanskje endelig få Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det begynner å bli ei stund. Derfor gir nyheten håp til de som sitter hjemme og venter på utbyggingen, sier hovedtillitsvalgt Sandra Roksøy.

Hun har selv vært med på både opp- og nedturer i Norwegian Crystals, og i forgjengeren Renewable Energy Corporation (REC).

– Mange av oss har vært der før under REC og utbyggingen som var der da. Det er gulrota for at vi er her og står på. Vi vet hvor morsomt det er med en slik opptur og har all tro på at det kan skje i Glomfjord igjen.

– Hva er det som gjør at dere forblir i selskapet til tross for alle permitteringene?

– Det er troen på at det skal gå bra, tilhørigheta til bedriften og plassen. Bedriften er unik utenfor Asia. Vi vet vi er gode på det vi gjør.

Kommunen har tro på solsatsing

Det har vært en berg-og-dal-bane for de ansatte ved fabrikken. I 2020 jobbet flere ansatte i flere måneder uten lønn.

Til tross for at det har vært knyttet mye ustabilitet til bedriften i Glomfjord, sier ordfører Sigurd Stormo at kommunen har vært positive til sol-satsingen siden det begynte på 90-tallet.

– Det vokste seg stort, men fikk oss en real nedtur da REC gikk konkurs. Men selv etter det, har vi hatt troen på at dette er en industri det er liv laga for.

Sigurd Stormo, ordfører i Meløy kommune, tror timingen er god for ny storsatsing på solprodukter i Europa. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Sist gang det gikk dårlig, var det fordi Kina tok over nesten all produksjon av råstoff til solcellepaneler.

– Men nå åpnes det for gode muligheter for å få i gang produksjon i Norge igjen. Timinga nå er kanskje den beste for at dette skal lykkes, sier ordføreren.

Historikk: Norwegian Crystals Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks 2020 ble et turbulent år for solcellebedriften Norwegian Crystals. Konsernsjef Gøran Bye beskrev situasjonen den gang som «nærmere undergangen kommer man ikke.» Koronapandemien og en nær konkurs skapte usikkerhet og i flere måneder jobbet de ansatte uten å få utbetalt lønn. Høsten 2020 fikk selskapet inn 51 millioner kroner i frisk aksjekapital som berget situasjonen. Siden den gang har de jobbet for å utvide driften.

Mot et mer selvstendig Europa

EU har gitt innovasjonsselskapet InnoEnergy et mandat, hvor ambisjonen er å hvert år fra 2025 produsere solcellepanel med kapasitet til å produsere 30 gigawatt med strøm. Det tilsvarer like mye effekt som 30 millioner panelovner på 1000 watt.

Norwegian Crystals har en salgsavtale med en ramme på 18,7 milliarder kroner.

– Det er vår brutto salgsinntekt over 8 år på den salgskontrakten vi har inngått med et stort europeisk selskap, sier konsernsjef Gøran Bye.

Silisium Ingot som skal bli til silisiumswafer. Foto: Norwegian Crystals

Situasjonen ute i verden, blant annet med Russlands krigføring i Ukraina har satt fart på maktapparatet i EU.

Tidligere i år, erklærte Tyskland at de hadde blitt uavhengige fra gass, olje og kull fra Russland.

I tillegg har de også økt tempoet i satsingen på klimavennlig fornybar energi som følge av Ukraina-krigen og ringvirkningene av den.

I Glomfjord, mener Bye at satsingen deres også kommer som et svar på behovet for et mer selvstendig Europa.

– Sol har blitt «billig nok». Det er ikke lenger det samme jaget om å få ned kostnadene og prisene, Så godt som alle solpanel i verden kommer i dag fra kinesiske selskaper, sier Bye.

Dette støtter Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF.

Nils Røkke i Sintef sier de billigste energikildene nå er sol og vind. Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Dette har slått ut både på vind med mye produksjon i Europa. Det samme har skjedd med batteri, og så er det dette med solenergi, sier han.

Bye: – Må gjøre det stort

Noe av utfordringen har vært at i Kina har man greid å produsere mer kostnadseffektivt.

Derfor mener Norwegian Crystals at det ikke er noe poeng å gjøre dette i liten skala.

Bare i forrige uke informerte solcelleprodusenten REC Solar Norge om at 50 ansatte kom til å miste jobben, i tillegg til de 80 som var permittert, men som nå ikke lenger jobber i bedriften.

– Da må vi gjøre ting stort. Vi kan ikke bare gjøre lite grann. Vi har jobbet i to år sammen med InnoEnergy og andre selskap for å legge til rette for et kvantesprang i europeisk størrelse.

Nå gjenstår å hente inn 3,6 milliarder kroner for den å finansiere utbyggingen av fabrikken i Glomfjord.

– Det er investeringsestimatet. 1,8 milliarder i egenkapital og den andre halvparten i lån og tilskudd. Halvparten av egenkapitalen skal vi forsøke å få inn gjennom InnoEnergy sitt europeiske investornettverk.

Foreløpig er det ikke på plass, men de har en liste over interessenter.

– Hvor sikkert er dette egentlig?

– Vi har ikke kapitalen på plass enda, så det er fortsatt usikkerhet. Det må vi bare slå fast, sier Bye.