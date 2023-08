Solindustri er i vinden.

Men mandag 21. august gikk bedriften Norwegian Crystals konkurs.

Årsaken er at selskapet mangler kapital.

Og hjørnestensbedriften fra Glomfjord er ikke den eneste norske produsenten av solcellekomponenter som sliter med kapital.

Selskapet Rec Solar i Kristiansand har slitt. I mars i år ble 50 personer i bedriften sagt opp.

– Det blir vanskelig å skjønne at de mener alvor når oljenæring får enorm kraftstøtte, sier Rasmus Hansen i MDG.

Han mener Norge nå blir enda mer avhengig av Kina i det grønne skiftet – og peker på at det gjør oss avhengig av industri preget av forferdelige forhold.

Ordfører: – Hardt slag

Konkursen til solcellebedriften gjorde at 70 personer mistet jobben.

Det står i sterk kontrast til de 500 arbeidsplassene kommunen forventet å få ut av industrien bare måneder før.

– Det er surrealistisk å stå å snakke med ansatte som nettopp har mistet jobben, samtidig som satsinga på sol bare vokser, sier Sigurd Stormo, ordfører i Meløy.

Sigurd Stormo (Ap), ordfører i Meløy kommune sier at det allerede har kommet støtte gjennom Europeiske investeringsfond til hjørnestensbedriften i Glomfjord. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Denne uka fortalte han Klima- og miljøministeren om det harde slaget for bygda, på en hydrogenkonferanse i Bodø.

– Jeg kunne ikke unngå å nevne det i dag. Det var viktig for meg å fortelle Barth Eide at vi må satse på flere energikilder, sier han og legger til:

– Sol som energikilde er kjempeviktig.

Derfor er han håpefull. Men da må regjeringen stille opp sier ordføreren.

– Vi må ha myndighetene på laget om vi skal få til å gjenreise solcelleindustrien i Norge.

Men dette krever gode støtteordninger, fortsetter ordføreren.

– Det ser vi i både USA og Europa. Etter krigen i Ukraina har Europa måtte finne ut av hvordan de skal få nye energikilder. Der er sol viktig. Industrien må tilbake fra Kina. Det åpner muligheter for oss.

MDG: – P roblematisk å være så avhengig av Kina

Ordføreren får støtte fra Rasmus Hansson i MDG.

Han mener også at regjeringa må lenger frem i skoene for å støtte opp om norske grønne energibedrifter.

– I Norge er det oljenæringen som dominerer økonomi, arbeidsmarked, politikk og profitt. Da må staten være mye mer offensiv i å hjelpe frem de grønne bedriftene som vi alle påstår at vi vil ha, sier han og fortsetter:

– Nå sitter vi og ser på at de dør.

Han etterlyser et mye tydeligere og mer forpliktende støtteopplegg for de næringene som driver med grønn industri.

– Grønn energi lager både energiløsningene vi trenger, og en strategi der vi satser på det gjør oss også mindre avhengig av Kina, sier Rasmus Hansson (MDG). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Norwegian Crystals er et godt eksempel på dette. De har ledende teknologi på verdensnivå og gir lokale arbeidsplasser. Det viser også at det grønne skiftet hører til i distriktet.

– Bruk Glomfjord som et eksempel på hva regjeringen mener i praksis med sin grønne satsing.

Kina er ledende på solcelleproduksjon i verden. Hansson peker på at denne konkursen medfører at også Norge blir enda mer avhengig av Kina.

– Det er ekstremt problematisk at vårt grønne skifte fortsetter å være så avhengig av Kina. De kinesiske solcelleproduktene blir fremstilt gjennom slavelignende forhold.

Videre mener Hansson at Norge har en forpliktelse til å bidra mest mulig til at kineserne ikke skal undertrykke urbefolkning som uigur.

– En av måtene vi kan gjøre det på, er å gjøre oss uavhengig av de produktene de produserer i konsentrasjonsleirfabrikker.

Mener regjeringen gjør nok

Men klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at staten allerede har gitt mye støtte til solcelleindustrien.

– Det har vært mye statlige kroner inn i solcelleproduksjonen.

– Gjør dere nok for å få til det grønne skiftet?

– I høyeste grad. Nesten alt vi gjør nå i både klima og næringspolitikken går ut på å få utslippene ned. I tillegg ønsker vi at vi skal utvikle og ta i bruk de nye løsningene i Norge.

– Solceller kommer vi til å trenge mye av og det er stadig større interesse for at det ikke bare blir produsert i Kina, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Betyr det at innbyggerne i Glomfjord kan senke skuldrene, og at arbeidsplassene kommer tilbake?

– Det bestemmer ikke staten, det må være en privat eier inn her i tillegg til støtten de har fått, sier Barth Eide.

– Solcellebransjen i Norge har hatt det krevende, sånn har det også vært før fordi det er sterk internasjonal konkurranse.

– Men dere går ikke inn med pengestøtte til Glomfjord?

– Vi må nok ha en industriell eier her, men det er en bransje i vekst som opererer i et marked der mange av kjøperne ønsker at Kina ikke skal ha monopol. Det er et utgangspunkt.

Han peker på at det er den nåværende eieren som gir seg, og tror derfor ikke siste ord er sagt i Glomfjord.

– Jeg har inntrykk av at det kan være flere andre potensielle eiere som har lyst til å se på dette. Norwegian Crystals har utviklet veldig interessant kompetanse.

Ordfører Stormo i Meløy har i hvert fall ikke sluttet å håpe.

– Jeg har mer enn håp. Jeg har tro på at vi ikke har sett det siste kapitlet om sol hverken i Norge eller i Meløy, sier han.

– Jeg tenker at vi bare må jobbe videre. Vi kommer til å lykkes.