Hjørnesteinsbedriften skulle endelig tjene penger - nå frykter Sinje fraflytting

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Så sent som i fjor høst var industribedriften i nordlandskommunen Meløy nesten konkurs.

I januar stablet Norwegian Crystals seg på beina og ting så langt lysere ut. På kort tid snudde alt.

Mariann Villa er førsteamanuensis ved NTNU. Hun tror koronakrisen kan gi distriktene et bedre rykte.

– For første gang i bedriftens historie så vi mot det som kunne bli et lønnsomt produksjonsår, bemerker administrerende direktør, Gøran Bye.

– Vi skulle ut og hente penger til ekspansjonen for å konkurrere med kineserne, men det er jo ikke så lett nå, sier han.

– Trist å se flere tomme hus

Og det er slett ikke bare Meløy de frykter sentralisering nå.

Pengemangel og permitteringer preger bedrifter i hele landet. Flere vil gå konkurs, og halvparten av NHOs medlemsbedrifter har permittert ansatte.

Fredag presenterer regjeringen nye økonomiske tiltak for å støtte bedrifter og sikre arbeidsplasser.

En av dem som går en usikker tid i møte er Sinje Sætherskar. Hun opplever igjen at arbeidsplassen hennes på hjemstedet Glomfjord sliter.

– Det få eller ingen lignende jobber å søke på i Meløy. For mange vil arbeidsledighet bety å flytte her ifra, sier hun.

99,8 prosent av Norwegian Crystals konkurrenter er i Kina. Hvis de ikke vinner kampen om pengestøtte, vil de gå konkurs, og Kina får nesten full monopol på produksjon av bestanddeler til solcellepanel. Foto: Edmund Ulsnæs / Ny Næring

Trebarnsmoren har derimot ingen planer om å reise.

I beste fall må hun omskolere seg - og i verste fall fortsette å bo i ei bygd med hus til salgs.

– Det vil være trist å se enda flere tomme hus, det er allerede et par av dem her. Vi vil jo helst at innbyggertallet går opp og ikke ned.

Forsker ser lyspunkter

Førsteamanuensis Mariann Villa har forsket en hel del på sentralisering og fraflytting fra bygdene.

Hun jobber ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og tror verdiene som skapes i distriktene kan få mer oppmerksomhet nå som følge av koronautbruddet.

– Det er ikke vanskelig å spå at konkurser med hjørnesteinsbedrifter kan føre til fraflytting og sentralisering. Men det er interessant å se at krisen vi er inne i nå kan føre til mer bevissthet rundt desentralisering.

– Jeg tror det blir mer stemning for å snakke om betydningen av levedyktige distrikter, legger hun til.

Dekan ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, tror derimot ikke korona fører til fremskynding av sentraliseringen.

– Ikke på kort sikt, i alle fall. Så lenge de store industrielle systemene fungerer, vil mange distriktskommuner overleve.

– Flytter ikke til Oslo

Med 65 ansatte er Norwegian Crystals svært viktig for kommunen.

Dekan Erlend Bullvåg på Handelshøyskolen ved Nord universitet.

Derfor sendte Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap) nylig brev til stortingspolitikerne.

Der ber de om statlig garanti til et lån på 40 millioner kroner.

– Dette er ikke et rop om hjelp til permitteringer. Dette er en mulighet til å holde folk i lønnsom produksjon, sier ordføreren.

Direktøren i selskapet, Gøran Bye, er spent på regjeringens varslede tiltak.

– Hvis vi legger ned i Glomfjord, starter vi ikke opp igjen i Oslo, for å si det sånn.