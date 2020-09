Det er over to måneder siden siste lønnsslipp – nå går investorer inn med 51 millioner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Nærmere undergangen kommer man ikke.»

Slik beskriver konsernsjef Gøran Bye det turbulente siste året for solcellebedriften Norwegian Crystals.

Lørdag fikk de en etterlengtet nyhet.

Etter et turbulent år inkludert nær-konkurs og koronapandemi har selskapet hentet inn 51 millioner kroner med fersk aksjekapital fra nye og gamle eiere.

Å jobbe uten lønn er nok noe som er fjernt for de fleste.

Siden den 20. juni har de ansatte jobbet uten at de har fått lønn, men nå er løsningen på plass.

– Vi har strekt oss til det ytterste. Vi er kjempeglade for at vi har funnet nye investorer og vi hadde veldig lyst til å få dette til, sier hovedtillitsvalgt Anders Tindvik.

Og først utgiftspost blir å etterbetale lønninger ifølge Bye:

– De skal få lønna si, selvfølgelig skal de det. Vi har nå vært i en situasjon hvor vi ikke har klart å betale lønninger i juli og august. Nærmere undergangen kommer man ikke.

Ansatte: – Vil se pengene på konto før vi tror det

51 millioner sikret i en kort melding en lørdag i september. Selv om det ifølge selskapet kun er formaliteter som gjenstår vil de ansatte se pengene før de tror det.

– Det var veldig godt å få den meldinga på lørdag. Det har vært gode reaksjoner fra de ansatte, men nå er vi nok der at vi vil se pengene på konto før vi tror det, sier hovedtillitsvalgt Anders Tindvik.

Selv om lønna er essensiell for å få hverdagen til å gå opp, gleder de ansatte seg til å komme på jobb igjen.

– Vi forventer ikke full betaling nå, men vi håper at juli-lønna kommer i løpet av uka.

Ønsket om å gå tilbake til en normalsituasjon er stort.

– Vi vet at vi har mye hard jobbing foran oss. Nå skal vi bevise at vi er verdt investeringen. Og det er vi.

Helt rosenrødt har det likevel ikke vært. Folks sparekontoer har begynt å bli tomme, og for mange har det vært tomt lenge.

– Mange har gått over betalingsfristen. Vi har vært blakke lenge nå. Jeg trodde vi var langt over den grensa allerede.

– En tillitserklæring

Så sent som i fjor høst var solcelle-selskapet på konkursens rand.

I januar stablet de seg på beina og ting så langt lysere ut. For første gang i bedriftens historie så det ut som året skulle bli lønnsomt.

Men så snudde alt da en velkjent pandemi slo til. Både ledelsen og de ansatte har hatt tro på at ting skulle snu og gå riktig vei.

Likevel hadde ingen regnet med at de skulle gå så dypt ned i kjelleren som de siste månedene.

– Derfor er det veldig interessant å se at gode forretningsfolk likevel har bestemt seg for å investere i oss. Det tar vi som en tillitserklæring, sier Bye.

Tidligere har de også jobbet hardt for å møte konkurransen fra Kina. For to år siden sørget billig produksjon i øst at de måtte permittere 80 prosent av de ansatte.

Flere kaller det unikt at de ansatte klarer å stå i det og ofre så mye for at bedriften skal overleve.

De ansatte ser frem til å gå tilbake til en tryggere arbeidshverdag hvor både lønna og fremtiden ser ut til å være sikret. Foto: Ole Dalen / NRK

Eiendomsinvestor: – Får mye for lite

Tord Ueland Kolstad har selv bidratt med 7 av de 51 millionene. Forklaringen? En unik mulighet i det han tror er kilden til mange av fremtidens energiutfordringer.

– I Glomfjord har de ett av få anlegg utenfor Kina. Dette er en unik mulighet til å ta del i den veksten jeg tror kommer i dette segmentet. Ale investeringer i ny teknologi er jo risikable. Etterspørselen er jo der. Problemet før har vært at det har kostet mer å produsere enn det markedet har vært villig til å betale.

Tord Ueland Kolstad ser en unik mulighet til å ta del i veksten han tror kommer innenfor fornybar energi. Foto: Pressefoto

For Kolstad har Glomfjord-selskapet vært en attraktiv case:

– Vi får mye for lite her. Det er attraktivt for en investor. Det er også veldig gode folk i produksjon og ledelse. Og med et marked i balanse hvor man kan produsere med lønnsomhet, gjør at det blir attraktivt.