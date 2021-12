Amerikanske Draken International har inngått kontrakt med Forsvarsmateriell om kjøp av inntil 12 F-16 jagerfly, melder Forsvarsdepartementet.

Flyene skal leveres til USA i løpet av 2022.

Det betyr at de første av i alt 28 mulige F-16-fly er solgt ut av landet. Flyene blir overflødige etter hvert som de nye F-35-flyene fases inn.

Norge er fortsatt i dialog med NATO-allierte om salg av flere fly.

– F-16-flyene har tjent Forsvaret og nasjonen veldig godt i over 40 år frem til de nå erstattes med F-35. Departementet har vektlagt å sikre etterbruk av våre F-16 av allierte, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp).

Hva Norge til slutt fikk for flyene, sier ikke forsvarsministeren noe om.

Skal brukes til trening

Draken International skal bruke flyene i såkalte «Red Air-tjenester», skriver Teknisk Ukeblad.

Det vil si at de tar rollen som motstander i trening av amerikanske flygere.

Draken International var blant syv selskaper som ble tildelt 6,4 milliarder dollar av Pentagon i 2019 for å tilby realistisk trening for det amerikanske luftforsvaret.

De har tidligere kjøpt 22 Mirage F1 fra Spania og 12 F-16 fra Nederland.

Trodde på salg før sommeren

I slutten av september i fjor skrev daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i et stortingssvar at forsvarsmateriell vurderer at en kontrakt kan være inngått i løpet av første halvår 2021

Ved utgangen av året skal Norge etter planen ha brukt jagerflyene for siste gang.

Totalt har Norge kjøpt inn 72 F-16-fly på drøye 40 år. Men ikke alle skal selges.

F-16-fly kan nemlig fly i 8.000 timer før de ikke kan brukes mer. Ifølge oppdragsbrevet fra Forsvarsdepartementet i forbindelse med salget, er det 28 fly som skal selges. Disse har minst 1.200 flytimer igjen, ifølge Teknisk Ukeblad.

Prosessen rundt salget er svært omstendelig. Salg av F-16, eller utstyr relatert til F-16, må godkjennes både av amerikanske myndigheter, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Og Norge er ikke de eneste som prøver å fase ut og selge F-16-fly. Det er nemlig flere land som skal fase inn F-35-flyene de nærmeste årene.

Blant andre Danmark har satt i gang en slik prosess.

Solgte fly langt under markedspris

Sist gang Norge solgte jagerfly til USA, gikk ikke alt på skinner.

I 2015 ba regjeringen Økokrim om å etterforske salget av to F-5-fly til et amerikansk selskap i 2014.

Ifølge Dagbladets opplysninger ble flyene solgt for 120.000 kroner til samme selskap som i 2008 hadde tilbudt 100 millioner kroner for 15 fly av samme type – over 6 millioner kroner per fly.

Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerte blant annet på at Forsvarets logistikkorganisasjon ikke klarte å vise frem nødvendig dokumentasjon vedrørende salget, skrev NRK i 2015.

Riksrevisjonen undersøkte saken i 2017 og skrev i sin rapport blant annet at:

Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell har ikke vært god nok.

Det har vært svak sporbarhet i prosessen med å selge F-5-flyene.

Det endelige salget la ikke til rette for størst mulig økonomisk utbytte.

De konkluderte også med at både Forsvarsdepartementet, UD og Forsvaret brøt mange regler da to jagerflyene ble solgt til spottpris.