Nordlys er ikke et uvanlig skue i Nord-Norge.

Sørover i landet ser man det imidlertid ikke like ofte.

Men i går var situasjonen snudd på hodet.

– I Tromsø var det mindre aktivitet enn lenger sør. Størst aktivitet var det faktisk over Trondheim, forteller Pål Brekke ved Norsk romsenter.

Bilder på sosiale medier viser himmelfenomenet danse på himmelen på uvanlige steder i landet. Som Stjørdal, Jotunheimen, Smøla og Kristiansand.

På nett er det også delt bilder fra Latvia og Midt-Sverige (eksterne lenker).

– Gøye minutter når det varer her sør, forteller Steinar Nøkland, som fikk sikret seg et nordlysbilde på Eiken i Agder.

– Det var magisk! Jeg er fra Tromsø hvor dette ikke er en sjeldenhet, så dette fikk meg til å føle meg litt mer hjemme, sier Julianne Brendeløkken i Stjørdal.

Arne Flor i Arendal oppsummerer det slik:

– Helt fantastisk. Jeg var ute tidlig på kvelden, og var i ferd med å pakke sammen da det blussa opp like over midnatt.

Sier nordlyset kan vare lenge

Muligheten er ikke over.

Også frem mot helgen er det muligheter for å få oppleve nordlyset på steder hvor dette normalt ikke «danser».

– Når solstormene treffer jorda, er de ofte ganske store. Ofte vil effekten vare i mange timer, sier solfysiker Pål Brekke.

Det er mange tips til hva man kan gjøre for å få med seg slike begivenheter.

Du skal nå få vite om et litt «hemmelig» triks mange nok ikke vet om.

Det kan brukes for å se hvor i Norge det har vært nordlys.

Og når det er lurt å komme seg ut.

– Det er dette jeg selv følger med på, sier Pål Brekke.

Se video fra nordlys over Arendal. Foto: Arne Flor. Du trenger javascript for å se video. Se video fra nordlys over Arendal. Foto: Arne Flor.

Har mange instrumenter ute

Det Brekke snakker om, er magnetfeltmålinger fra norske stasjoner.

Målinger som oppdateres ofte på denne siden.

Det kan se litt avansert ut, men vi skal forklare det.

Slik ser målingene ut:

Foto: FLUX.PHYS.UIT.NO

Bak står Tromsø Geofysiske Observatorium ved UiT.

Der jobber blant andre forsker Magnar Gullikstad Johnsen.

– Vi har instrumenter fra Karmøy i sør til Ny-Ålesund i nord. I tillegg samarbeider vi med andre i Norden og Europa så vi får et forholdsvis komplett bilde.

Dette betyr det

Så hva er det egentlig vi ser på grafene?

Jo – når kurven på stasjonen nærmest der man befinner seg begynner å falle, så betyr det at det er i ferd med å skje ting oppe på himmelen.

– Det kalles for en magnetisk substorm, sier Gullikstad Johnsen.

Enkelt sagt kan vi si at stasjonene måler variasjoner i jordas magnetfelt, og at når kurven går bratt ned så er det som regel et sterkt nordlys over stasjonen.

NRK forklarer Hva når kurven går oppover, da? Bla videre Ofte er det slik at før du får et stort utbrudd, så går kurven oppover (positivt) - før en brå nedgangen finner sted. Dette har med retninga på strømmen, som går i nordlyset, å gjøre: Den går først østover, og da øker magnetfeltet. Når bristepunktet så oppnås, da faller den magnetiske kurven brått. Det blir et utbrudd og strømmen snur. Ellers er det vanlig at når man først har fått en rask nedgang i kurven, så må kurven tilbake til normalen. Det skjer når nordlysaktiviteten avtar, noe som fører kurven opp igjen. Forrige kort Neste kort

Kurven oppdateres hver andre minutt, forteller Pål Brekke.

– Så idet du ser kurven begynner å dale, så bør du løpe ut. For da er det nordlys over deg. Gitt at du befinner deg ved samme breddegrad.

Vanligvis vil det ikke være så mye aktivitet sør for Røst.

Men i går var det utslag på stasjoner langt sør i landet.

– Man må plusse på en time for å få norsk tid, når man studerer denne grafikken. Så det man kan se, er at det var mye aktivitet fra rundt klokken 21 i går kveld og noen timer fram i tid.

«Takk for den nylige solaktiviteten som resulterte i dette», skriver Nasa-astronaut Bob Hines om dette bildet som han la ut på Twitter torsdag. Foto: twitter.com/Astro_FarmerBob

Hvordan lese kartet

Når du ser på grafikken, finner du navnet på stasjonen til høyre.

Den er forkortet med tre bokstaver.

En enkel oversikt over stasjonene ser du her:

De røde linjene er såkalte magnetiske breddegrader. Nordlyset opptrer statistisk mellom 65 og 75. Foto: Tromsø Geophysical Observatory UiT

(er kartet over vanskelig å lese på mobil, finnes det også på UiTs nettsider).

Så det man da kan gjøre for å være «proff» nordlysjeger, er da:

Finn forkortelsen til din nærmeste stasjon på kartet over.

Sjekke grafikken for å følge aktiviteten på stasjonen minutt for minutt.

Løp ut om du ser at linjen begynner å bevege kraftig på seg.

Og nå kan det altså være god grunn til å følge litt ekstra godt med, for varslet for kraftig geomagnetisk storm gjelder fram til 19. august.

– Med litt hjelp av retningen på magnetfeltet i solvinden, vil det absolutt være mulig å se nordlys over hele landet, sier Gullikstad Johnsen.

Rådet er å se mot nord.

– Typisk ser man nordlys i Sør-Norge med en KP-verdi på 5 og høyere.

Vent, KP-verdi? Hva er det? Det må vi ta for oss før vi avrunder denne artikkelen.

Her blir det skyfritt

KP beskriver forstyrrelsen i jordas magnetfelt som følge av solvind og solstormer.

Tallet forteller oss hvor bred nordlysovalen er, og dermed også hvor langt sør man kan oppleve himmelfenomenet.

Pål Brekke har sendt NRK disse illustrasjonene fra sin bok «Historien om nordlyset», som illustrerer hvordan et høyt KP-tall betyr mer nordlys lenger sør.

I Tromsø har man ofte mulighet til å se nordlyset, og ved en KP på 2–3 vil nordlyset ligge rett over byen.

Mens i Sør-Norge er det en KP på 5 og høyere som er tingen.

– Det er varslet K7 i natt. Det kan bli bra nedover i Europa, som Nord-Tyskland og Storbritannia, forteller Pål Brekke.

– Kan meteorologen trylle og få vekk skyene?, sier han spøkefullt.

De som virkelig vil følge med, kan laste ned en nordlys-app.

Da kan man få push-varsling om KP-indeksen overstiger en viss verdi for stedet man befinner seg.

– Noen av appene angir også langtidsvarsel. Men jo lengre fram i tid varslet gjelder, jo mer usikker er det, bemerker Pål Brekke.

Så da er det altså bare å følge med, og krysse fingrene for at det ikke blir overskyet.

Ifølge vakthavende meteorolog Ole Bakke Aashamar ser det mest lovende ut i disse delene av landet, med tanke på skyfri himmel:

Finnmark, Troms og nordlige deler av Nordland ser lovende ut.

Sørlandet og Nordvestlandet ser det også ut til at det kan bli greit.

NRK har bedt Meteorologisk institutt hjelpe med et skykart, og dette er prognosen:

Foto: Meteorologisk institutt