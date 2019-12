Nok en gang ble Norge delt i to – tidligst 10 år før situasjonen er utbedret, spår Statens vegvesen

Tirsdag gikk det galt igjen.

Køen strakk seg langt etter at E6 i Sørfold ble stengt i hele fire timer. Årsaken var at et utenlandsk vogntog stod bom fast.

Norge ble mer eller mindre delt i to. Omkjøringsmulighetene teller flere timer.

Nesten to timer gikk før en bilberger ble sendt ut for å hjelpe. I over fire timer måtte bilister vente på hjelpen.

– Det er velkjent at vi ikke har reelle omkjøringsmuligheter for hendelser i Sørfold-tunnelene. Etter denne hendelsen ble Norge delt i to, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen region nord.

Flere år til strekningen er utbedret

Arbeidet med utbedring har tatt tid. Strekningen ligger inne i siste seksårsperiode av inneværende Nasjonal Transportplan. Så langt har ikke de nøvendige bevilgningene kommet. Selv mener vegvesenet at arbeidet kunne ha startet i 2018.

– Prosjektet ble ikke prioritert i første seksårsperiode, men vil få ei oppstartsbevilgning i 2023. Om ny NTP vedtas med Sørfold-tunnelene inne, vil vi kunne starte opp i '22-'23, sier Skjerve.

Det betyr at man i praksis kan se for seg en ferdigstillelse av strekningen tidligst mot slutten av 2020-tallet. Det er i seneste laget, mener leder i Salten regionråd, Ida Pinnerød (Ap).

Ordfører i Bodø og leder for Salten regionråd, Ida Pinnerød. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Her må vi komme igang fort. Vi kan ikke være kjent med en situasjon der vi deler Norge i to. Der det er kritisk for beredskap og for sikkerheten til folk som ferdes langs E6.

Pinnerød mener at konsekvensene kan bli alvorlige om ikke noe gjøres snart.

– Det handler også om beredskapen. Liv og helse står i fare dersom ikke noe gjøres. I tillegg er det store næringsaktiviteten viktig for vekst og utvikling i hele landet. Norge må se verdien av å ha skikkelige veier i nord, som også sørger for at vi ikke deler Norge i to.

Køen strekker seg langt etter at E6 i Sørfold har vært stengt i hele fire timer da et utenlandsk vogntog sakset og kjørte inn i en snøskavl på stedet. Foto: Benedicte Tverbak

Får 100 millioner til strakstiltak: For lite

Selv om arbeidet med en langsiktig utbedring av veien går sakt, er Skjerve og Statens vegvesen fornøyd med 100 millioner kroner som er øremerket minimumstiltak på E6 Sørfoldtunnelene.

– Men kostnadsberegningene vi har gjort for det som bør gjøres som strakstiltak er over det. Langt over, svarer Skjerve.

Han mener det vil være galt å skulle investere hundretalls millioner på en strekning som er planlagt utbedret om noen år, men noe må gjøres før den tid.

– Der er samarbeider vi med Salten brann om tilførsel av utstyr for hendelser i tunnel. Så har vi en diskusjon gående om hva vi skal prioritere. Man må også ha følgetejeneste for å holde trafikk unna. Det blir lite penger til kostbare tiltak.

NRK har tidligere fulgt vogntogsjåfør Runar Horn som hver uke kjører gjennom 130 tunneler. Men tunnelene i Sørfold er verst.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet, uten hell.

