Vi er vant til å høre om klimaavtrykket til fly og biler.

I Norge kommer 34 prosent av klimautslippene fra transport ifølge Miljødirektoratet.

Veitrafikken står for 18 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Fly står for omtrent 5 prosent.

Men hvor stort karbonavtrykk norske nettsider har, er det færre som snakker om.

NU: – Vil gjøre noe med det

Nettsiden «Website Carbon Calculator» måler karbonavtrykket til nettsider.

Der kan man skrive inn URL-en til nettsider og få et resultat på hvor klimavennlig den er.

Når man sjekker nettsiden til Natur og Ungdom får den strykkarakter.

Nettsiden «Website Carbon Calculator» måler Natur og Ungdom sin nettside til å være 85 prosent mer klimafiendtlig enn andre nettsider globalt. Foto: Skjermdump

– Dette var vi rett og slett ikke klar over, og har selvfølgelig lyst til å gjøre noe med, skriver Gytis Blaževičius, Nestleder i Natur og Ungdom, i en e-post til NRK.

NRK sin egen side, nrk.no, har fått karakteren E, og er akkurat over gjennomsnittet, men likevel ganske «skitten», ifølge karbonmålingen.

Som første steg har sier nestlederen at de har tatt kontakt med de som drifter nettsiden for å høre hvordan de forholder seg til dette, og hvordan de kan gjøre strukturelle endringer for å forbedre situasjonen.

Gytis Blaževičius, Nestleder i Natur og Ungdom, vil se på mulighetene til å finne norske senter å lagre deres nettside på. – Jeg synes at det er et godt prinsipp at det som lages i Norge lagres i Norge. Foto: Frida Myklebust Amdahl

Ifølge «Carbon Calculator» er nu.no driftet på fornybar energi, men nestlederen vil likevel vurdere en ny vert for nettsiden som kan bekrefte at energikildene deres faktisk er fornybare.

– Det er helt klart at det er utrolig viktig å tenke over hvor og hva som lagres, slik at utslippene ikke øker sammen med den økende digitaliseringen i samfunnet, sier Blaževičius.

– Det er flott at flere slike verktøyer nå dukker opp på flere felt, slik at det kan bli enklere å både være bevisst, men også finne løsninger.

Dette sier karbonkalkulatoren om NUs nettside Ekspander/minimer faktaboks Karbonkalkulatoren Website Carbon Calculator sier at Nusin nettside bruker CO₂ i året tilsvarende: Oppvarming av vann til 24.179 kopper te

38.805 fullstendige oppladninger av smarttelefon

Mengden karbon ni trær absorberer årlig

Å kjøre en elektrisk bil 2.980 km Website Carbon Calculator beregner nettsiden til å slippe ut 178,44 kg CO₂ i året. Karbonkalkulatoren Digital Beacon mener nettsiden slipper ut 244,8 kg CO₂ i året. Karbonkalkulatoren Carbon Calculator mener nettsiden slipper ut 96 kg CO₂ i året.

Equinor: – Fokus på dette en god stund

Når klimaforkjemperne i Natur og Ungdom har et så høyt karbonavtrykk på sin nettside, er det kanskje overraskende at Equinor kommer mye bedre ut.

Nettsiden «Website Carbon Calculator» måler Equinor sitt karbonavtrykk til å være 64 prosent mer klimavennlig enn andre nettsider globalt. Foto: Skjermdump

– Det er vi veldig glad for, sier Magnus Frantzen Eidsvoll, pressetalsperson for Equinor.

Han sier de har jobbet aktivt for å få et lavt karbonavtrykk på nettsiden allerede i flere år.

– Vi har hatt fokus på det en god stund. Det gjelder både designet av sida og den tekniske løsninga, sier Eidsvoll.

I 2022 ble det sluppet ut 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

12 millioner tonn av disse kom fra nettopp olje- og gassutvinning som blant annet Equinor står for.

Magnus Frantzen Eidsvoll, pressetalsperson for Equinor, sier at de jobber systematisk for å få ned karbonfotavtrykket deres. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

– Har dere fokus på karbonavtrykket til nettsida for å kompensere for det generelle klimaavtrykket deres?

– Det handler mer om at vi tenker helhetlig. Vi er primært en energiprodusent og leverer energi til mange kunder, sier Eidsvoll.

– Vi jobber systematisk og strukturert for å ta ned fotavtrykket fra vår virksomhet.

Han tror det er nytt for mange at både privatpersoner og selskapenes bruk av data setter fotavtrykk på klima.

Dette sier karbonkalkulatoren om Equinor sin nettside Ekspander/minimer faktaboks Karbonkalkulatoren Website Carbon Calculator sier at Equinors nettside bruker CO₂ i året tilsvarende: Oppvarming av vann til 5301 kopper te

8507 fullstendige oppladninger av smarttelefon

Mengden karbon to trær absorberer årlig

Å kjøre en elektrisk bil 653 km Website Carbon Calculator beregner nettsiden til å slippe ut 39,12 kg CO₂ i året. Karbonkalkulatoren Digital Beacon mener nettsiden slipper ut 24,72 kg CO₂ i året. Karbonkalkulatoren Carbon Calculator mener nettsiden slipper ut 23 kg CO₂ i året.

Datalagring er like klimafiendtlig som å fly

Hans Kristian Henriksen er utvikler for firmaet Bekk og har god oversikt over klimaavtrykket til IT-bransjen generelt.

Han forteller at den stadig økende bruken vår av datakraft og de enorme datamengdene vi sender og lagrer tilsvarer omtrent 3,5 prosent av de totale globale utslippene.

Det er omtrent like store utslipp som flybransjen.

Hans Kristian Henriksen, utvikler for firmaet Bekk, seier det vil bli et økt fokus også på IT-bransjen fremover med reguleringer og press fra brukere og bedrifter. Foto: Bekk

– I mange tilfeller er det til fordel for alle at nettsidene blir mer klimavennlige. Det er en sjelden mulighet til at miljøsiden og forretningssiden kan gå hånd i hånd, sier Henriksen.

En mer klimavennlig nettside er nemlig en side som overfører mindre data. Det betyr at det går raskere for brukeren, og bedriften betaler mindre for å sende data.

– Hvorfor er disse utslippene så ukjent for folk?

– Det er abstrakt og komplisert hvordan ting henger sammen. Poenget med mange digitale tjenester er å gjøre livet vårt enklere, men da mister vi den håndfaste koblingen vi har til ting, mener Henriksen.

Likevel mener han det er viktig å ikke svartmale bransjen. Digitalisering av tjenester som i dag er fysiske har ofte en positiv klimapåvirkning.

– Vi som utviklere kan ta valg som gjør tjeneste mer klimavennlig. Det handler om å være klar over at de valgene finnes, sier Henriksen.

Siden det stadig blir mer digital aktivitet og bruk av digitale tjenester som for eksempel kunstig intelligens tror Henriksen også IT-bransjen må fokusere mer på klima og miljø.

– Når bedriftene skal rapportere på sine klimautslipp, vil det skape bevissthet også hos de som lager digitale tjenester.