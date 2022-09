Den plutselige oppvarmingen har lenge vært et mysterium for forskere over hele verden.

I løpet av noen tusen år steg temperaturen på jorda med mellom fem og åtte grader.

Det har vært spekulert i mange teorier. Alt fra nedslag av en stor meteoritt til utslipp av klimagasser i jordoverflaten har blitt diskutert.

Men nå kan forskere ha funnet ut både hvor og hvordan den brå klimaendringen skjedd: Et gigantisk undersjøisk vulkanutbrudd utenfor kysten av Nordland.

Boret ned i havbunnen

I fjor sommer satte det internasjonale forskningsskipet JOIDES Resolution kursen mot Vøringplatået i Norskehavet.

Her har de boret seg ned gjennom flere hundre meter med havbunn for å hente opp 55 millioner år gamle bergprøver.

– Dette var det vi lette etter og håpte på å finne, sier geolog Sverre Planke om funnene.

Han var én av to toktledere om bord på skipet.

Geolog Sverre Planke har vært med på å lede forskningsarbeidet utenfor kysten av Nordland. Her er han foran glødende lava ved en vulkan på Island. Foto: Privat

– Vi har jobbet med dette i veldig mange år: Å se på sammenhenger mellom vulkanisme og raske klimaendringer.

Det var Forskning.no som først omtalte funnene.

20 års arbeid

Allerede i 2004 publiserte Planke og kollegaene hypotesen om at det kunne være vulkanske utbrudd i Norskehavet som var årsaken til den drastiske økningen i klodens temperatur.

Utbruddene skjedde i det Grønland gled vestover, bort fra Norge, og i retning dagens Nord-Amerika.

Vøringplatået er gunstig for å gjøre geologiske undersøkelser ettersom sedimentlagene som ligger over de vulkanske resten kun er et par hundre meter tykke. Ofte ligger disse under flere kilometer med sedimenter. Grafikk: Egil Ursin

Mens kontinentene gled fra hverandre, sprutet lava opp fra jordens indre. Dette førte til store utslipp av klimagasser.

– Gassene ble dannet ved at det kom masse vulkansk materiale inn i sedimentbassenger der det ble dannet drivhusgasser. Disse gassene ble så sluppet ut gjennom store pipestrukturer på havbunnen.

Nå har forskerne kartlagt rundt 700 av disse i Norskehavet.

– Havet kokte

Gjennom seismiske undersøkelser har man slått fast at det finnes enorme krater under havbunnen, men aldri har man kunnet datere og beskrive disse nøyaktig – før nå.

– Her har vi bergarter som viser at det er en samtidighet med utslippene for 55 millioner år siden. Så nå kan man dokumentere denne hendelsen på en helt annen måte, og derfor er dette veldig viktig.

Da vulkanen Eyjafjallajökull hadde utbrudd i 2010 kom det 15 kubikkilometer med lava opp fra jordens indre. Under utbruddet for 55 millioner år siden anslår forskerne at så mye som én million kubikkilometer med lava ble sluppet ut. Foto: EMMANUEL DUNAND / Afp

Planke sier at man har funnet forkullet tre og pollen i bergprøvene, noe som tyder på at området på den tiden lå på grunt vann.

– Det var som at havet kokte under utbruddet.

– Et vindu inn i en mulig fremtid

Kikki Kleiven er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen.

Klimaforsker Kikki Flesche Kleiven er direktør for Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Hun sier at mange klimaforskere studerer tidligere varmeperioder på kloden for å bedre forstå dagens klimaendringer.

Og det finnes klare paralleller med det som skjedde for 55 millioner år siden, og utslippene som skjer i dag.

– Den gangen endret CO₂-nivået seg raskt, men det endrer seg mye raskere i dag. Det er den største forskjellen. Den hastigheten som vi mennesker pumper CO₂ inn i atmosfæren er ti ganger høyere enn under varmeperioden.

Varmeperioden PETM Ekspandér faktaboks En forkortelse for Paleocen-eocen-termalmaksimumet

Anslått å ha skjedd for 55,5 millioner år siden

Temperaturen på kloden steg med mellom 5 og 8 varmegrader i løpet av en periode på 20-50.000 år.

Varmeperioden varte i anslagsvis 200.000 år før temperaturen gikk ned.

Flere teorier har vært diskutert som årsak: Stort utslipp av gasshydrater, områder med mye kull som har begynt å brenne, store skogbranner, meteornedslag, permafrost som har smeltet og vulkansk aktivitet i Atlanterhavet.

CO₂-nivået i atmosfæren måles i deler per million (ppm).

For 55 millioner år siden nådde nivået 1000 ppm. I dag er den 418 ppm. .

– Med de utslippsnivåene vi har nå, kan vi nå 1000 ppm innen 140 år, sier Kleiven.

– Vi er redd for at med veldig høye utslipp kan passere både 2-3-4 grader oppvarming. Da nærmer vi oss oppvarmingen for 55 millioner år siden, men det skjer mye hurtigere.

Dermed settes varmeperioden i kontrast med de høyeste utslippsscenarioene til FNs klimapanel.

– Det er et vindu inn i en mulig fremtid.

Men til tross for at temperaturen på jorden steg med over fem grader for 55 millioner år siden, har man ikke sett tegn på massedød av arter på jorden.

– Det stemmer, men vi må ha i mente at det skjedde over flere tusen år. Arter og økosystem kan tilpasse seg hvis endringene skjer sakte.

– Jeg hører ganske ofte at «Det alltid har vært varmere før». Men da må vi sette det i et tidsperspektiv. At noe skjer over mange tusen år er veldig annerledes enn om det skjer på 150 år.