Kritisk mangel i sykehusene: – Går utover do- og spisepauser

Har du blitt testa for Covid?

Har du fått målt jernverdier?

Har du hatt hjerteinfarkt?

Da er det en bioingeniør som har analysert blodprøvene.

De er bærebjelker i norske sykehus

Uten dem vil sykehusene få store problemer.

Likevel er det enorm mangel.

Ingenting tyder på at det vil løses med det første.

– Nedstengningen av fødeavdelingen på Stokmarknes er bare begynnelsen, sier Rita von der Fehr, fagstyreleder i NITO.

Nå ropes det varsko.

Kan ramme flere sykehus

Forrige uke kom nyheten om at Stokmarknes sykehus måtte gjøre fødeavdelingen om til fødestue på nattetid.

Årsak?

Mangel på bioingeniører.

Rita von der Fehr, fagstyreleder i NITO, omtaler situasjonen som kritisk.

To av tre medisinske avgjørelser på sykehus blir nemlig tatt på bakgrunn av et laboratoriesvar, ifølge fagstyrelederen. Foto: Svein A. Liljebakk / Bioingeniøren

Flere sykehus kan se seg nødt til å stenge ned viktige tilbud dersom mangelen vedvarer, opplyser hun.

– Det er ingen tvil om at vi ikke klarer å skaffe til veie alle bioingeniørene vi har behov for, sier hun til NRK.

Både NITO og Statistisk sentralbyrå har angivelig varslet om den kommende bioingeniørmangelen i flere år.

Søkertall til bioingeniørstudium i Norge per april 2022 Ekspandér faktaboks Studietilbudene under er oppgitt som studier innen bioingeniørfag på Utdanning.no. Tallene er fra Samordna Opptak. 363 studieplasser ved bioingeniørfag tilgjengelig ved norske universitet og høgskoler.

6.371 søkere hadde bioingeniørfag på sin liste.

925 søkere hadde bioingeniørfag som førstevalg.

– Om vi ikke klarer å utdanne nok bioingeniører vil dette spre seg utover i landet, sier Fehr.

Hvert eneste år er det gode søkertall til utdanningen.

Hva er da årsaken?

Går utover ansatte

NITO har nylig utarbeidet en rapport som tar for seg situasjonen.

Den peker blant annet på at kun 40 prosent av de som begynner på utdannelsen kommer offentlig helsetjeneste til gode.

Kun fire av ti som begynner på bioingeniørutdannelse ender opp med å jobbe i offentlig helsevesen. Illustrasjon: Malin Nygård Solberg / NRK

Monica Dammen Mathisen er bioingeniør og tillitsvalgt ved Nordlandssykehuset Gravdal i Lofoten.

Mathisen forteller at dette er en krise de har vært klar over lenge.

Blant annet peker hun på at mange går av med pensjon, at det utdannes for få og det må bli gjort noe med lønnsbetingelser og ulempetillegg.

Hun forteller også at de som står i jobben blir kraftig påvirket av mangelen.

Monica Dammen Mathisen trives godt i jobben, men sier det må utdannes flere bioingeniører. I tillegg mener hun lønn og ulempetillegg må heves. Foto: Privat

– At vi er færre på jobb betyr at vi må rekke over flere arbeidsoppgaver enn hvis vi hadde nok bemanning.

Mathisen forteller at deres leder må jobbe på laberatoriet sammen med dem, når hun egentlig skulle gjort lederoppgaver på kontoret.

– Det har vært dager der vi er så få at hun rett og slett må. Det har gått så langt at det går utover både spise- og dopauser, forteller hun og legger til:

– Slik blir det. Pasientene skal prioriteres.

Må ha flere studieplasser og bedre lønn

Bioingeniøren sier hun er veldig glad i jobben. At arbeidshverdagen er variert og spennende, og at miljøet er bra.

Likevel sliter sykehusene med å rekruttere.

– Antall studieplasser må opp. Det utdannes ikke nok folk. I tillegg må lønna og ubekvemstillegget opp. Vi jobber natt, kveld og røddager. Døgnet rundt, året rundt. Det må være lukrativt, sier Mathisen.

Årsaker til bioingeniørmangel Ekspandér faktaboks 25 prosent av bioingenørstudentene slutter før studietiden er over.

26 prosent av studentene som blir utdannet vil arbeide innen for andre sektorer enn helse. 23 prosent av de bioingenørene som er sysselsatt i dag vil passere 62 år innen de neste ti årene og vil derfor måtte erstattes.

Rita von der Fehr i NITO sier det ikke vil være mulig å fylle på med nye studenter i samme takt som bioingeniørene pensjonerer seg.

I tillegg går mange studenter rett over på en master etter endt utdanning.

– Da får vi en forsinkelse på to år hvor vi ikke får ut de bioingeniørene vi hadde trengt. Det ser vi nok litt av virkningene av nå.

Bioingeniørene er veldig viktige i sykehusene. Foto: Silje Thalberg / NRK

– Har dere gjort nok for å gjøre myndighetene oppmerksomme på problemet?

– Vi har vært i møte med Helse- og omsorgsdepartementet. Det er ikke sagt at vi har løsningen, men vi ønsker å tenke sammen for å finne løsningen.

– Synd hvis de ikke føler seg hørt

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier til NRK at mangelen på bioingeniører er en situasjon hele Helse-Norge kjenner seg igjen i.

Han forteller at det er nedsatt en kommisjon.

– Vi har nedsatt en helsepersonellkommisjon som i februar til neste år vil si hvilke behov vi har og hvilke analyser vi kan gjøre av mangel på fagfolk på tvers av fagsektorer.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap). Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

På bakgrunn av det vil regjeringen følge opp forklarer Bekeng.

– NITO sier dette er en varslet krise. De føler seg ikke hørt. Hva tenker dere om det?

– Det er synd dersom de mener de ikke er blitt hørt. De kommer fra en fagforening som også er representert i kommisjonen, svarer Bekeng og legger til:

– Vi har bedt kommisjonen gi en samlet analyse av kompetansebehovet i sykehusene fremover slik at vi kan utdanne, rekruttere og beholde riktig fagfolk for å holde tjenestene ved like fremover.

– Frykter du at andre sykehus kan rammes på like linje med sykehuset på Stokmarknes?

– Det er en stor bekymring at mangel på fagfolk rammer det helsetilbudet folk er opptatt av. Det gjelder ikke bare fødetilbud, men også andre fagområder.

