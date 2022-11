Sykehus mangler fagfolk – må stenge fødeavdeling

– Det sitter mange usikre gravide og lurer på hva som egentlig skjer, sier kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul.

Nordlandssykehuset har bestemt at fødeavdelingen på Stokmarknes i Hadsel kommune skal gjøres om til en fødestue.

Årsaken er mangel på bioingeniører.

Forskjellen på fødestue og fødeavdeling ved et sykehus Ekspandér faktaboks Fødeavdeling På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestue Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel. Fødestuene organiseres fra et sykehus med fødeavdeling, og er bemannet med jordmødre. Hvis det oppstår komplikasjoner i fødselen vil du bli overflyttet til fødeavdeling eller kvinneklinikk. (helsenorge.no)

– Det er blitt for enkelt å redusere fødetilbud

Den nye ordningen kan føre til at mange fødende må reise langt og muligens være hjemmefra i flere uker før fødselen.

– De må kanskje være borte fra familie, sitte i ensomhet og grue seg til fødselen, sier Juul.

I det siste har vi hørt flere historier om at det kuttes i fødetilbud flere steder i landet.

Kommuneoverlegen mener det er blitt for enkelt å redusere fødetilbud.

– Folk tror det er normalt og uproblematisk, sier han.

– Noe det ikke er.

Han mener man må sørge for at fødende har trygge rammer og forutsigbarhet i fødetilbudene og understreker at det gjelder hele Norge.

– Jeg kan ikke tenke meg at det ikke er mulig å flytte over noen bioingeniører fra for eksempel Bodø og sikre akuttilbud og fødetilbud for Vesterålen og Lofoten.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul og kommunepsykolog Lene Sommerseth Hansen i Vågan reiste til Bodø for å delta på hastemøte med Nordlandssykehuset etter beskjed om nedgradering av fødselstilbudet. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– S tørre sjanse for komplikasjoner

– Dette føyer seg inn under en rekke prioriteringer som Helse Nord har for tiden, når man skal spare penger.

Kommunepsykolog i Vågan, Lene Sommerseth Hansen, mener de mest sårbare gruppene må bøte for de røde tallene i flere helseregioner.

Hansen viser til forskning og sier at et trygt og forutsigbart fødetilbud er god forebygging.

Gravide som egentlig skulle føde ved sykehuset på Stokmarknes kan være nødt til å reise til enten Harstad eller Bodø.

Dersom kvinner er utrygge forut for fødsel er det større sjanse for komplikasjoner, opplyser hun.

Det samme gjelder psykiske vansker, ifølge Hansen.

– Det kan for eksempel gi økt forekomst av fødselsdepresjon.

– Det er opprørende at de har så lite respekt for fødende kvinner i en så stor region.

Burde vært bedre forberedt

– Mangelen på bioingeniører har store konsekvenser for sykehuset vårt. Den aller største er at fødeavdelingen gjøres om til en fødestue.

Det sier ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen (Sp).

Ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen (Sp), omtaler situasjonen som dramatisk. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mangelen på bioingeniører vil, i tillegg til fødeavdelingen, ramme hele den kirurgiske klinikken.

Noe Nilsen mener vil gi alle innbyggere et betraktelig dårligere helsetilbud.

Har Nordlandssykehuset har satt seg selv i en situasjon de visste de kunne komme borti, lurer ordføreren på.

– Det har vært kjent i flere måneder at det er mangel på bioingeniører, poengterer hun.

Ikke mulig å finne en løsning

Administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Siri Tau Ursin, sier det er en midlertidig omgjøring fordi de mangler personell på kontoret på Stokmarknes.

– Det beklager vi veldig. Det er ikke en situasjon som jeg er glad for på noen som helst måte.

– Vi jobber det vi kan for å få på plass en god løsning, sier Siri Tau Ursin som er Administrerende direktør i Nordlandssykehuset. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I flere år har sykehuset slitt med å få tak i bioingeniører, opplyser den administrerende direktøren, som mener det er et nasjonalt problem.

Likevel er det først denne uka at situasjonen er blitt så prekær at det ikke er mulig å finne en løsning.

– Vi har vært kontakt med vikarbyrå, vi har vært i kontakt med andre foretak både i egenregionen og nasjonalt. Vi får drahjelp fra Helse Nord HRF som forsøker å hjelpe oss å få tak i folk.

– Så svært mye er prøvd, og vi prøver nå alt vi har prøvd tidligere, igjen.

Det er angivelig en akuttsituasjon med sykefravær som var den siste dråpen og som fører til at sykehuset i en periode er nødt til å ha nattestengt på laboratoriet i Vesterålen.

– Er det noen andre pasientgrupper som rammes?

– I svært liten grad. Men det kan være sånn at enkelte pasienter som er planlagt til operasjon, kan få en utsettelse eller tilbud om å operere andre steder. Det gjelder kun noen få, og de det gjelder, vil bli kontaktet.

Ursin forteller at de har planlagt møter og ønsker en god dialog med ordførerne.

– Vi ønske å forklare hva som er bakgrunnen og hvordan vi forsøker å løse det.