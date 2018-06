«Slaget om Narvik» blir sentralt i et av verdens største krigsspill

«Battlefield V» er den nyeste utgaven av krigsspillserien «Battlefield». Serien har vunnet flere priser og har solgt over 50 millioner spill over hele verden. I deres 16. utgave legges ett av oppdragene til Norge.

I spillet skal man kjempe som de allierte under Slaget om Narvik fra andre verdenskrig. Oppdraget har fått navnet «Nordlys War Story» og traileren som ble sluppet lørdag viser både fjellene, jernbanen og havnen i Narvik.

Videospillet viser landskapet og flere detaljer fra byen. Foto: Battlefield V - EA/Dice/Frostbite

– Det er jo veldig spennende at Narviks historie blir grunnlaget for en av kampanjene i spillet. Jeg tipper det er mange her til lands som kommer til å kjøpe spillet bare på grunn av det, sier NRK P3 Filmpolitiets spillanmelder, Marte Hedenstad.

Marte Hedenstad synes det er gøy at Battlefield tar for seg historien om Narvik under andre verdenskrig. Foto: NRK / Erlend Laanke Solbu

– Utrolig artig

«Battlefield» er utviklet av selvskapet DICE og utgaven med Slaget om Narvik kommer ut i oktober. Foreløpig har ikke utviklerne røpet mye av spillets handling, men den offisielle traileren viser heftige krigsscener under nordlyset i malmbyen.

– Det er ikke første gang en stor spillserie legger handlingen til Norge, men det er absolutt gøy for oss når Norge dukker opp i spill, sier Hedenstad. Hun får full støtte av museumsleder ved Narvik Krigsmuseum.

– Det er utrolig artig. Bare på den lille videoen som ligger ute har jeg gjenkjennelse på. Det å kunne gå inn og bevege seg i et sånn spill blir utrolig artig, sier Ulf Eirik Torgersen som ikke hadde sett videoen før NRK tok kontakt.

Torgersen finner også mye som gleder krigshistoriehjertet sitt.

Ulf Eirik Torgersen gleder seg over det nye spillet fra Battlefield. Foto: Privat

– Jeg finner punkter jeg kan hefte inn i historien. Blant annet malmkaia, jernbanen, broer og hus. De har plukket frem trehus som er en del av det miljøet som var i Narvik før andre verdenskrig, sier han.

– Det er en heder

Torgersen er ikke i tvil om at det betyr mye at «Battlefield V »drar frem historien om slaget om Narvik.

– For dem som deltok og gjennomførte disse kampene er det en heder, selv om det er et spill. Dette kommer til å sette Narvik på kartet, og det er en reklameplakat som er større enn størst, sier han.

«Battlefield» er ikke det eneste som tar for seg historien om Narvik for tiden. Det planlegges også en spillefilm i nærmeste fremtid.

– Her til lands har det vært vanlig å fokusere på det som skjer sør for Dovre. Kult at historien til Narvik og Nord-Norge kommer med når internasjonale øyne rettes mot Norge. Det er en utrolig spennende historie, sier Hedenstad i Filmpolitiet.