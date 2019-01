Nå kan Oddvar og Arvid likevel få levert post hjem

Etter at det tidligere ble klart at tre små bygder i Vesterålen ikke lenger vil motta post, har Samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune kommet med en løsning.

Svein Eggesvik er fylkesråd for samferdsel i Nordland, og sier at han ser positivt på løsningen om å sende posten med hurtigbåten. Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

– Vi vil ordne det slik at hurtigbåten får fast anløp to ganger i uken til disse tre stedene, i stedet for bare én. Da er det mulig for Posten å sende leveransen med hurtigbåten, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

– Hva er grunnen til at dere vil komme til unnsetning her?

– Båten går forbi likevel og det må gå an å finne en fleksibel løsning slik at de får levert posten et par ganger i uken. Vi ønsker å bidra til dette slik at innbyggerne kan bo der de bor i dag.

Ett annet tilfelle

Mandag skrev NRK om Oddvar Pedersen og Arvid Melkersen fra Helgenes i Vesterålen som foreslo at hurtigbåten kunne bære posten frem til dem. I dag er det kun på Melfjord i Rødøy hvor fylkeskommunen har en lignende avtale med Posten, men nå kan det altså bli to.

Eggesvik sier at de ikke er helt sikker på hva dette vil bety i ekstrakostnader, men at det vil kunne gå fint – så lenge Posten Norge tar en del av kaka.

– Vi har ikke regnet eksakt på det, men når hurtigbåten likevel går der, så finner vi en løsning med Boreal som drifter hurtigbåten. Det er kanskje snakk om et sted over 10.000 kroner i året.

– Hva er det Posten må gjøre?

– Posten må levere det som er av post til rederiet Boreal, slik at de kan ta den med seg videre på ruta. Da kan Boreal også ta med seg utgående post. Det er nå opp til posten om de vil betale litt for denne tjenesten, sier Eggesvik, og legger til:

– Men det blir selvsagt på langt nær så mye som de har betalt tidligere.

Oddvar Pedersen (t.v.) og Arvid Melkersen kan nå få ønsket oppfylt om post med hurtigbåt til Lonkan, Helgenes og Brottøya. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Posten positiv

Pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, sier at dette er gode nyheter for alle involverte.

Pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff. Foto: Birger Morken / Posten

– Vi i posten syns det er veldig gledelig at fylkeskommunen kommer på banen nå. Vi har vært i kontakt med både dem og Hadsel kommune tidligere. Det ser nå ut til at det kan kulminere i et samarbeid. Det er veldig flott.

Eckhoff sier at innbyggerne ikke kan slippe jubelen løs helt ennå, men at det ser ut til at det kan gå mot en god løsning nå.

– Vi skal ta kontakt med fylkeskommunen så snart som mulig for å se hvordan det kan løses i praksis. Vi er innstilt på å finne en løsning, så sant det er innenfor de kostnadsrammene som Posten har, avslutter Eckhoff.