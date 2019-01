Raser over Postens avvikling i distriktene: – De melder oss ut av samfunnet

– Sånn som det er lagt opp, så er det helt uholdbart at vi skal til Hennes for å hente posten. Det er greit at vi kan handle der en gang i uken, men å hente posten der tre ganger i uken, det kommer ikke til å skje.

Det sier Arvid Melkersen. Sammen med Oddvar Pedersen utgjør de litt over 30 prosent av de seks innbyggerne som bor på Helgenes i Vesterålen.

Fra 1. februar kan innbyggerne på de små vesterålsbygdene Lonkan, Helgenes og Brottøy få opptil fem timers reisevei til sin egen postkasse.

Urealistisk løsning

De to gamle vesterålingene må altså dra helt til Hennes for å hente posten. Selv for erfarne sjøfolk blir dette i overkant ambisiøst.

– Skal vi dit for å hente posten har vi meldt oss ut av samfunnet. Sånn som sjøen er i dag er den aldeles bra, men å dra dit for å hente posten tre ganger i uka, det blir ikke aktuelt, sier Pedersen.

Leif Ellingsen har jobbet som postmann ut til bygdene i 32 år. Nå er han oppsagt, og lokalbefolkningen hente posten på Hennes. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Har dere noen forslag til løsning?

– De leverer posten i Stokmarknes med hurtigbåten, så da kunne de gått innom Lonkan, Helgenes og Brottøy også. Det kan vi ikke skjønne at skal koste så mye. Vi kunne da i teorien fått posten hele fem dager i uken, men vi kan nøye oss med de tre dagene vi har nå, sier Melkersen

Om dette ikke skjer, og Hennes blir poststed, er ikke de to i tvil om hva utfallet blir.

– Hvis dette blir realiteten så kan man si at vi er fri for post, sier Pedersen.

Brottøy får lengst reisevei for å hente posten på Hennes, men Lonkan og Helgenes får også et godt stykke med båt før de kan åpne posten sin.

Politiker reagerer

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp), sier utviklingen er forferdelig og mener situasjonen skyldes både politisk uvilje og manglende geografikunnskaper.

– Jeg lurer på den geografiske kompetansen og forståelsen til de som sitter i styret til Posten. Veldig mange av dem kommer fra Oslo og omegn og jeg tror ikke de helt forstår hvordan det fungerer ute i distriktene, sier hun og fortsetter:

Siv Mossleth, Sp. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg tror ikke de forstår hva det betyr for disse samfunnene å miste posten. De snakker om at vi sender få brev, ja, men Posten har flere tjenester enn akkurat brev. Jeg syns det er forferdelig at det skal være så stor geografisk forskjell på tjenestene til folk i dette landet. Dette skal vi i Senterpartiet ta opp på Stortinget, avslutter hun.

Pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, forstår frustrasjonen til Mossleth, men sier at Posten må forholde seg til virkeligheten.

John Eckhoff, Posten Norge. Foto: Posten

– Vårt samfunnsoppdrag er både å sikre gode posttjenester for hele landet og å drive et konsern med en sunn økonomi som ikke belaster fellesskapet unødig. Uten utvikling, hadde vi belastet samfunnet med flere milliarder kroner i året. Vi er nødt til å forholde oss til virkeligheten og dermed også effektivisere postdistribusjonen mest mulig.

NRK Nordland har ikke lyktes i å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet i denne saken.