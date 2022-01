Mye nedbør og vind gir billig strøm: – Vanvittig lave priser

Det er ikke mer enn to måneder siden Johnny Greger Horsdal beskrev strømprisene i Nord-Norge som ekstremt høye.

Han er forvaltningssjef i SKS Handel.

Da måtte man ut med nesten tre kroner for en kilowattime.

Nå er situasjonen snudd fullstendig på hodet.

Ifølge strømbørsen Nord Pool vil snittprisen søndag være 12 øre for en kilowattime. Står du tidlig opp vil prisen være helt nede i ni øre.

Johnny Greger Horsdal i SKS Handel. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– Det er en vanvittig lav pris til å være på vinteren, og det har den egentlig vært hele uka, sier Horsdal til NRK i dag.

Forklaringen er en enkel. Mildvær og mye nedbør og vind har slått positivt ut. Produksjonen har gått opp og forbruket har gått ned.

Ekstremværet Gyda, med all nedbøren, har bidratt.

Gleden av de voldsomt lave prisene blir imidlertid kortvarig. Men dyrt blir det uansett ikke.

– Det kommer en liten kuldebølge utover uka. Da vil også etterspørselen øke og det blir mindre vind. Da ser vi nok 30 øre mot slutten av uka. Men det er jo uansett latterlig lavt til å være vinter. Det er ikke søringpriser akkurat, sier Horsdal.

Dyrere i sør

For i sør er situasjonen som vanlig en litt annen.

Selv om folk i Sør-Norge har vært borti verre denne vinteren, er likevel en snittpris på 1,20 betydelig mer enn hva nordlendingene, trønderne og mange av vestlendingene betaler.

Årsaken til prisforskjellen er som kjent at overføringskapasiteten mellom nord og sør i Norge er dårlig.

Statnett har delt inn landet i fem prisområder, med en egen pris etter tilbud og etterspørsel i hvert prisområde. Prisforskjellen vil føre til at det flyter strøm fra overskuddsområder til underskuddsområder, og over tid også jevne ut prisene, er tanken.

Men det fungerer ikke alltid slik i praksis.

Årsaken er nettopp overføringskapasiteten mellom nord og sør.

Nord-Norge og Nord-Sverige er forsynt med et stort overskudd av strøm. Det er blant annet på grunn av dette overskuddet at prisene i nord normalt holdes nede.

Men det hjelper altså lite for folk i sør.

– Kan bli ekstremt lave priser i sommer

Men om det er billig strøm nå. Så kan det bli enda billigere til sommeren.

Horsdal ser ikke bort ifra at vi kan gå mot en ny 2020-sommer – i hvert fall i nord.

Da var prisene lave over hele landet, så lave som de aldri har vært – og ved enkelte tilfeller fikk forbrukerne betalt for å bruke strøm.

– Sånn som det ser ut nå, ligger det mye snø som skal smelte til sommeren. I perioder kan det bli ekstremt lave priser i nord. Vi kan oppleve en snev av 2020-priser.

Og det er selvfølgelig fint for strømkundene. Men bare positivt er det ikke, mener Horsdal.

– Vi kan havne i en situasjon hvor strømmen blir kastet rett på havet i Nord-Norge fordi det er dyrere å produsere strømmen enn det kraftselskapene får betalt for den. Sommeren 2020 gikk opp mot 20 terawattimer med strøm rett på havet over hele Norge, forteller han.

Med andre ord lot kraftprodusentene mye vann renne rett gjennom turbinene uten å lage strøm.

– Og det er for ille at vi kanskje havner i en situasjon hvor vi lar være å produsere så mye strøm som vi kan i nord, mens de må betale over én krone og 50 øre i Sør-Norge. Det blir bare helt feil.

Bra for kraftkommunene er det heller ikke, ifølge forvaltningssjefen.

– Det kan gå utover kommuneøkonomien flere steder. Hvis disse kommunen skal selge strøm i spotmarkedet, kan det slå veldig uheldig ut hvis strømprisene blir fryktelig lave.