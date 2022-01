Se for deg:

Hele huset ditt er dekket med solceller. Ikke bare taket på garasjen, men veggene og taket på huset også. Å male huset har du ikke gjort på flere år, det trengs ikke.

Den fremtiden er ikke så veldig langt unna, tror forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Kraftsalg.

– Det er totalt meningsløst og kjedelig å male huset. Da er det morsommere å ha noe på veggen som faktisk produserer noe, sier han.

De høye strømprisene gjennom vinteren har påvirket forbruket vårt, og det vil den sannsynligvis gjøre i fremtiden også.

– Økonomisk gevinst og bra for miljøet

En av dem som har valgt å fremtidssikre boligen med tanke på strøm, er Per-Ivar Pedersen på Vega. Han har allerede kledd garasjetaket med solceller, men skal utvide i løpet av februar.

Per-Ivar Pedersen bor på øya Vega i Nordland. Foto: Pirvat

– Motivasjonen er å få det gamle huset mitt til å bli selvfinansierende. Det er en økonomisk gevinst, samtidig er det bra for miljøet. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Pedersen sier at anlegget betaler seg først etter 20 års drift, det viktigste er ungene.

– Jeg vil bruke cirka 20 år på å tjene inn anlegget. Hvis ungene kan ta over huset og vet at det er godt for miljøet, samtidig som det finansierer seg selv, tror jeg det kan bidra til bosetting her ute.

Kostnaden beløper seg så langt til rundt 270.000 kroner, inkludert utvidelsene han planlegger i februar.

Taket på garasjen til Per-Ivar Pedersen i øykommunen Vega er helt kledd i solcellepanel. Nå planlegger han enda flere panel og en vindmølle i tillegg. Foto: Martom AS

– Men jeg vet om en som har bestilt og en til som er i tankemodus her ute. De synes det er spennende. Mange synes det er vanskelig på grunn av kostnaden, men jeg tror dette er kraft for fremtiden.

Selskapet Martom AS i Mosjøen, som driver med solcellesystemer, opplyser at de har opplevd en stor økning i antallet forespørsler det siste året.

– Vi ser at strømprisene har vært med på å påvirke salget, men vi har allerede siden juni i fjor sett vekst, sier daglig leder Tom Viggo Risholm.

Han tror deler av veksten skyldes miljøperspektivet, samtidig som folk ser at de kan spare penger.

– Kommer til å slutte å malene husene sine

Horsdal tror at vi om få år vil slutte å male husene våre, og heller kle dem i solcellepaneler for å slippe å betale dyr strøm fra kraftselskapene.

Han ser for seg å bytte ut bordkledning i tre med fasadeplater med solceller der man har ledig plass.

Forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Kraftsalg tror solceller blir mer og mer vanlig i årene fremover. Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg tipper at om 5–10 år er det rådende. I nær framtid kommer folk til å slutte å male husene sine.

Men det er nok noen år frem i tid før dette blir vanlig, og husmaling og strøm i bakken blir avleggs.

– Du må først få ned kostnadene på solceller. Det er i full fart ned, og man øker effektiviteten til solcellene. Da får du plutselig mye effekt ut av dette. Analytikere peker på at fra 2024–2025 skal solceller være den rimeligste strømkilden.

Enova: Økende interesse for solstrøm

Enova skal bidra til Norges omstilling til lavutslippssamfunnet og er et statlig foretak. Hvert år gir de millioner i støtte til ulike prosjekt, blant dem private solcellepanel.

– Elproduksjon omfatter produksjon av el, fortrinnsvis til eget bruk. Det betinger også at du skal levere overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Trenden er stigende, sier pressesjef Eiliv Flakne i Enova.

Fra de startet i 2016 til i fjor har de gått fra å gi støtte til rundt 50, til 1500 prosjekt.

– 2021 var et unntaksår på mange måter. Da hadde vi et tilbakefall på rundt 50 prosjekt fra året før. Vi tror årsaken er delvis korona-relatert.

Enova har som oppdrag å bidra til å flytte teknologifronten. Interessen for strømproduksjon er stor. I dag kan de som ønsker å bygge ut solcelle-anlegg søke om støtte fra Enova, oppad begrenset til 26.250 kroner.

Likevel er det en stor investering. Tall fra Enova anslår at etablering av et solcelleanlegg vil komme på mellom 40.000 og 130.000 kroner avhengig av størrelse.

