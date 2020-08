Overfylte vannmagasin gir rekordlave strømpriser: – Får betalt for å bruke strøm

– Det var et dramatisk og spektakulært syn, sier Herdis Moldøen.

Da hun nærmet seg Maurset i Eidfjord mandag kveld, så hun noe som fikk henne til å stoppe opp: Et vannmagasin fylt til randen.

– Vi så masse bølger på vannet, og at de slo mot muren og gikk over. Jeg tenkte at dette er unormalt. Vannet pleier aldri å gå over.

Hun er trolig ikke den eneste som har lagt merke til et fullt vannmagasin denne sommeren.

MYE VANN: Mange vassdrag har høy vannføring i sommer. Her er Vøringsfossen i Eidfjord i slutten av juli. Foto: Sommerbilen / NRK

Mer nedbør enn normalt

– Vannmagasinene er veldig fulle. Det er ganske høyt over det som er normalt, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er nå på 89,5 prosent.

Grunnen til at vannmagasinene er fulle, er at det har vært mer nedbør i Norge hittil i år enn det pleier å være.

Høyt til fjells smeltet snøen først i juni, da det var veldig varmt.

– Da steg nivåene på vannmagasinene veldig fort. Nå er det høyere enn det vi pleier å se, sier hun.

Fyllgraden har aldri vært høyere på Østlandet og på den sørlige delen av Vestlandet.

MER NEDBØR: Vannmagasinene er fullere enn normalt fordi det har vært mer nedbør i Norge enn det pleier å være, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE. Foto: privat

Historisk lav strømpris

Konsekvensene av mye vann i magasinene, er en historisk lav strømpris i Norge.

– Strømprisene er lavere enn noensinne, sier direktør Toini Løvseth for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

Kraftprisen varierer ufra hvor man bor i landet. Strømprisen er spesielt lav på Sør- og Østlandet. Det har direkte sammenheng med hvor fulle vannmagasinene er der.

– Vi har hatt timer i sommer hvor folk har opplevd at de får betalt for å bruke strøm. Det er helt uten sidestykke, sier hun.

Strømregningen består av avgifter og nettleie, men prisen som handler om selve strømforbruket er nesten null.

Det vil være tydeligst for forbrukere med timemåling.

FÅR BETALT: Strømprisene har aldri vært lavere i Norge. Det betyr at man kan ha fått betalt for å bruke strøm, sier direktør Toini Løvseth for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge. Foto: Alcoa

Ikke solgt like mye

Den lave strømprisen har også sammenheng med at det er begrensninger på strømnettet ut av landet.

– Det har vært feil og vedlikehold på strømnettet. Derfor har vi ikke solgt like mye strøm til Sverige som vi pleier. Der har prisene vært høyere enn normalt, sier Løvseth.

Hun understreker at produksjonskostnader bidrar til at kraftprodusentene lar vannet renne ut.

Løvseth tror at den lave strømprisen vil vedvare i månedene fremover.

– Vi har tre ganger så mye snø i fjellet som normalt, som vil smelte utpå høsten. Vi har en helt ekstremsituasjon på tilbudssiden.