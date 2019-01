Ord som «vanvittig», «unik» og «betydelig» ble tatt i bruk da NRK omtalte avtalen mellom fotballklubben Bodø/Glimt og det amerikanske firmaet Geddes Labs i fjor sommer.

Avtalen skulle sikre eliteserieklubben ti millioner kroner bare i 2018, og inneholdt samtidig intensjoner om et lengre samarbeid over ti år.

Overfor avisen Bodø Nu lovet Danny Hayes, frontfiguren for det amerikanske selskapet, at pengene for 2018 skulle være på konto hos Glimt den 2. januar 2019. Det skjedde aldri.

– Det kom ingenting inn i går, og det hadde vi for så vidt ikke ventet heller ut ifra situasjonen, medgir styreleder i fotballklubben, Inge Henning Andersen, overfor NRK.

– Hvorfor var det ikke uventet?

– Da vi signerte avtalen hadde vi selvfølgelig et visst håp om at pengene skulle komme, men utover høsten slo realismen inn, og vi så at håpet svant hen.

Ekspert sperret opp øynene

Er du forvirret nå? Den havarerte sponsoravtalen krever nemlig noe forklaring, men først litt bakgrunn om avtalen:

– Deres visjoner sammenfaller med våre verdier og vi gleder oss enormt over denne avtalen, uttalte daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, overfor klubbens egne nettsider da avtalen ble kjent i august.

NRKs fotballkommentator Carl-Erik Torp var blant dem som sperret øynene opp over millionavtalen.

– Det er jo vanvittig! Det må være den største avtalen jeg har hørt om i norsk fotball. Når det er snakk om så store summer bruker det som regel å være fra hovedsponsorene, ikke enkeltsponsorer, sa han til NRK i august.

Men etter hvert begynte det hele å skurre.

Skulle sponse med lånte penger

NRK har tidligere fortalt historien om Hayes, som sammen med stiftelsen Harvester Trust skulle investere milliarder i Bodø. Men milliardene har ingen sett spor av, og det er lite informasjon å finne om Hayes og selskapet på internett.

Bodø Nu var blant dem som så nærmere på avtalen og kunne avsløre at planen var å sponse Glimt med lånte penger.

– Ikke pinlig

Styreleder Andersen understreker at dette ikke er penger Bodø/Glimt har budsjettert med, og han omtaler sponsoravtalen som «en mulighet som forsvant».

Han påpeker samtidig at de ikke har noen dialog med de amerikanske investorene i dag.

– Det er helt stopp.

– Er denne saken pinlig for Glimt?

– På ingen som helst måte. Vi så en mulighet her, og Glimt er i en situasjon som gjør at vi må snu alle steiner når muligheter dukker opp. Vi jobber fortsatt positivt mot nasjonale og internasjonale aktører, og tror det kan dukke opp nye muligheter i forbindelse med Ny By – Ny Flyplass-prosjektet. Når disse mulighetene dukker opp, er vi klare.

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, som var den som frontet avtalen i august i fjor.

Han ønsker ikke å kommentere saken i dag. Men da avtalen ble signert i august var han tydelig begeistret.

– Denne avtalen er unik i både Bodø/Glimt og norsk fotballs historie, og gir oss helt nye muligheter til å utvikle oss på flere plan, sa han til klubbens nettside.

Slik ble det altså ikke.