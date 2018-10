Mystisk amerikansk investor vil saksøke redaktør for 4 milliarder kroner

– Det er spesielt. Hittil er rekorden min å bli trua for 20 millioner kroner, så det er jo en viss økning.

Humoren er der, til tross for det svimlende søksmålet Markus André Jensen mottok denne uken.

Det er den amerikanske investoren som går under navnet Danny Hayes, som står bak e-posten der han antyder at journalistikken til Bodø Nu-redaktøren har ført til tapt fortjeneste for Hayes. På grunnlag av dette skriver han at han saksøker Jensen for 4,2 milliarder norske kroner.

Redaktør i lokalavisa Bodø Nu, Markus A. Jensen. Foto: Bjørn Armand Vagle

– Beløpet er jo litt høyere enn årslønna mi, da, spøker Jensen.

NRK har tidligere fortalt historien om Hayes, som sammen med stiftelsen Harvester Trust, skulle investere milliarder i Bodø. Men milliardene har ingen sett spor av, og det er lite informasjon å finne om Hayes og selskapet på internett.

Dette er saken Foto: Borealis Engineering Ekspandér faktaboks Den amerikanske gigastiftelsen Harvester Trust representeres av den tidligere Whitefox-gründeren Simon Flack og Danny Hayes. Ifølge Hayes forvalter stiftelsen formuen til den amerikanske McCormick-familien

7. juni: Danny Hayes taler under Innovasjon Norges innovasjonsarrangement, der han presenterer selskapets planer om å finansiere all infrastruktur i Bodøs ny by-prosjekt. Før arrangementet har Hayes opprettet selskapet Borealis Industries i Bodø, datterselskapet til Borealis Engineering.

Danny Hayes taler under Innovasjon Norges innovasjonsarrangement, der han presenterer selskapets planer om å finansiere all infrastruktur i Bodøs ny by-prosjekt. Før arrangementet har Hayes opprettet selskapet Borealis Industries i Bodø, datterselskapet til Borealis Engineering. 21. juni: Synne Bjørbæk fra Bodø Rødt stiller spørsmål om hva som skjer mellom Bodø kommune og Harvester Trust

Synne Bjørbæk fra Bodø Rødt stiller spørsmål om hva som skjer mellom Bodø kommune og Harvester Trust 13. august: Ett av Hayes' nyoppstartede selskaper, Geddes Labs, signerer sponsoravtale med Stormen Konserthus. Konserthusdirektør Rolf-Cato Raade benektet en slik avtale, men BodøNu fikk senere tilgang til selve avtalen, og kunne bekrefte denne

Ett av Hayes' nyoppstartede selskaper, Geddes Labs, signerer sponsoravtale med Stormen Konserthus. Konserthusdirektør Rolf-Cato Raade benektet en slik avtale, men BodøNu fikk senere tilgang til selve avtalen, og kunne bekrefte denne 15. august: Fotballklubben Bodø/Glimt inngår også en sponsoravtale med Geddes Labs. Avtalen er på 10 millioner kroner ut året

Fotballklubben Bodø/Glimt inngår også en sponsoravtale med Geddes Labs. Avtalen er på 10 millioner kroner ut året 20. august: Simon Flack trekker seg fra Borealis Industries

Simon Flack trekker seg fra Borealis Industries 21. august: Harvester Trust forlater Bodø. Hayes sier de ikke forstod kompleksiteten i prosjektet. Samtidig lanserer han nye planer for opptil to datasentre i Bodø og Mo kommune

Harvester Trust forlater Bodø. Hayes sier de ikke forstod kompleksiteten i prosjektet. Samtidig lanserer han nye planer for opptil to datasentre i Bodø og Mo kommune 24. august: Styreleder i Bodø/Glimt, Inge Henning Andersen, bekrefter at han går inn i Borealis Engineering, og skal jobbe tett med Hayes

Styreleder i Bodø/Glimt, Inge Henning Andersen, bekrefter at han går inn i Borealis Engineering, og skal jobbe tett med Hayes 29. august: Hayes trekker seg som administrerende direktør i Borealis Industries for å fokusere på «interne prosesser»

Hayes trekker seg som administrerende direktør i Borealis Industries for å fokusere på «interne prosesser» 30. august: Rødt-leder Bjørnar Moxnes stiller næringsministeren spørsmål om Innovasjon Norge og Næringsdepartementets rolle i saken. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer at de ikke har mulighet til å gjøre omfattende undersøkelser av alle som ønsker å investere i Norge

Rødt-leder Bjørnar Moxnes stiller næringsministeren spørsmål om Innovasjon Norge og Næringsdepartementets rolle i saken. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer at de ikke har mulighet til å gjøre omfattende undersøkelser av alle som ønsker å investere i Norge 30. august: Rådmann Rolf Kåre Jensen sier Bodø kommune ikke har inngått noen avtaler, og at de ikke har blitt lurt

Rådmann Rolf Kåre Jensen sier Bodø kommune ikke har inngått noen avtaler, og at de ikke har blitt lurt 31. august: Innovasjon Norge mener de har gjort gode nok undersøkelser i forkant av at Hayes ble invitert til talerstolen

Innovasjon Norge mener de har gjort gode nok undersøkelser i forkant av at Hayes ble invitert til talerstolen 4. september: Hayes slutter som president i Harvester Trust, etter det han beskriver som presse-angrep. Han er dermed ute av alle Bodø-prosjektene (Kilder: e24, BodøNu, NRK, Avisa Nordland)

Stusser over summen

Jensen har ikke fått et offisielt krav om, eller konkret begrunnelse for, søksmålet enda, men en e-post som også er sendt til den amerikanske ambassaden.

Han ser for seg at det har en sammenheng med at han har skrevet kritisk journalistikk om investorens inntog i Bodø. Tonen dem imellom var god i starten.

– Han kunne sende meg opptil 40 tekstmeldinger om dagen. Da sa han jeg skulle få alle toppsakene. Men så ble jeg mer kritisk, og da forandret tonen seg, forteller Jensen, som aldri har møtt Hayes personlig.

Redaktøren har lagt merke til at summen han saksøkes for, er den samme som det beløpet Hayes har lovet å bruke på et datasenter i Nordland.

Han lurer derfor på om dette er en ny fiffig finansieringsløsning Hayes har funnet på.

– Vi har humra i redaksjonen

Uansett hva som ligger bak, tar Jensen søksmålet relativt rolig. Han fikk beskjeden da arbeidsdagen nærmet seg en slutt onsdag denne uken.

– Folk får jo bare gjøre opp sin egen oppfatning om seriøsiteten i dette. Vi har humra litt over det i redaksjonen.

Nå vil han avvente situasjonen, og se om det kommer inn noe offisielt krav.

– Men jeg kommer ikke til å svi av alle sparepengene mine på jordomseiling før dette er over, legger han til.

Jensen er fascinert av hvor mye den mystiske amerikanske investoren har klart å iverksette på så kort tid. Han beskriver amerikaneren som en sjarmerende fyr, som har rulla i gang en snøball som etter hvert har blitt ganske stor.

Blant løftene til Hayes var blant annet en investering på 10 millioner kroner til Bodø/Glimt. Jensen har ikke noen tro på at disse pengene kommer frem, men:

– Det er klart at hvis han får 4 milliarder kroner av meg, så får jo sikkert Bodø/Glimt pengene sine til slutt.