Historien om da en gåtefull amerikansk investor plutselig dukket opp i Bodø

– Vi kunne reist hvor som helst i verden. Men vi valgte å komme til Bodø for å hjelpe dere å bli verdens smarteste by. Hvis det er OK for dere, står vi klar med to milliarder kroner.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen faller fra talerstolen under den årlige Innovasjonstalen til Innovasjon Norge i Bodø i juni. Danny Hayes er en av få utvalgte talere til prestisjearrangementet, hvor også fylkesordfører Tomas Norvoll er invitert til å snakke om smartbyer.

Amerikaneren som lovte å drysse milliarder over Bodø-samfunnet presenterer seg som president i stiftelsen Harvester Trust. Stiftelsen, som forvalter formuen til den styrtrike McCormick-familien fra Chicago, skal være god for mer enn to milliarder dollar.

HOLDT TALE: I juni er Danny Hayes i Bodø. Som eneste utenlandske gjest er han invitert til å holde foredrag under den årlige Innovasjonstalen, hvor alt av næringsliv, politikere og andre samfunnsaktører i Nordland er samlet. Foto: Skjermdump

Danny Hayes forteller tilhørerne at familien, som på slutten av 1800-tallet ble rike på den mekaniske innhøsteren, nå vil investere i smarte, miljøvennlige og bærekraftige byer. Og Bodø er plukket ut som pilotprosjekt.

Hayes la til at han bare ventet bare på at Bodø skal signere avtalen.

– Når det er gjort, kjører vi i gang.

Men i Bodø starter diskusjonen om hvem Danny Hayes egentlig er, og hva han er i stand til å levere. Det spørsmålet skal det vise seg å være vanskelig å finne et godt svar på.

– Viktigste saken i Bodø på 100 år

For hvorfor skulle et amerikansk investeringsfond være interessert i en middels stor norsk by nord for Polarsirkelen. For å forstå det må vi skru tida tilbake ett år.

I februar 2017 sikret statsminister Erna Solberg finansieringen av prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø med 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Prosjektet innebærer blant annet flytting av dagens flystripe 900 meter lenger sør, og er omtalt som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år. På de frigjorte arealene skal det etableres en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart».

Den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Utviklingen av en ny bydel må kommunen og næringslivet skaffe pengene til selv.

Derfor Bodø

Ifølge smartby-forsker Brita Fladvad Nielsen ved NTNU har Bodø problemer med å finansiere smart-by-prosjektet sitt, blant annet på grunn av stor konkurranse i EU-finansieringen.

NY TOGSTASJON: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort i Norge tidligere. Foto: BODØ KOMMUNE

– Derfor har nok tilbudet fra amerikanerne vært interessant for ledelsen i Bodø kommune, sier hun til NRK.

FØLGER MED: Smartby-forsker Brita Fladvad Nielsen har skrevet kronikk i Morgenbladet om smartby-prosjektet i Bodø. – Det blir viktig å se nordover nå, sier Nielsen. Foto: Privat

Samtidig tror hun at Terra-skandalen, hvor åtte norske kraftkommuner tapte en milliard etter å ha foretatt høyrisikoinvesteringer i amerikanske verdipapirer via meglerhuset Terra Securities, gjør at norske kommuner er på vakt når det kommer tilbud som kan virke for gode til å være sanne.

Bodø kommune: – Ikke skrevet under

Når Danny Hayes plutselig dukker opp i Bodø har han med seg en delegasjon på ti personer. Han holder en rekke møter med kommuneledelsen, næringsliv og kulturliv.

Deretter skjer det ting svært raskt. Den Bodø-bosatte Simon Flack, som introduserte ny by-prosjektet for det amerikanske investeringsfondet, blir tilbudt en toppjobb i Harvester Trusts toppledelse. Han slutter i jobben sin i Bodø kommune. Samtidig blir det opprettet flere selskaper som skal utvikle den grønne infrastrukturen i Bodø.

Men ukene går, og det blir ikke signert noen konkrete avtaler mellom amerikanerne og Bodø kommune.

Rådmann Rolf Kåre Jensen avviser at kommunen har inngått en intensjonsavtale med amerikanerne.

– Jeg har møtt Danny Hayes en gang. Vi lyttet til deres planer, men har ikke inngått noen avtaler med ham overhodet.

Sponser Glimt med lånte penger

SIGNERTE AVTALE: Styreleder Inge Henning Anderssen, daglig leder Frode Thomassen, Danny Hayes, kommunikasjonssjef Jannike Ramsvik i Bodø/Glimt, Simon Flack og økonomisjef Svein Tore Hansen i Bodø/Glimt etter at den gullkantede sponsoravtalen er signert. Foto: Bodø/Glimt

David Hayes og hans samarbeidspartnerne klarer så langt ikke å få innpass på ordførerkontoret i Bodø kommune. Men de jobber ufortrødent videre med å vinne nordlendingenes hjerter.

Forrige uke blir det plutselig kjent at et av Hayes' nyoppstartede selskaper, Geddes Labs, inngår en sponsoravtale med fotballklubben Bodø/Glimt.

På et pressebilde som sendes ut ser vi Danny Hayes smilende ikledd Glimt-drakt. Simon Flack er også til stede på Aspmyra stadion når den uvanlige avtalen blir undertegnet.

Overfor NRK avslører daglig leder Frode Thomassen i Glimt at avtalen hadde en størrelse på 10 millioner kroner – ut året, men kan bli utvidet med ti nye år. NRKs fotballkommentator Carl-Erik Torp kaller avtalen «vanvittig», og den største han har hørt om i norsk fotball.

Samtidig uttaler Hayes til lokaler medier at han skal sponse Glimt med lånte penger, men lover pengene på konto innen 2. januar til neste år.

Fra smart-by til datasenter

Men den amerikanske investoren sitter ikke stille i båten. For nå skal Hayes plutselig ha tilgang på fire milliarder kroner til å bygge «hyperscale» datasenter i Nordland.

Og det uten den amerikanske Harvester Trust-stiftelsen, men med penger fra finansieringsmiljøer på Wall Street. Til Avisa Nordland forteller han også om fase to, som er bygging av en fiberkabel rett over Nordpolen til Kina.

Altså nok et gigantisk prosjekt.

Nyheter på løpende bånd

GODE VENNER: – Sargent McCormick og jeg er bestevenner, sier Danny Hayes (t.h.) om grunnleggeren av stiftelsen Harvester Trust. Foto: Privat

Samtidig blir det kjent at Danny Hayes ikke lenger skal være president i Harvester Trust. Planene om Smart-by-satsingen i Bodø er satt på vent fordi prosessen ikke går så raskt som ønsket.

To av bodøinvestorene som i vår var med å etablere selskapene Harvester Asset Management AS og det heleide datterselskap Borealis Industries AS sammen med Hayes trekker seg ut av samarbeidet, og disse selskapene er under avvikling.

Men det stopper ikke der.

Den 20. august sender hans kompanjong i Bodø, Simon Flack, ut en pressemelding der han forteller at han trekker seg fra toppledelsen i Borealis Engineering.

Flack oppgir helsemessige årsaker som årsak til at han slutter i selskapet.

I løpet av noen få uker har Hayes altså lovet to milliarder til byutvikling i Bodø, signert en sponsoravtale med lånte penger på 10 millioner med Bodø/Glimt, for deretter å endre planer til bygging av datasentre for fire milliarder og en fiberkabel til Kina.

Så hvem er denne usedvanlige rike onkelen fra Amerika med de vidløftige planene?

Ingen spor på internett

«TENK STORT» Da Danny Hayes talte til nordnorske næringslivsledere i juni, kom han med en klar melding: – Nordmenn har et salgsproblem. Dere må bli flinkere til å pushe dere selv, og tenke stort. Vi er her for å hjelpe dere ut i verden, sa Hayes. Foto: Borealis Engineering

Et søk på internett gir ingen treff på Danny Hayes annet enn fra presseoppslagene etter at han plutselig dukker opp i Bodø.

Via Harvester Trust sin Facebook-side forsøker NRK å komme i kontakt med stiftelsen for å få bekreftet Hayes sitt engasjement for dem i Bodø.

Kort tid etter dukker det opp en forespørsel fra Hayes via LinkedIn. Han viser til vår forespørsel til Harvester Trust, og sier han gjerne svarer på våre spørsmål. Les hans svar lenger ned i artikkelen.

Vi ber han også sende dokumentasjon som verifiserer hans engasjement i Norge og Bodø på vegne av stiftelsen.

I løpet av noen få timer kommer det et titalls e-poster med ulike vedlegg. Et bilde viser Hayes sammen med McCormick-arving og leder av Harvester Trust-stiftelsen, Sargent M. McCormick. Et annet dokument er en bekreftelse fra den norske advokaten Thomas Reppe Wetting på hjelp til opprettelse av selskapene Geddes Labs og Borealis Engineering. Et dokument viser en bekreftelse på støtte fra selskapet AECOM til disse selskapene. En av kildene som Hayes viser til er visepresident i det amerikanske investeringsselskapet Ziegler.

NRK har forsøkt å få kontakt med flere av kildene, men så langt uten resultat.

SAMARBEIDSPARTNER: Sandra Goeken i selskapet GoGreen Led oppfordrer den lokale pressen til å umiddelbart publisere hennes opplysninger og støtte til Danny Hayes. Foto: Go Green LED Alternatives LLC.

Så dukker det opp en e-post som er sendt til en rekke lokale medier i Bodø fra administrerende direktør i selskapet Go Green LED, Sandra Goeken. Hun var en av personene i delegasjonen under Hayes besøk i Bodø i vår. I e-posten forklarer Goeken hvordan hun fikk Hayes til Norge, og bekrefter hans kjennskap til Harvester Trust-eier Sargent M. McCormick.

Hun oppfordrer den lokale pressen til å umiddelbart publisere hennes opplysninger og støtte til Hayes.

Goeken oppgir selv å ha operert i Norge i tre år med hennes selskap som utvikler LED-belysning. Ifølge nettavisen Bodø Nu er Goeken knyttet til ulovlig aksjesalg i USA, og utestengt fra å drive virksomhet i Michigan.

Så hvem er Danny Hayes?

NRK er kjent med at Danny Hayes opererer med flere ulike navn. Det er trolig derfor det ikke er mulig å finne informasjonen om han på internett før han plutselig altså dukket opp i Bodø.

Hayes virkelige navn skal være Keary D. Hayes, og er ifølge Avisa Nordland registrert med bosted-adresse i Beverly Hills, California.

Hans norskregistrerte selskaper er oppført med adresse på Tjuvholmen i Oslo. Da NRK snakker med Hayes den 22. august oppgir han å være i nettopp Oslo, og snart på farten til USA.

– Gir ikke opp Bodø

Han har på ingen måte gitt opp satsingen i Bodø.

– Jeg har et kjempegodt forhold til Bodø kommune, og vi er fortsatt med. Det kommunen har sagt til oss er at de skal evaluere tilbudet vårt, og komme tilbake til oss når arbeidet med datasentrene er i gang, sier Hayes til NRK.

På spørsmål om hvorfor det så vanskelig å finne ut noe om bakgrunnen hans, svarer Hayes at han i flere år har jobbet med smartcity-prosjekter og grønn infrastruktur.

– Jeg har jobbet som rådgiver og konsulent over hele verden. Jeg har lagt all informasjon på bordet overfor mine samarbeidspartnere. Alt fra bankutskrifter og avtaler er verifiserbare, sier han.

Hayes uttaler at han kan forstå at hans inntreden på arenaen i Bodø oppfattes som spesiell.

– Jeg skjønner at det ikke er slik man gjør det i Norge, og vi prøver å tilpasse oss norsk forretningskultur. Det er en første gang for alt. Vi er kanskje de første som kommer hit, men vi vil ikke bli de siste som retter blikket nordover.

Årsaken er at Nord-Norge er det beste stedet i verden for datasentre, ifølge investoren.

– Gjennom flere skattekutt har norske myndigheter har gjort det mulig å satse stort i Norge. De globale interessen kommer til å bli massiv i årene som kommer, spår Hayes.

Innovasjon Norge gjorde ingen bakgrunnssjekk

INGEN BAKGRUNNSSJEKK:– Vi ser fram til å samarbeide med en global pioner på bærekraftige løsninger, sa regiondirektør Monica Ahyee i Innovasjon Norge etter at Danny Hayes talte under den årlige Innovasjonstalen i Nordland. Foto: Daniel Sponier / Innovasjon Norge

Da regiondirektør Monica Ahyee introduserte den daværende presidenten i Harvester Trust på den årlige Innovasjonstalen, kalte hun ham «a permanent capital vehicle» som jakter på norske prosjekt som kan gjøres globale.

I dag opplyser Innovasjon Norge at det ikke ble gjort noen bakgrunnssjekk, verken på Danny Hayes eller Harvester Trust. Ahyee forteller at det var næringslivet i Nordland som ønsket Hayes som taler.

– Vi har ingen forutsetning for å kommentere utviklingen av selskapene Danny Hayes er involvert i. Næringslivet uttrykte interesse for Hayes, og på bakgrunn av dette inviterte vi ham til å tale.

Temaet for konferansen gjorde at det var naturlig å ha en internasjonal investor med ønske om å investere i Bodø-området, som taler.

– Vi forespurte flere potensielle internasjonale investorer med interesse for Salten-området. Danny Hayes hadde mulighet til å delta. Det var vi glade for, fordi han var svært relevant for tematikken under årets Innovasjonstale.

Glimt er ikke bekymret

«HELT ROLIG» – Det er ingen ting av det som har skjedd de siste dagene, som gjør oss bekymret, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt. Foto: Ole Dalen / NRK

Bodø/Glimt, som skrev under på det som er blitt beskrevet som tidenes sponsoravtale i norsk fotball, er foreløpig ikke bekymret for at pengene ikke skal komme på konto.

– Vi er veldig rolige. Ingenting av det som har skjedd de siste dagene endrer vår situasjon. Vår avtale er inngått med Geddes Lab, som er en inkubator av Boreal Engineering. Det er en betydelig avtale, som vi er utrolig glad for å ha landet, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt til NRK.

Styreleder i Glimt, Inge Henning Andersen, kalte først inn til en pressekonferanse om Hayes-avtalen fredag, men avlyste den i dag tidlig.

Lokalmedia i Bodø erfarte i går at Andersen selv skulle inn i selskapene til Hayes.

Andersen har ikke besvart NRKs spørsmål om disse opplysningene medførte riktighet.

Kommunen kontaktet ambassaden

Rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune legger ikke skjul på at amerikaneren representerer en helt annen kultur enn han er vant til.

HAR HATT SAMTALER: – Bodø kommune møter mange næringslivsaktører. Vi har møtt disse personene på samme måte som vi gjør med mange andre, sier rådmann Rolf Kåre Jensen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Etter det NRK kjenner til har ledelsen i Bodø kommune kontaktet den amerikanske ambassaden for å finne ut mer om Hayes og Harvester Trust.

NRK vet at svaret fra ambassaden var at fremgangsmåten til Hayes virket lite amerikansk.

– Vi gjorde kun en overordnet sjekk av selskapene de representerte, bekrefter rådmannen overfor NRK.

Rådmannen registrerer at lokale næringsaktører allerede har trukket seg ut av samarbeidet med disse personene.

– Hva slags møter og avtaler de har gjort med andre aktører i Bodø, har jeg ingen kommentar til, sier han.