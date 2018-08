Det var i går det ble kjent at Bodø/Glimt har inngått en sponsoravtale med det amerikanske firmaet Geddes Labs, som blant annet jobber med grønn teknologi.

Avtalen blir beskrevet som «betydelig» på Glimts egne nettsider, men det står ikke noe om størrelsen på avtalen, utover at den er «unik i norsk fotballhistorie».

Men i dag letter daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, på sløret.

Han «avslører» at avtalen har en størrelse på 10 millioner ut dette året, og at avtalen kan bli utvidet med ti nye år.

– Det er en betydelig avtale, sier Thomassen til NRK.

Innhold og omfanget på avtalen skal forhandles på høsten, men Thomassen bekrefter at begge parter har intensjoner om å utvide samarbeidet.

– I avtalen for 2018 ligger en intensjon om en lengre avtale på et tiårsperspektiv. Dette er en helt spesiell avtale for oss og den største i Bodø/Glimts historie.

Helt vanvittig

Til sammenligning legger hovedsponsoren til Rosenborg 15 millioner kroner på bordet per år, men avtalen gjelder «bare» i tre år.

NRKs fotballkommentator, Carl-Erik Torp, bemerker at han ikke har full oversikt over hvilke avtaler andre klubber har, men beskriver avtalen som «vanvittig» Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Når et selskap legger 10 millioner kroner på bordet nå, idet det er drøye fire måneder igjen av året, ligger det i kortene at man går inn for et langsiktig samarbeid.

Det tror NRKs fotballkommentator Carl-Erik Torp, som derfor kommenterer avtalen slik:

– Det er jo vanvittig! Det må være den største avtalen jeg har hørt om i norsk fotball. Når det er snakk om så store summer bruker det som regel å være fra hovedsponsorene, ikke enkeltsponsorer, sier Torp.

Han tar et lite forbehold om at han ikke har full oversikt over hvilke avtaler andre klubber har.

Smitteeffekt

For en liten klubb som Bodø/Glimt, betyr dette uansett økonomisk trygghet, fortsetter han.

– Det er mye som er med på å bygge norsk fotball ned, så dette er ikke bare et løft for Bodø/Glimt, men også norsk fotball.

Han tror også dette kan ha en smitteeffekt.

– Jo flere som viser interesse og har troen på produktet norsk fotball, jo lettere er det for flere å gjøre det samme.

Dette virker som en god avtale på høyde med de største klubbene.

Hverken Bodø/Glimt eller Geddes Labs ønsker å kommentere hva samarbeidet skal gå ut på, men sistnevnte har varslet en pressemelding.