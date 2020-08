Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ferieturen ble ikke helt som planlagt for 52-åringen fra Bodø.

Allerede samme dag som Michael ankom den polske havnebyen Gdansk, fikk kompisen hans påvist koronasmitte.

Det tok ikke mange dagene før han selv fikk påvist smitte. Etter at han testet seg ble han henvist til sykehus.

Dermed kunne han ikke ta flyet hjem til Bodø som planlagt onsdag.

– Jeg ble plassert inn på et rom den dagen jeg kom, og har nå sitter og ventet i fire dager. Jeg holder på å gå på veggen, sier han til NRK via Skype-telefon fra sykesenga.

Her har han ifølge han selv, sittet isolert uten noen nærmere instrukser.

– Får ikke nødvendig helsehjelp

Her på dette sykehuset i Gdansk ligger Michael fra Bodø isolert. Foto: Marcin Dolega / TVP

Kommuneoverlegen i Bodø, Kai Brynjar Hagen, sier til NRK, onsdag, at de smittede i Polen får den helsehjelpen de trenger.

Michael, som selv er i Polen, mener dette er feil.

– Jeg har ikke snakket med en lege siden jeg ble lagt inn. Det kommer noen og måler feberen tre ganger om dagen. Det er alt, sier Michael.

Maten får han servert inn gjennom vinduet fra en fellesveranda som går utenfor rommene.

Hete og språkproblemer

ISOLASJON: Michael måtte i isolasjon kort tid etter at han ankom Polen. Nå har han ligget på sykehuset i fire dager for seg selv. Her har han så vidt sett tegn til annet liv.

På sykehuset i Gdansk tilbringer han hele dagen inne på rommet, som er glohett og klamt, etter at solen står stekende på hele dagen.

– Jeg har bedt om å få snakke med en lege, men det virker ikke som om de har tenkt å sende en lege hit.

Michael hevder at ingen han har kommunisert med han på engelsk.

ALENE: – Det er nå helt greit å sitte i karantene, så lenge det ikke er i Polen, sier Michael fra Bodø. Her fra rommet hans. Foto: Privat

Det er en håndvask på badet, men verken såpe, tannkrem eller håndkle.

– Er man ikke syk fra før av så blir man det i alle fall her, fortviler Michael.

NRK har kontaktet det aktuelle sykehuset hvor Michael er innlagt for en kommentar. Vi har foreløpig ikke fått svar.

Har ringt ambassaden

Når NRK snakker med han, holder han på å skrive en e-post til den norske ambassaden i Warszawa. Han forteller at han også har også vært i kontakt med smittevernoverlegen i Bodø.

– Jeg har nå fått beskjed om at det er Utenriksdepartementet som har saken min. Jeg håper jeg kan få hjelp til å komme meg ut herfra. Jeg vil bare hjem nå.

INGEN SÅPE: Er man ikke syk fra før, så blir man syk her, mener Michael. På badet på sykehuset er det verken toalettsaker eller håndkle å oppdrive. Selv om Michael ble lovet dette da han kom. Foto: Privat

Nå venter han på en oppfølgingstest, som tas mellom 4-6 dager etter at smitten først ble påvist.

Michael kjenner til fem andre fra flyet som egentlig skulle returnere til Bodø sist onsdag, som er innlagt.

Onsdag opplyste Bodø kommune at det bare var to bodøværinger som er innlagt på sykehus i Polen med koronasmitte.

I dag ønsker verken Bodø kommune eller UD å bekrefte eller avkrefte antallet.

– For sent å angre

Onsdag kom regjeringen med nye reiseråd. Alle land som tidligere var markert «grønne» på kartet, blir nå gule. Fem nye land blir røde. Det gjelder Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen.

Etter fire dager i isolasjon har Michael har hatt god tid til å tenke over situasjonen han har havnet i. Han velger å ikke angre på reisen.

– Jeg anbefaler ikke andre å risikere å reise til utlandet nå. Nå i ettertid ser jeg at jeg burde tenkt meg om før jeg dro. Men det er for sent nå.

UD tilbyr bistand

Utenrikstjenesten opplyser til NRK at de er kjent med at flere norske borgere er koronasmittet i Polen, og at de tilbyr bistand.

Samtidig understreker de at det er den enkelte reisende som selv er ansvarlig for sin reise og må forholde seg til lokale myndigheter og gjeldende regler der vedkommende befinner seg.

– For de som reiser er det spesielt viktig å sørge for å ha gyldig reiseforsikring, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen.