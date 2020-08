Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uka ble det kjent at koronasmitten i Norge øker for første gang siden slutten av mars.

Mange knytter de nye smittetilfellene til at landegrensene åpnes.

Lørdag skrev VG at Bodø var en av seks kommuner der smittetrenden nå var økende. Kommunen har den siste tiden hatt flere smittetilfeller som kommer av reise til Gdansk i Polen.

Klokken 16.30 søndag kveld landet det enda et direktefly med personer som har vært på ferie i Gdansk.

Da stod personell fra Bodø kommune klare på Bodø lufthavn for å ta imot passasjerene som landet med flyet fra Gdansk søndag kveld.

– Vi kommer til å oppfordre alle som kommer til å sette seg selv i frivillig karantene, forteller kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

Alle passasjerene som kommer med flyet fra Gdansk vil få muligheten til å teste seg for korona om de ønsker det. Foto: Ole Dalen / NRK

Kommer til å be om test

Passasjerene om bord i flyet virket fornøyd med den informasjonen de fikk av kommunen da de landa.

– Det var grønt og fint da vi dro, men det var fint å få retningslinjer på hva vi skal gjøre nå når vi har kommet hjem, sier Kristian Jakobsen.

Alf-Erik Hansen forteller at i Gdansk opplevde de mye strengere smittetiltak enn i Norge.

– Vi måtte blant annet bruke munnbind for å få komme inn på kjøpesentrene og gummihansker de fleste steder.

Fellesnevneren for passasjerene NRK har snakket med er at de kommer nok ikke til å gå i karantene fordi landet er grønt, men at de ønsker å bli testet for covid-19 etter oppfordring fra kommunen.

Kommunen deler ut skriv på flyplassen

For Polen er ikke et rødt land per nå, men FHI har anbefalt at det skal bli det. Derfor er det ikke påbudt for passasjerene å gå i karantene.

Flyet landet på Bodø lufthavn klokken 16.32. Foto: Ole Dalen / NRK

Når de ankommer Bodø lufthavn vil passasjerene få et skriv fra kommunen med informasjon på norsk, engelsk og polsk.

– Der informerer vi om covid-19, om karantene og hvor de kan henvende seg for å testes for koronasmitte, sier Hagen.

Dette er ett av tiltakene kommunen har satt i gang i forbindelse med den økte smitterisikoen fra utlandet, og som har kommet på plass på kort tid.

Han legger til at det kommer til å være veldig lav terskel for å teste seg. Alle som kommer fra Polen nå vil ha muligheten til å ringe kommunens koronatelefon og be om å bli testet.

Størst smitterisiko hos nordmenn på ferie

Tidligere denne uken ble åtte smittetilfeller i Bodø knyttet til fritidsreiser fra Gdansk.

Passasjerene som lander med flyet fra Gdansk får et skriv fra kommunen med informasjon om hvordan de skal forholde seg til pandemien. Foto: Ole Dalen / NRK

Ifølge smittevernlegen har de ikke sett noen smitte fra polske arbeidere, så han tror den størst risikoen kommer fra ferierende nordmenn i Gdansk.

I og med at Polen ennå ikke regnes som et rødt land er ikke passasjerene pålagt å ha på seg munnbindet fra de går på flyet til de har kommet seg hjem til seg selv.

Det er dermed kun påbudt med munnbind til de har kommet inn på flyplassen.