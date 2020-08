Koronasmitte i Bodø fra Polen for tredje dag på rad – ber alle som har reist gå i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er helt tydelig at det er mye smitte i dette området, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til NRK.

Til sammen åtte smittetilfeller i Bodø denne uka kan relateres til fritidsreiser fra Gdansk i Polen, ifølge smittevernoverlegen.

Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø kommune. Kommunen jobber nå med smittesporing. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi må ha det høyeste fokus på dette, og oppfordrer alle som kommer derfra om å frivillig gå i karantene i ti dager. Ved minste tegn til symptomer skal man ta kontakt med koronatelefonen og sørge for testing, sier Hagen.

På søndag skal det etter planen lande et direktefly fra Gdansk i Bodø lufthavn.

– Vi har enda ikke diskutert nøyaktig hvordan vi skal gjøre dette, men har flere mulige tiltak på gang.

NRK-gjennomgang: Polen over «rødt»-grense

Tirsdag meldte kommunen om to smittetilfeller med importsmitte etter at begge de smittede nylig hadde vært på en kort utenlandsreise til Polen

Også onsdag meldte om en person som skal ha blitt smittet på reise i Polen

Og i dag torsdag kom det ny melding: Nok en person som har vært på reise i Polen er bekreftet smittet med koronaviruset

Utregninger NRK har gjort viser at landet nå har et smittetall på 20,1 per 100.000 innbyggere. Dermed er også Polen over FHIs «rødt»-grense, og står i fare for å bli omfattet av karanteneplikten.

Regjeringen kommer med nye vurderinger i morgen fredag.

Samtidig viser FHIs ukesrapport som kom onsdag at det på landsbasis er relativt få personer som har blitt smittet i Polen de siste to ukene.

FHI har ikke mulighet til å kommentere om Polen blir «rødt» i morgen.

Ber alle reisende om å frivillig gå i karantene

Folkehelseinstituttet er varslet om hvilke flyselskap og hvilke flynummer det gjelder. De kartlegger nå rutinemessig hvem av passasjerene som eventuelt bør testes og må i karantene, meldte kommunen tirsdag.

– I Bodø er det registrert to nye tilfeller av koronasmitte siste døgn. Det er en klar tendens, og vi ber reisende som kommer fra Polen til Bodø om å være forsiktige og ha lav terskel for å ringe koronatelefonen, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Stian Wik Rasmussen, helseleder i Bodø kommune. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Til sammen er det registrert 45 personer med koronasmitte i Bodø siden mars.