Desperate nordlendinger på fastprisjakt – mulighetene stengt over natta

Torsdag omtalte NRK at strømprisene i nord har gått fra ett øre til over 50 øre på en uke.

En forsmak på det Nord-Norge og Midt-Norge har i vente.

– Det vil nok bli heftigere fremover. Nå drar det seg til, sa Johnny Horsdal, forvaltningssjef i SKS.

Et naturlig spørsmål var; bør folk vurdere fastpris?

Kombinasjonen dyrere strøm, medieomtale og usikkerhet rundt fremtiden har gitt desperate nordlendinger bein å gå på.

– Det er mange henvendelser, sier direktør i Bodø Energi, Ole Angellsen.

Men allerede kan det se ut til at det er for sent om du vil binde deg.

Fastprisavtalene trekkes fra markedet i rekordfart.

Borte over natta

Da NRK omtalte strømprisene torsdag var det flere aktører som fortsatt solgte fastprisavtaler.

Billigst var Helgeland Kraft med drøyt 40 øre, men også aktører som Polar Kraft og Bodø Energi tilbød fastprisavtaler.

Nå har samtlige trukket alle tilbudene.

– Vi sliter med å sikre vår handel bakover. Det gjenspeiler den store usikkerheten som er i markedet akkurat nå, sier Angellsen i Bodø Energi.

– Med trykk fra media kan vi risikere å plutselig sitte med 1000 eller 2000 bestillinger. Litt slik som Meløy Energi opplevde.

Angellsen forklarer at leverandørene gjenspeiler det som skjer i markedet.

– Det er ekstremt usikkert. Jeg tror grunnen til at de fleste nå trekker seg er fordi de ikke ønsker å komme i en situasjon der du mister kontrollen.

Han legger til:

– Det kan bli store konsekvenser av det.

Slik informerer Bodø Energi: For tiden er det ikke mulig å bestille våre fastprisavtaler grunnet stor usikkerhet i energimarkedet. Vi jobber med saken og håper på å tilby fastprisavtaler så fort som mulig. Takk for tålmodigheten! Foto: Skjermdump / Bodø Energi

– Trekker dere avtalene for å sikre dere selv?

– Vi kan ikke risikere å utsette oss for en risiko vi ikke har kontroll på. Vi driver butikk og kan ikke gamble som om det var Lotto.

– Tør ikke selge fastprisavtaler

Polar Kraft har også trukket sine fastprisavtaler det siste døgnet.

Selskapet eies av Yve. Administrerende direktør i sistnevnte, Anders Kvamme, forteller i likhet med Angellsen at det handler om usikkerhet.

– For å selge fastprisavtaler må vi vite at vi kan sikre innkjøpsprisene fremover i tid. Det finansielle kraftmarkedet i Norden er usikkert om dagen. Blant annet fordi kraftselskapene som er aktører rett på børsene må stille med store sikkerheter.

Foto: Skjermdump / polarkraft.no/aktuelle-saker/polar-kraft-stopper-salg-av-fastprisavtaler-inntil-videre/

Han forklarer at dette gir lite likviditet på børsene – noe som fører til at det er vanskelig for strømselskapene å sikre sine innkjøpspriser fremover i tid.

– Når alt er så usikkert tør ikke vi å selge fastprisavtaler.

Hvorfor det nå er vanskelig og usikkert er et sammensatt bilde? Ekspandér faktaboks – En viktig faktor er at alle aktørene på børsene må stille garantier underveis for å bevise at de til enhver tid er i stand til å gjøre opp den handelen de har gjort. Når markedet beveger seg så mye som nå, og prisene er så høye, må aktørene stille med store garantier. Derfor trekkes det også volum fra børsene og det blir vanskeligere for oss å få tak i det vi trenger, sier Anders Kvamme i Yve.

Kvamme bruker et eksempel med en fastprisavtale på 50 øre i tre år.

– Da er vi nødt til å sikre at vi kan få kjøpt inn den strømmen til litt under 50 øre. Hvis vi avtaler en pris med kunden på 50 øre og prisen vi må kjøpe for er en krone taper vi omtrent 9000 kr i året for en vanlig husholdningskunde.

– Den risikoen kan ikke vi ta.

Driver ikke med gambling

Mathias Nilsson, mannen bak facebook-gruppen Prismatch Strøm sa til NRK torsdag at han trodde fastpristilbudene kom til å endre seg raskt.

– Situasjonen har allerede endret seg. De fastprisavtalene som er tilgjengelig nå er nok borte om en uke. Det går fort nå, sa han.

Det gikk ikke en uke, men kun et døgn, før prisene var borte.

Spotprisen i Nord-Norge var over en krone fredag formiddag. For en drøy uke siden var snittprisen på omtrent et øre. Foto: Skjermdump / Fjordkraft

Angellsen i Bodø Energi beskriver en situasjon der ting snur veldig fort.

– Det er veldig vanskelig. Til nå har vi vært heldig å unngå de prisene de ser i Sør-Norge, og jeg tror ikke vi kommer dit.

Han legger til:

– Men det var jo heller ingen som trodde Sør-Norge skulle komme dit de er nå. Hadde du spurt for 14 dager siden tror jeg ingen hadde svart at vi skulle være i den situasjonen vi er i nå.