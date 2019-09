Melder seg ut av SV i frustrasjon:– Skammer meg over at jeg fikk venner til å stemme SV

Andreas Altermark sto på 10. plass på SVs liste før valget i Steigen i Nordland. I går skrev han et åpent brev til styret Steigen SV hvor han forteller at han melder seg ut av partiet.

Bakgrunnen er den overraskende endringen i det politiske landskapet som skjedde før helga.

Til tross for at Senterpartiet fikk 40,8 prosent i Steigen, ble partiet skjøvet ut i kulden.

De fem partiene SV, Ap, Venstre, Høyre, og Frp i Steigen skrev fredag under en valgteknisk avtale som støtter Aase Refsnes (SV) som ordfører i Steigen de neste fire årene.

Avtalen er å føre velgerne bak lyset, mener Altermark.

Før valget klarte Andreas Altermark å overtale flere i omgangskretsen til å stemme SV. Det angrer han på i dag.

– Jeg er rett og slett forbannet. Jeg skammer meg overfor familie, venner og bekjente jeg har overtalt til å stemme SV, sier Altermark.

Sp gjorde brakvalg, men ordføreren glapp

Landbruksnæringa står sterkt i distriktskommunen med vel 2.500 innbyggere. De siste 12 årene har også Senterpartiet hatt ordføreren. Derfor var det ikke overraskende at partiet gjorde et brakvalg i Steigen.

Likevel mister partiet ordføreren etter det beste valget partiet noensinne har gjort i Steigen.

Kommunestyret i Steigen Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. SP AP SV H FRP V R PARTI ENDRING SP Senterpartiet 7 7 mandater +2 Endring på +2 mandater AP Arbeiderpartiet 3 3 mandater −1 Endring på −1 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 3 3 mandater +2 Endring på +2 mandater H Høyre 1 1 mandater −1 Endring på −1 mandater FRP Fremskrittspartiet 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater V Venstre 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater R Rødt 1 1 mandater −1 Endring på −1 mandater

SV fikk 16,4 prosent av stemmene, og Altermark så for seg et at Sp og SV kunne utgjort en styringsdyktig koalisjon.

– Etter det politiske kaoset som oppsto i Steigen etter at regjeringen ville tvinge kommunen sammen med Bodø, var valgresultatet en ganske klar tale om at innbyggerne ønsket forutsigbarhet.

– Urent trav

Altermark mener at siden SV og Sp har vært samarbeidspartnere, og siden ingenting annet ble uttalt før valget, har velgerne gått ut fra at samarbeidet ville fortsette.

At SV nå velger å inngå valgteknisk avtale med Ap, Venstre, Høyre, og Frp er urent trav, mener han.

– Jeg er ganske sikker på at de som stemte SV ikke har ment å kaste en halv stemme til Frp og Arbeiderpartiet, som har vært våre hovedmotstandere i fire år. Det tror jeg ikke SV-velgerne var klar for.

Etter Facebook-innlegget tirsdag har det strømmet på med støtteerklæringer og kommentarer fra folk som er enig med Altermark.

– De aller fleste jeg har snakket med er opprørte. De føler de ikke er blitt tatt på alvor. Mange sier de har stemt for siste gang. Dette er ikke måten man får opp valgdeltakelsen på, sier Andreas Altermark.

Påtroppende ordfører: – Synd

– De konfliktfulle sakene som skoledebatt og kommunesammenslåing som har preget Steigenpolitikken er lagt død. Nå vil vi se framover, sier Aase Refsnes, som blir ny ordfører i Steigen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Aase Refsnes, som blir ny ordfører i Steigen, gleder seg til å ta fatt på ordførerjobben.

– De konfliktfulle sakene som skoledebatt og kommunesammenslåing som har preget Steigenpolitikken er lagt død. Nå vil vi se framover med et nytt kommunestyre med mange nye representanter som vil det beste for kommunen. Jeg ønsker å være en samlende for hele Steigen, sier Aase Refsnes.

Hun synes det er synd at Andreas Altermark har meldt seg ut av partiet.

– Men det har han full rett til å gjøre. Det er en del av demokratiet, sier Refsnes.

Hun oppfordrer alle som har lyst til å påvirke politikken til å melde seg inn i partier, komme på medlemsmøter og delta i styrer.

– Da kan man påvirke, men man må også stå til ansvar, sier hun.

Det var et utvidet styremøte i SV, med åtte representanter til stede, som tok avgjørelsen om å se på muligheten for å inngå et valgteknisk samarbeid med fire andre partier.

SV fikk stor politisk støtte rundt sin ordførerkandidat.

– Vi var enig om at dette var den beste måten å kunne fremme vår politikk på. Ordførerposten er det eneste heltidsvervet i politikken. Min erfaring er at en dedikert ordfører er viktig for å fremme en kommunes interesser. Den jobben har jeg vært tydelig på at jeg har lyst til å gjøre, også før valget.

Men først skal Refsnes ut et halvt års svangerskapspermisjon. Da blir det påtroppende varaordfører Wibeke Aasjord Juul fra Venstre som vil fungere som ordfører.

Tar SV i forsvar

Og Aasjord Juul tar Refsnes og SV i forsvar.

– Hadde Refsnes og SV bare vært ute etter makt, som enkelte skal ha det til, så hadde nok mulighetene på fylkesnivå kunne gitt henne enda bedre uttelling etter et meget godt valg der også. Men Refsnes har hele tiden vært tydelig på at hennes primære ønske og mål er å jobbe som heltidspolitiker for Steigen. Venstre valgte å støtte hennes kandidatur, på lik linje med flere andre partier.

– Det var ingen hevnaksjon eller et kupp. Det var enkelt og greit vårt valg, og nå er det på tide å stå opp for det valget.