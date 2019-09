Statsviter: – Politisk hestehandel kan få konsekvenser for demokratiet

– Denne typen politisk hestehandel er ikke noe nytt i kommunesektoren. Slike resultater kan derimot bli et demokratisk problem som kan få store fremtidige konsekvenser.

Statsviter og professor ved Nord universitet, Asbjørn Røiseland, ser med interesse på hva som har skjedd i Steigen.

For selv om Senterpartiet fikk hele 40,8 prosent av stemmene, har de fem partiene SV, Ap, Venstre, Høyre og Frp gått bak ryggen til valgvinneren og dannet et flertall i kommunestyret.

Asbjørn Røiseland, professor Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

At så mange stemmer får så lite å si i det politiske landskapet, er ifølge Røiseland å leke med den demokratiske ilden.

– Hvis man opplever at det ikke er sammenheng mellom det som velges og hva som kommer ut i den andre enden, så kan det ikke bare føre til politikerforakt, men også at folk ikke orker å stemme ved neste valg.

Sammenlignes med Stavanger

Steigen er ikke den eneste kommunen hvor den politiske hestehandelen står sterkt.

I Stavanger gikk noe overraskende Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) sammen med blant annet MDG og Ap. Og i Åmot i Hedmark fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk over 80 prosent av stemmene, men mistet ordførermakta.

Reaksjonene på diverse sosiale medier har vært sterke i Steigen. En av dem som har tatt til orde mot valgresultatet er tidligere kommunestyrerepresentant, Kjersti Olsen.

– Dette mener jeg er demokratiets skyggeside. Når Steigen har sagt så tydelig ifra, så mener jeg det er urettferdig at Senterpartiet ikke får ordføreren.

Merker frustrasjonen

Thomas Johan Danielsen er nyvalgt kommunestyremedlem i Sp og sier at han har merket velgernes frustrasjon på gata.

- Jeg har jo fått tilbakemeldinger fra noen som sier at de aldri mer skal stemme. Til de vil jeg bare si at dette viser tvert imot, at vi bare må fortsette å være flink å stemme og opprettholde en høy valgdeltakelse, sier Danielsen.

Han mener ikke det som har skjedd er udemokratisk

- Å spille på at det er udemokratisk vil jeg tone litt ned. Demokratiet er brukt til fulle for å få dette til, men ingen har gjort noe ulovlig her. Her kom de oss i forkjøpet rett og slett, sier han.

Han ser misnøyen i kommentarfeltene i sosiale medier og oppfordrer folk til å holde seg saklig.

– Folk ser på det som et svik mot valgresultatet. Jeg håper at folk kan holde seg saklig og så kan vi i de politiske partiene ta lærdom av dette og i neste runde heller skisserer hva vi har tenkt før valget. Det har ikke skjedd her, sier han.

Forberedt på reaksjoner

Gruppeleder Magne Vik i Steigen Frp, sier at han forstår at Senterpartiets velgere føler seg snytt.

– Ja, jeg er kontaktet fra nord og sør, av folk som lurer på hva vi holder på med her i Steigen.

Han mener derimot at de ikke kunne godta både at begge ordførervervene gikk til Sp.

Nyvalgt ordfører i Steigen, Aase Refsnes (SV). Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Nå er det slik at Steigen Frp har ønsket et politisk skifte. Vi ble først kontaktet av SV og Ap og fikk innvilget ønskene våre der. Sp ringte oss senere, men når de var så sen, og i tillegg både ville ha ordfører og varaordfører, så falt det ikke i smak.

Nyvalgt ordfører i Steigen, Aase Refsnes (SV), understreker at hun tror samarbeidet kommer til å gå bra, og at det ikke er noe udemokratisk over prosessen.

- Det kan bli utfordrende, men vi har en tradisjon i Steigen på at vi finner politisk enighet om mye, på tross av politiske partier. Dette er ikke udemokratisk, men er noe som skjer i kommuner over hele landet.