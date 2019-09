Her gjorde Sp sitt beste valg noen sinne – likevel glapp ordføreren

Senterpartiet fikk 40,8 prosent i Steigen, likevel tapte de kampen om ordføreren.

De fem partiene SV, Ap, Venstre, Høyre, og Frp i Steigen ble i dag blitt enige om å underskrive en valgteknisk avtale som støtter Aase Refsnes (SV) som ordfører i Steigen de neste fire årene.

Åse Refsnes kommer opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Steigen de åtte siste årene. Nå gleder hun seg til å ta fatt på jobben som ordfører.

– Jeg har stor respekt for valgresultatet og det mandatet Sp fikk. Jeg forstår selvsagt at de kan bli skuffet av dette, men håper virkelig at vi kan finne sammen i viktige politiske saker, sier Aase Refsnes (35).

Refsnes er i dag fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, og bor i Steigen.

Landbruksnæringa står sterkt i distriktskommunen med vel 2.500 innbyggere. De siste 12 årene har også Senterpartiet hatt ordføreren. Derfor var det ikke overraskende at partiet gjorde et brakvalg i Steigen.

Steigen har vakker natur, og er en av de beste landbrukskommunene i Nordland. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Mer overraskende er det at partiet mister ordføreren etter det beste valget partiet noensinne har gjort i Steigen.

Så fram til å ta over

Partiets ordførerkandidat Øystein Laxaa var klar til å overta ordførerkjedet etter Asle Schrøder, som gir seg etter 12 år i ordførerstolen.

– Selvsagt er jeg skuffet. Men aller mest er jeg er skuffet på vegne av velgerne som har stemt på oss.

Ordførerjobben glapp for Øystein Laxaa.

Allerede valgnatta øynet han mulighet for at dagens scenario kunne bli en realitet.

– Men jeg håpet i det lengste at vi kanskje skulle få fortsette.

Han har en klar oppfatning av hvorfor Senterpartiet nå stenges ute i kulden: Bråket som oppsto da regjeringen ville tvinge Steigen sammen med nabo og storebror Bodø.

– Det skal sies at vi hadde noen harde taklinger om kommunereformen. Da trakk Høyre og Venstre seg fra samarbeidet med Senterpartiet.

Da ble Sp sittende igjen med støtte fra SV og Rødt.

Nå venter fire år i opposisjon for Øystein Laxaa.

– Vi skal være et seriøst opposisjonsparti som skal drive god senterpartipolitikk for velgerne våre.

Grafikk: NRK

Samtidig lurer han på hvordan koalisjonen skal navigere seg fram de fire neste årene.

– De står jo langt fra hverandre politisk.

– Svært gledelig

Påtroppende ordfører Aase Refsnes understreker at et valgtekniske samarbeid innebærer ingen enighet om politikk, kun fordeling av posisjoner.

De to siste årene har hun vært fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune. Før det jobbet hun med tilflytting gjennom Lev i Steigen.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på ordførerjobben.

– Det er utrolig gledelig å få stor støtte hos flertallet av kommunestyret i Steigen og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som ordfører og arbeide for fremtiden og utvikling av Steigen kommune, sier Refsnes.

Hun får med seg Wibeke Aasjord Juul fra Venstre som varaordfører.