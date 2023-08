Milliardavtale skulle redde bygdas hjørnesteinsbedrift – nå er de konkurs

Glomfjord i Nordland har omtrent 1000 innbyggere.

I lang tid var mange av de ansatte i hjørnesteinsbedriften Norwegian Crystals permitterte på grunn av mangel på kunder.

Men i mars kom det endelig en gladnyhet; en milliardavtale var signert og selskapet skulle utvide fra 70 til 500 ansatte.

– Timinga nå er kanskje den beste for at dette skal lykkes, sa ordfører Sigurd Stormo.

Nye arbeidsplasser ble det imidlertid aldri.

Norwegians Crystals er konkurs.

Det var avisa Kulingen som først meldte om nyheten.

Fra konkurs til konkurs

I mars 2012 kom nyheten om at solcellefabrikken REC la ned all drift i Glomfjord.

400 personer mistet jobben.

Samme år meldte ledelsen i selskapet at datterselskapet Rec Wafer Norway er slått konkurs.

I 2013 ble bygningsmassen i Glomfjord kjøpt av et nytt selskap; Norwegian Crystals.

Mange av de som mistet jobben fikk igjen jobb, i samme bransje.

Bygningsmassen i Glomfjord ble kjøpt opp av Norwegians Crystals etter at Rec la ned driften. Foto: NRK

Daværende administrerende direktør, Reidar Langmo, fikk spørsmål av E24 om hvorfor de skulle lykkes bare et år etter at REC gikk konkurs.

– Nå er det mulig å gå inn i solenergimarkedet med en helt annen forretningsmodell. Vi skal konsentrere oss om den delen av verdikjeden hvor man er konkurransedyktige fra Norge, svarte Langmo til E24.

Prisen på oppkjøpet skal ha vært på beskjedne 12 millioner kroner, sammenlignet med de 1.8 milliardene Rec investerte.

Siden den gang har Norwegians Crystals vært en viktig bedrift i bygda, men det har vært en del tegn på at ikke alt har gått på skinner:

Hjørnesteinsbedrift får ikke krisepakke: – Nedleggelse er ikke et alternativ

Det er over to måneder siden siste lønnsslipp – nå går investorer inn med 51 millioner

Solcellemarkedet er gode nyheter for klimaet, men her blir 80 permittert: – Vemodig

Trasige nyheter

At Norwegian Crystals nå er konkurs rammer mange.

Hovedtillitsvalgt, Sandra Roksøy, sier til NRK at det gikk ut en e-post til de ansatte mandag formiddag.

– Det er trasige nyheter selvfølgelig.

Sandra Roksøy, hovedtillitsvalgt hos Norwegian Crystals. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hun legger til:

– Det var ikke helt uventet. Bedriften har slitt lenge, men det var trasig å motta disse nyhetene.

Roksøy legger til at hun ikke har fått snakket med de ansatte per nå på grunn av ferieavvikling.

Ordfører i Meløy kommune, Sigurd Stormo, sier dette følgelig er triste nyheter.

– Det er fryktelig trist at dette ble resultatet i en tid hvor solenergi pekes ut til å være en viktig del av det grønne skiftet.

Sigurd Stormo (Ap) er ordfører i Meløy kommune. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Til tross for de negative nyhetene hadde ordføreren tro på at det skulle være mulig å tjene penger.

– Vi har vært kjent med de økonomiske utfordringene til selskapet, men i det lengste trodd på en løsning. Vi får nå først finne ut hvordan de ansatte som er berørt kan ivaretas på best mulig måte.

Beklager

Styret i Norwegian Crystal sier i en pressemelding at de i lang tid har søkt langsiktig egenkapital for å finansiere den planlagte ekspansjonen.

– Men mange ulike faktorer har forhindret en slik løsning. Dessverre har betydningen av monokrystallinsk silisium ingot-produksjon, og Glomfjord som produksjonssted, for norsk industri og europeiske ambisjoner for fornybar energi, blitt erkjent for sent, skriver styret.

Ifølge pressemeldingen har en liten gruppe aksjonærer spyttet inn penger flere ganger gjennom den utfordrende perioden.

– Nylig ble det startet en lovende prosess med en internasjonal industripartner for å finansiere og gjennomføre den planlagte kapasitetsøkningen i Glomfjord. Imidlertid kan ikke denne prosessen bli ferdig før fjerde kvartal i år.

I påvente på at denne partneren skulle binde seg til å investere har vært arbeidet med en restrukturering av selskapets gjeld, samt reise nok kapital til å unngå en konkurs.

Nok kapital kom aldri – og styret har nå bestemt at eneste mulighet er øyeblikkelig oppbud.

– Vi erkjenner og beklager at denne beslutningen har betydelige konsekvenser for mange interessenter og parter. Styret vil likevel gjerne ta denne anledningen til å takke de mange som aktivt har støttet selskapet i sine anstrengelser for å realisere en bærekraftig og lønnsom fremtid. Vi håper og tror at denne muligheten ikke er tapt til tross for selskapets konkurs.