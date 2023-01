Om du ser for deg eit solkraftverk, tenker du kanskje på ei rekke solcellepanel i ørkenen?

Men desse kraftverka er på full fart inn i Noreg sin kraftproduksjon.

Det er godt nytt for lommeboka når straumprisen er høg.

Forholda ligg også ypparleg til rette for solceller i kalde strøk.

Men det er eitt problem: Snøen.

Dekte av snø store deler av året

Iver Frimannslund har nyleg fått godkjent sin doktorgrad som handlar om nettopp dette.

– Dette er eit tema som har blitt undersøkt lite. Solceller har blitt mest brukt i klima med mykje stråling der det tradisjonelt er varmare, forklarar han.

FORDELE SNØ: – Dei største utfordringane er korleis snølast legg seg i bakkemonterte solkraftverk. Altså korleis snøen fordeler seg på panela, seier Frimannslund. Foto: Iver Frimannslund / NMBU

Men sidan teknologien bak solcellepanela har blitt billegare, samtidig som straumen har blitt dyrare, er det no mykje gunstigare enn før å satse på solceller i Noreg.

Men det er nokre utfordringar når også vi nord på kloden skal nytte oss krafta frå sola.

Snøen gjer at mindre sol blir fanga opp av solcellepanela.

– Nokre panel vil vere dekte av snø store delar av året. Difor er det viktig å vite kor mykje eit anlegg med snø kan yte, seier forskaren.

– Det gjeld kalde eksponerte klima som til dømes i Nordland.

Mange stader i landet er det også fare for at solcellepanela kan bli dekt i snøfonner.

SNØFONN: Panela kan bli dekte i snøfonner, anten om dei er del av eit solkraftverk, eller om dei står på taket av til dømes eit industribygg. Foto: Iver Frimannlund / NMBU

Difor har Frimannslund funne måtar å tilpasse utforminga av solcellene på.

Det kan vere å endre avstand mellom radene, vinkel og kor høgt dei står over bakken.

– Dette må ein rett og slett gjere på kvar enkelt stad, seier forskaren.

Solcellesmelta snø

Eit anna hinder for solcellepanel på tak er at dei blir tunge om det kjem mykje snø på dei. Veldig tunge.

Denne løysinga som er utvikla for nordiske forhold, har Frimannslund forska på.

– Ein kan bruke solstraum til å smelte snø.

Dersom ein køyrer straum frå nettet rett på solkraftverket vil solcellepanela generere varme som ein kan bruke til å smelte snøen.

SMELTEFUNKSJON: Dette solcelleanlegget har snøsmeltefunksjon. Solcellepanela kan i seg sjølv vere ganske tunge for eit tak. Om ein får smelta vekk snøen, kan det kompensere for noko av lasta. Foto: Fusen

– Det kan likne mykje på det ein gjer for å smelte snø på til dømes ei bilrute, men her må ein smelte meir snø for å redusere lasta, seier Frimannslund.

– Spørsmålet er om det er økonomisk å ha eit solcelleanlegg når du må smelte bort mykje snø, og derfor også bruke energi. Ein må avvege kor det er aktuelt.

Positiv effekt med kaldt vær

Erik Stensrud Marstein er faggruppeleiar i Solpark og forskingssjef IFE.

Han seier at sol er i ferd med å ta over som den største energikjelda i verda.

– Det har tatt litt tid før vi har fått fart på det i Noreg, men no tek det seg også opp her.

Les også: Slik kan du gjere huset ditt sjølvforsynt på straum

Marstein fortel at det har vore ei tredobling av solcellepanel sett opp i Noreg i år. Neste år ventar han større auke igjen.

– Solcelleanlegg begynner no å bli veldig billige og prisane på sol held fram å falle. Det er mogleg å gjere det endå billigare og betre.

Og det er ikkje utan grunn han meiner vi bør satse på sol i nord.

Solcellene er nemleg veldig effektive i kaldt vêr.

GODE FORHOLD: – Dei beste forholda er norsk påske. Kaldt og mykje sol, seier universitetslektor Frimannslund. Foto: Iver Frimannslund / NMBU

– Men vi manglar litt kunnskap om kva til dømes snø har å seie over tid.

Difor er det viktig med den nye forskinga om korleis ein kan tilpasse monteringa av panela.

– Snøen fell ned, men han flyttar på seg med vinden og korleis landskapet ser ut.

– Det gjeld å spele på lag med naturen, seier han.

Difor trur forskingssjefen at det vil bli svært gunstig å smelte snøen med solcellepanela sin eigen straum, slik Frimannslund foreslår.

Dette har Marstein sett døme på andre stader i Noreg, blant anna i Oslo og i Grenland og Porsgrunn.

– Ein del slike industribygg brukar mykje pengar på fjerning av snø på tak. I tillegg legg stadig fleire vekt på nullutsleppsbygg. Difor kan ein vinne på fleire felt med solceller.

– Kvifor blir det så mykje billigare med solcelle no?

– Det handlar om at vi no lagar solceller i stor skala. Ein dings er dyr, men om du lager ein milliard panel, slik vi gjer i Noreg no, produserer vi 60 milliardar solceller, forklarar han.

– Når du først får skala på produksjon og brukar råstoff det er mykje av fell prisen med volum.

I tillegg peikar han på at dei har fått til betre komponentar.

Likevel er det masseproduksjon og produkt med lang levetid som har skapt magi i prisen.

– Det ser ut til at solceller er ei god løysing i Noreg.

– Kvifor det?

– Mykje av det som øydelegg solcelleanlegg er temperatur. Difor ser solceller i Noreg ut til å leve lenger.

Vil vere viktig for mange

Frimannslund ved NMBU seier at det no er enklast å nytte store takflater for å generere straum av sola.

– Men for å nå klimamåla er produksjon på vanleg tak i einebustader svært aktuelt.

Difor meiner han at forskinga etter kvart også må rette seg mot å løyse same type problem på vanlege hustak.

– Då kjem dette med snø til å bli ein problematikk for mange bygg. Difor vil denne forskinga etter kvart bli viktig for mange.