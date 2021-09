Et mindre grønt stemmeskifte

Det var kode rød fra uke en. Hvorfor ble ikke valgresultatet grønnere? Hvordan kunne MDG havne under sperregrensen?

Partiet som fikk 7,6 prosent i fylkestingsvalget for to år siden. Som hadde 5,9 prosents oppslutning etter at FNs klimarapport satt dagsorden for valgkampen.

Med fasit i hånd ser det ut til at valgkampen ble en klimavalgkamp, men at klimapartiet MDG ikke klarte å tjene så mye på det som man skulle tro. Det er oppsiktsvekkende.

For det ble en klimavalgkamp i den betydning at mye sendetid og spalteplass ble viet temaet. Det ble et klimavalg i den betydning at velgerne mente klimasaken var viktig.

Men det ble kanskje ikke et klimavalg, ved at MDG, SV og Venstre gikk betydelig frem.

De tre partiene får til sammen fire flere mandater på Stortinget. Til sammenligning får Rødt syv flere mandater. Senterpartiet får ni flere mandater.

MDG mislyktes

MDGs valgevaluering må stille noen ubehagelige spørsmål.

MDGs mislykkede forsøk på å bryte sperregrensen kan skyldes tre ting. La oss kalle det adopsjon, retorikk og taktikk. Den første delvis utenfor partiets kontroll, de to siste kan partiet styre selv.

Adopsjon: Når klimasaken kommer høyt på dagsorden snakker alle om klima, MDG er i mindre grad alene om å ta saken på alvor. Det blir vanskeligere for dem som fra før ikke stemmer MDG å forlate sitt gamle parti til fordel for MDG.

Retorikk: MDG har over tid ført en radikal retorikk som begeistrer menigheten, men kan være til hinder for å nå massene. MDGs identitetspolitiske image er like mye en svakhet som en styrke for partiet, kan det vise seg.

Taktikk: Partiets oljeultimatum bør også evalueres. Det er lett å forstå at partiet må ha sine gjerdestolper i oljepolitikken for å være troverdige, men ultimatumet ser ut til å ha stengt flere dører enn det åpnet. Da må man spørre seg hvor lurt det var. MDG kunne fått mer makt ved å navigere annerledes.

MDG gjør rett nok sitt beste valg noensinne og tredobler stortingsgruppa.

Mange av partiets unge velgere møtte nok ikke møtte opp i valglokalene i det som ble et valg med lavere deltakelse enn det forrige.

MDG må innse at av de tre miljøpartiene, klarer SV og Venstre bedre resultat med en bredere plattform. Venstre har også snakket om skolepolitikk og ruspolitikk. SV har også snakket om økonomiske forskjeller, tannhelsereform og abortpolitikk.

SV så lenge ut til å vinne valgkampen og bli en valgvinner litt i det stille. Fremgangen fra forrige valg (2 mandater) er mindre enn det så ut til.

Utad er SV tilfreds. Internt var håpet om noe mer definitivt til stede.

SV er betydelig mindre enn Sp og SV som regjeringsparti vil ha en betydelig opposisjon til venstre for seg i Stortinget når Rødt har brutt sperregrensen og fått åtte mandater på Stortinget.

Venstre klarer sperregrensen etter en dramatisk natt på knivseggen. Partiet beholder åtte mandater på Stortinget og med det er Guri Melbys og den ferske partiledelsens viktigste mål nådd.

I Oslo taper de to store partiene Ap og Høyre ett mandat hver. SV, Venstre, Rødt og MDG får fremgang. Skriket fra storbyene, er redusert til et Oslo-fenomen. Forskjellen på valgresultatet i Norge og i Oslo var på 32,4 prosentpoeng i 2017, nå har det økt til 44,3 prosentpoeng.

Støres store seiersnatt

Det var noe oppriktig, helhjertet og lettet over Støres smil da han erklærte seieren til et særdeles velvillig valgvake-publikum som svarte med seiersrop og gledestårer.

Ap kommer godt over 1924-resultatet, 2001-resultatet til Stoltenberg og over 25-prosentgrensen.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kunne smile bredt på valgkvelden. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Partiet taper bare ett mandat fra dagens storting og viktigst: Vinner makten og statsministerposten. Sp er mer enn 10 prosentpoeng mindre enn dem. Ap er større enn Sp og SV til sammen, og vil kunne gjøre krav på over halvparten av statsrådene i Støre-regjeringen.

Det betyr at Ap har gjort en god valgkampinnspurt og gjør det bedre enn ventet.

Selvtillit, offensivitet og rollens alvor har vokst på Støre gjennom en valgkamp hvor han har vært trygg på politiske løsninger og avslappet i alle spørsmål om samarbeid og kaos-påstander.

Det er viktig for Ap at de gjenvinner Innlandet og Nord-Norge, men partiet er størst i færre valgdistrikt enn de var i 2005.

Vedum og Moxnes valgvinnere

Det er to tydelige vinnere denne valgnatta.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er en av valgets vinnere. Foto: Lise Åserud / NTB

Sps Trygve Slagsvold Vedum går mest frem og partiet er inne fra alle valgdistrikt utenom Oslo. Selv begge Agder-distriktene og Vestfold hvor partiet ikke har vært inne siden 1993. Støre gjør smart i å peke på Støre som statsminister når valgresultatet ble som det ble.

Rødt blir første parti som bryter sperregrensen. MDGs historie viser hvilken kraft det krever. Utstillingsvinduet med å ha ett mandat fra før er ikke nødvendigvis mye verdt. Rødts vekst under Moxnes er en fascinerende historie om partibygging og å nå ganske spisse velgergrupper.

Partiet mobiliserer på å føre en hard linje, vært et friskt alternativ, bli tatt på alvor i Oslo, Bergen, Stavanger og andre byer, ha eierskap til politikkfelt som spenner fra krafthandel og jernbanereform til velferdspolitikk og velferdsprofitt.

Alvorlig tap for KrF

Valgresultatet er alvorlig for KrF, selv om de kommer inn med Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein. Partiet taper cirka 13.000 stemmer fra 2017, etter massiv mobilisering i sluttspurten og målrettet valgkamp mot sitt viktigste bakland.

Partileder i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, taler til partiet sitt. Foto: Truls Antonsen / NRK

Det har vært livsviktig for Ropstad å kjøre en kynisk valgkamp i kjerneområdene Agder, Rogaland og Hordaland hvor de nå får mandat, men valgresultatet befester inntrykket av KrF som et regionalisert nisjeparti som tenker mer på enkelte kristne miljø og mindre på å fremstå som folkeparti. Muligheten for vekst lå på den brede folkekirken og alle «julaften-kristne», mente tidligere partileder Hareide. Da kommer abortpolitikk og homofilisynet i veien for mange potensielle velgere.

Dette var ikke valget for å bli et folkeparti, men dette valgresultatet kan gjøre det vanskeligere å bygge organisasjon, holde på talent og riksprofil frem mot 2025. Det vil være enda mer alvorlig for KrF.

Høyre og Frp mest tilbake

Statsminister Erna Solberg erkjente nederlaget på Høyres valgvake. Foto: Eskil Wie Furunes/NRK / n637485

Høyre gikk mest tilbake fra forrige valg, men berget en viss ære med resultatet på 20-tallet. Høyre er ikke lenger inne fra alle valgdistrikt (Ryker ut av Finnmark og Nord-Trøndelag). Høyre går tilbake i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Partiet sliter som ventet i Nord-Norge, hvor alle partiets kandidater ble byttet ut.

Frp havner behagelig over 10 prosent og vil markere seg som det tøffeste opposisjonspartiet. Dynamikken på borgerlig side som opposisjon og på sikt reelt alternativ til Støre-regjeringen blir spennende. Denne valgkampen har partiene tenkt mest på seg selv. Listhaugs partilederprosjekt handler mest om å rendyrke primærpolitikk og på den måten bygge parti.

Et virkelig valgskred står Pasientfokus for. Det finnes neppe den representant som møter i Stortingssalen med et klarere mandat, mer målbart suksesskriterium og større fallhøyde enn Irene Ojala.

Denne kommentaren ble avsluttet klokken 06:00. Endringer i stemmetellingen som har skjedd etter dette, har derfor ikke kommet med.