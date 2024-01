Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030 – slik vil de gjøre det

I nesten ett år har Matsvinnutvalget sett på hvordan vi i praksis skal klare å halvere mengden mat som blir kastet.

Ifølge rapporten haster det å få på plass tiltak hvis målet skal nås innen 2030.

På matbutikken i Svolvær i Lofoten er Eline Mosan McMillan og Michael McMillan på årets første handletur.

De prøver å holde sitt eget matsvinn så lavt som mulig.

Derfor forsøker de å planlegge hva de skal spise i løpet av uka, i tillegg til å holde oversikt i kjøleskapet.

– Jeg tror det å handle med måte kan være en del av løsningen, og å bruke restene dagen etter, sier Mosan McMillan.

– Det å ha et forhold til verdikjeden og hvor matvarene kommer fra tror jeg er viktig. Da blir det ikke bare et kostnadsspørsmål, men maten får verdi i seg selv, sier Eline Mosan McMillan. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Klarer dere det?

– Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke alltid like lett.

Paret i Svolvær er ikke de eneste som sliter med å få ned matsvinnet.

Private husholdninger står nemlig for rundt halvparten av matsvinnet i Norge.

I 2020 ble det kastet 84,7 kilo mat per innbygger i landet.

Her overrekker Matsvinnutvalget forslaget til regjeringa.

NHO-direktør: – Haster å redusere svinnet

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO, har ledet arbeidet med Matsvinnutvalget.

Han sier det er mulig å nå målet om å redusere utslippet med 50 prosent fra 2015 til 2030.

Men det haster.

– Vi er nødt til å gjøre mange ting samtidig. Og det vi gjør, må spille godt sammen, sier Haas Brubakk.

For å nå målet må både privatpersoner og matvarebransjen trå til.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk sier at vi ikke er i mål når vi har halvert matsvinnet i 2030. – Jeg vil bli veldig overrasket om vi ikke får et nytt mål om lavere svinn fremover i tid. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen, Hans Fredrik Asbjørnsen / NHO

Matsvinnutvalget foreslår derfor 33 ulike tiltak.

NRK forklarer Hva er Matsvinnutvalgets 33 anbefalte tiltak? Hva er Matsvinnutvalgets 33 anbefalte tiltak? Regulatoriske forslag Innføring av aktsomhetskrav

Redegjørelsesplikt i henhold til aktsomhetskravet

Krav om matsvinnplan i henhold til aktsomhetskravet

Innføre krav om donasjon

Innføre krav om nedprising

Fjerne mva. på mat som gis bort

Innlemme mat og måltider i relevante utdanninger Hva er Matsvinnutvalgets 33 anbefalte tiltak? Endringer i bransjeavtalen Utvikling av beste praksis for oppfyllelse av aktsomhetskravet

Invitere KS og relevante departementer som parter i bransjeavtalen

Kompetansesenter for matsvinnreduksjon

Økt og standardisert rapportering

Videreutvikle kanaler for donasjon (butikk og serveringssteder)

Videreutvikle kanaler for lavere sortering

Kompetanseprogram for ansatte

Innføre rollen som matvert i offentlige virksomheter

Informasjonskampanjer mot forbrukere

Nudging, praktiske verktøy og innovasjoner

Finansieringsmodell Hva er Matsvinnutvalgets 33 anbefalte tiltak? Oppdrag/ tildelingsbrev Ansvaret til SSB utvides med matsvinnstatestikk

Veilede i regelverk for innfrysing av ferskvarer merket med siste forbruksdag

Veilede i regelverk for å muliggjøre donasjon av brød som ikke er plastpakket

Utvikle veiledningsmateriell for donasjon

Revidere eller veilede i regelverk for holdbarhetsmerking

Utvikle veileder for bedriftene for optimal fastsettelse av holdbarhet

Veileder for mattrygghet i tilsynsapparatet og i matbransjen

Styrke og dele tilgjengelige ressurser for undervisning og omsorg Hva er Matsvinnutvalgets 33 anbefalte tiltak? Sektorvis Felles standard for datadeling

Systemløsning for datadeling

Fremme donasjon i offentlig anskaffelser

Gjennomgå praksis for holdbarhet

Gjennomgå praksis og etterlevelse av «STAND-fordeling av holdbarhet»

Utvikle veileder for nedprising

Fremme bruk av frukt og grønnsaker med lavere sortering ved offentlige anskaffelser Forrige kort Neste kort

NHO-direktøren fremhever to:

Styrke og utvide den eksisterende bransjeavtalen, slik at offentlige virksomheter blir med. Alle som jobber med mat skal vurdere sitt eget matsvinn.

Utvalget foreslår også i rapporten å gjøre butikkene pliktige til å sette ned prisene på mat som snart går ut på dato.

I tillegg foreslår de å pålegge bransjen å donere gammel mat til veldedige organisasjoner i stedet for å kaste den.

Veien til halvert matsvinn er fremdeles lang. Fra 2015 til 2021 reduserte Norge matsvinnet med 14 prosent. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Haas Brubakk sier at det er vanskelig å gi et konkret tiltak som skal gjelde alle virksomheter som jobber med mat.

– Matsvinn oppstår fra jorda og merdene og havet, frem til middagsbordet hjemme hos hver og en av oss, sier direktøren.

– Vi må alle alltid lete etter alternativer til å kaste mat som er spiselig.

– Hva slags konsekvenser vil det få hvis virksomhetene ikke gjør tiltak for å redusere sitt matsvinn?

– I ytterste konsekvens vil man nok kunne tenke seg økonomiske sanksjoner i virksomheten, hvis de ikke går inn for å gjøre det de bør gjøre for å redusere sitt eget svinn.

– I Canada er det mer en mentalitet om at man ser i kjøleskapet før man går i butikken for å kjøpe mat. Jeg ser at det ikke er så vanskelig for nordmenn å kaste mat, sier kanadiske Michael McMillan i Svolvær. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Direktøren legger til at de er bedt av oppdragsgiverne, altså klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren, å se på hvordan en norsk matkastelovgivning kan se ut.

Da vil virksomheter bli veiledet, og bedt om å redegjøre for arbeidet for å kaste mindre mat.

Fremtiden i våre hender: – Ikke nok

Paret i Svolvær sier at de kjøper matvarer fra halvpris-disk hvis de kan bruke det i nærmeste fremtid.

– Men det er en risiko for at man kjøper det fordi det går ut på tilbud, men så glemmer det, sier Eline Mosan McMillan.

Og nettopp det er en av grunnene til at Anja Bakken Riise, leder for Fremtiden i våre hender, ikke synes forslagene utvalget kommer med i rapporten ikke er nok.

Riise tror hoveddelen av problemet med matsvinn handler om at det er billigere å handle store mengder mat.

– I Norge har vi en million husstander med enslige, da er det uheldig at butikken pusher varer i store forpakninger til en lavere pris.

Riise viser frem to løkstrømper som begge koster 20 kroner, men den ene er dobbelt så stor som den andre. Fremtiden i våre hender har vært med i utvalget. Foto: Zofia Paszkiewicz / NRK

Riise viser til svensk forskning der det har kommet frem at mye av matsvinnet hjemme hos folk i stor grad skyldes lokketilbud og andre salgstriks i matbutikkene.

Over 20 prosent av de svenske husholdningenes matsvinn kan forklares av store forpakninger som er vanskelig å spise opp, forklarer hun.

– Jeg er glad for at det kommer en ny lov. Men dette er ikke nok for å halvere matsvinnet, slik som regjeringen har mål om, sier Riise.

Fremtiden i våre hender etterlyser ny lovgiving for kasting av mat.

Mest matsvinn fra kjøleskapet

Men den administrerende direktøren i NHO er ikke enig.

Han viser til NORSU sin kartleggingsrapport av matsvinn i matbransjen og forbrukerleddet fra 2021.

I denne rapporten oppgir bare 9 prosent norske innbyggere at de kjøpte for mye på grunn av store forpakninger.

Hva er det som gjør at vi kaster så mye mat da?

Paret i Svolvær forteller at de i det siste har kastet mest risgrøt.

De satt det i kjøleskapet for å lage riskrem, men det ble ikke noe av.

NHO-direktøren påpeker at det ikke skal gå på bekostning av mattrygghet når den norske matvarebransjen skal redusere sitt svinn. – Du skal være sikker på at maten du kjøper er trygg å spise, sier Haas Brubakk. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Og nettopp det å glemme mat i kjøleskap var den viktigste årsaken til matsvinn i rapporten til NORSU, forteller Haas Brubakk i NHO.

Likevel peker NHO-direktøren på at den nye rapporten fra Matsvinnutvalget foreslår krav til aktsomhet på størrelsen til innpakking og salgskampanjer i lys av hvilket matsvinn det kan føre til.

– Matsvinn koster jo alle penger. Derfor ligger det et veldig sterkt insentiv i hele matverdikjeden til å redusere svinnet, sier han.

Coops dagligvarekjeder meldte etter at utvalget la frem sin rapport at de nå skal selge varer som har passert "best før"-dato til 70 % rabatt.

– Er denne rapporten streng nok til at vi får ned matsvinnet fort nok?

– Jeg mener den bør gi politikerne et godt grunnlag for å treffe beslutninger, og den er en viktig påminnelse til alle som jobber med mat.