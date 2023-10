– Vi i Mills har gledet oss til å lansere Eventyrpostei. Det en god og mild leverpostei som vil passe perfekt for barnefamilie, sier produktsjef Rikke Gran Moen i Mills til nettsidene deres.

Den nye leverposteien er pyntet med fargerike bilder av de tre bukkene bruse fra de kjente barnebøkene til Bjørn F. Rørvik.

Men verken fedre eller mødre lar seg imponere.

Kristoffer Husby har delt et innlegg på Facebook-gruppa «Pappaklubben» der han ytrer sin misnøye.

«Søppel og matsminke»

«Syns det er trist at det skal lanseres slike nye barneprodukter som er fulle av søppel/matsminke,» skriver Husby.

– Vi ser at dette produktet er rettet mot barn, og at den er tilsatt mange forskjellige stoffer for å holde på konsistens og smak, sier han.

Husby og samboeren lager mye av maten sin selv. Sønnen deres på 1,5 år har få smake den samme maten som foreldrene fra tidlig av.

– Mye av maten som lages for barn er dessverre såpass behandlet at mye av næringen er borte. Vi vil jo at byggesteinene sønnen vår skal bygge kroppen sin med skal være gode, så jeg har blitt ekstra opptatt av dette.

Det er også Maja Skogstad opptatt av.

Hun har en mastergrad i samfunnsernæring og nesten 65.000 følgere på Instagram, der hun kaller seg Ernæringsmamma. Skogstad er en tydelig kritiker av ultraprosessert mat.

Også hun har lagt merke til innholdet i Eventyrpostei.

BILLIGERE Å LAGE SELV: Kristoffer Husby og samboeren lager mye mat fra bunnen og baker egne brød. – Det er både billigere og bedre. Foto: Kristoffer Husby

Unødvendige stoffer

– Mange forbrukere har høy tillit til matindustrien, spesielt når produktene er rettet mot barn. Slike produkter kan kanskje fremstå som ekstra sunne og ekstra trygge, men så ser du på ingredienslista at det ikke er et bra produkt, sier Skogstad.

Eventyrposteien til Mills inneholder 33 prosent svinelever. Videre er lista fylt opp med forskjellige tilsetningsstoffer.

EN TREDJEDEL LEVER: Eventyrposteien til Mills inneholder 33 prosent svinelever og to forskjellige sukkerarter, i tillegg til mange andre ingredienser. Foto: Petter Strøm / NRK

Maja Skogstad mener blant annet at konsistensmidlene som står samlet i parentes er unødvendige og såkalt «matsminke».

– Slike midler brukes ofte til å gi en bedre «munnfølelse» og kan brukes for å dekke opp for manglende råvarer, sier hun.

– Dextrose og aroma er andre typer matsminke som ofte brukes for å gjøre produktet mer likbart.

Samtidig understreker hun at en del tilsetningsstoffer bidrar til økt holdbarhet og matsikkerhet.

– Utfordringen er at produkter som Eventyrpostei inneholder flere unødvendige stoffer for at maten skal smake bedre, og dekke over mangelen på gode råvarer, sier hun og viser til blant annet til leverposteien fra Grøstad.

Den inneholder 77 prosent kjøtt, og ingen unødvendige tilsetningsstoffer, ifølge nettsidene deres.

Fire grader av bearbeiding av mat Foto: Oddgeir Øystese / NRK Ekspander/minimer faktaboks 1. Uprosessert og minimalt prosessert mat Råvarer og ubehandlet mat der næringsstoffene er intakte. Det kan være gjort minimal prosessering som for eksempel knusing, koking eller tørking av maten. Uspiselige deler kan være fjernet. Det kan også ha blitt gjort pasteurisering av matvaren. Eksempler på matvarer: Fersk kjøtt, egg, melk, ost, frukt og grønt, usaltede nøtter, hele kort og belgvekster. 2. Prosesserte kulinariske ingredienser Matvarer som har gjennomgått en større prosesseringsgrad, men fremdeles kategoriseres som relativt ubearbeidet. Prosesseringsmetodene er pressing, kverning, tørking og raffinering. Eksempler på matvarer: Matolje, salt, sukker, honning og smør. 3. Prosessert mat Matvarer som er produsert ved å blande matvarer fra kategori 1 og 2. Prosesseringen i denne kategorien øker holdbarheten på varen. Prosesseringsmetodene er hermetisering, salting, sylting, speking og røyking. Eksempler på matvarer: Saltede nøtter, røkt eller saltet kjøtt og fisk, hermetiserte frukt og grønnsaker, brødvarer og enkelte oster. 4. Ultraprosessert mat Matvarer som produseres gjennom flere industrielle teknikker og prosesser. Disse matvarene består sjeldent av hele andre matvarer, men av deler av dem. For eksempel protein, sukker, olje eller fiber. Teknikker som ekstrahering, støping og forsteking. Gjerne tilsatt farge, aroma og andre tilsetningsstoffer for å gjøre matvaren mer smakfull. Eksempler på matvarer: Godteri, potetgull, brus, kjeks, ferdigbakte kaker og kakemikser. Margarin, posesupper, pasta, nudler, ost og hurtigmat som pizza, pølser og kyllingnuggets. Kilde: Matprat.no

Bekymret for barnas matvaner

Både Maja Skogstad og Kristoffer Husby understreker at kritikken deres av Eventyrpostei egentlig er en kritikk av selve matvareindustrien.

Allerede er rundt halvparten av maten vi kjøper er ultraprosessert.

Skogstad og Husby opplever at mye av maten som er rettet mot barn er ultraprosessert. Gjerne ved å legge til aroma for bedre smak, farge for mer appetittlig utseende, eller andre stoffer for en mer tiltalende konsistens.

Selv om Eventyrpostei har et kjøttinnhold på linje med en del andre posteier på markedet, mener de to at produkter som tydelig er laget for barn bør være av bedre kvalitet.

– Ultraprosessert mat fører til at vi fyller opp stadig mer av magesekken vår med fyllstoff vi ikke får næring fra, sier Skogstad.

– Barna blir vant med å spise veldig finmalt mat med perfekt balanse for salt, sukker og fett. Dersom barn bare skal spise sånn mat, setter du en preferanse for at det er det de kommer til å like fremover, sier hun.

Mills erkjenner at designet på Eventyrpostei er laget for å gjøre det tydelig at pålegget er rettet mot barn. Men de kjenner seg ikke igjen i kritikken de får.

OPPFORDRING: Ernæringsekspert Maja Skogstad har en oppfordring til matbransjen: – Jeg tror ikke de skal undervurdere forbrukerne og hva vi ønsker i maten vår. Det er mulig å lage en leverpostei som har høyt innhold av råvarer uten unødvendige tilsetningsstoffer. Foto: Privat

Kjøper ikke argumentene

– Vi må innrømme at vi er litt overrasket over oppmerksomheten denne lanseringen har fått. Leverpostei er i Norge ansett som et sunt og anbefalt pålegg, også for barn, spesielt som en kilde til jern, skriver Marte G. Byfuglien, helse- og ernæringssjef i Mills i en e-post til NRK.

Hun argumenterer for at Eventyrpostei er rik på jern, har et høyt innhold av umettet fett og tilfredsstiller mål helsemyndighetene har på salt.

– Mills har ikke kuttet ned på den totale mengden råvarer i posteien, men vi bruker raffinert rapsolje der andre produsenter bruker mettet fett i form av svinefett. Det er et faktum at norske barn spiser for mye mettet fett. Derfor er det gledelig å kunne tilby et produkt med lavest andel mettet fett på markedet. Dette er i tråd med helsemyndighetenes kostholdsanbefalinger, skriver hun videre.

– Det må ikke bli slik at folk blir redd for å spise sunn mat som er laget på fabrikk.

Maja Skogstad mener den argumentasjonen blir litt for enkel.

– Det er litt uheldig at de kan lene seg på helsemyndighetene. Når man måler sunnheten ut fra salt og mettet fett, kan det komme skeivt ut. Man tar ut råvarer for å trikse og mikse for å tilfredsstille parameterne til myndighetene, men sitter igjen med et ultraprosessert produkt.

Videre er Mills tydelig på at Eventyrpostei er et produkt laget for barn.

– Barn i vekst har et relativt høyt behov for jern, samtidig vet vi at mange kan ha utfordringer med å dekke behovet. Leverpostei anbefales som et sunt og godt hverdagspålegg som bidrar til å sikre jerninntaket, skriver Marte G. Byfuglien.

– I diskusjonen om ultraprosessert mat, bør ikke en storprodusent som Mills kunne gi forbrukerne renere produkter?

– For at mat faktisk skal bli spist, og gi oss nødvendige næringsstoffer, vet vi at den må tilfredsstille krav til både smak og konsistens. Det betyr at vi i matvareindustrien i enkelte tilfeller må bruke ulike typer tilsetningsstoffer. Vi benytter kun tilsetningsstoffer der det er nødvendig.

Dersom du er interessert i å unngå for mye ultraprosessert mat for deg og barna dine, har Kristoffer Husby og Maja Skogstad noen enkle råd.

SÅ SUNN SOM MULIG: Marte G. Byfuglien, helse- og ernæringssjef i Mills sier at de er opptatt av at produktene skal ha en så god og sunn profil som mulig. Foto: Mills

Slik tar du lure valg

– I starten kan det være krevende å velge riktig. Men når du ser de overordnede linjene for hva som kjennetegner den ultraprosesserte maten, skjønner du hvilke produkter som det gjelder, sier Skogstad.

Hun viser til intensiv markedsføring, for eksempel med store plakater og ballonger, ekstra fargerik og tiltalende emballasje, og ei lang innholdsliste med lavt innhold av gode råvarer.

Kristoffer Husby oppfordrer til å se på litt andre produkter enn de som er rettet mot barn.

– Mange produsenter har flere renere produkter som kanskje ikke er like mye rette mot barn når det gjelder design på emballasjen. Er man bevisst og bruker mer tid i butikken, finner du masse bra mat.