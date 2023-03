Det er den tiden av året hvor noroviruset, også kalt omgangssyke, herjer i landet.

For mange småbarnsforeldre betyr det at de må bli hjemme fra jobb med sykt barn. Med flere barn kan det fort ende opp med å bli ganske mange fraværsdager.

Tre måneder inn i året har firebarnsmamma Marlene Johansen fra Lofoten allerede brukt alle omsorgsdagene, populært kalt «sykt barn-dager» – og det bare på én runde med omgangssyke.

– Det er altfor få omsorgsdager når du har fire barn. Sånn som ting er nå, i samfunnet generelt, er ikke de 15 dagene forenelig for andre enn de med ett barn, sier Johansen til NRK.

Omsorgsdager Ekspandér faktaboks Omsorgsdager, populært kalt "sykt barn"-dager, er dager du må være hjemme fra jobb på grunn av sykt barn. Hvor mange omsorgsdager du har rett til å bruke i løpet av et kalenderår kommer an på samlivssituasjonen din, og hvor mange barn du har. Foreldre med inntil to barn har i utgangspunktet ti omsorgsdager hver, og 15 dersom man har flere barn. Det vil si at dersom du har syv barn har du krav på like mange sykedager som hvis du har tre barn. Under koronapandemien var disse dagene justert opp til 30 dager, men fra januar i år har regjeringen valgt å skru det ned igjen til det opprinnelige. Dersom man enslig forelder har man muligheten til å doble dagene, men da må man søke om det Kilde: NAV

– Jeg dømmer ikke en familie som har en 8-16-jobb og som ikke har sjans til å være hjemme. Jeg kjenner opptil flere. De har boliglån, utgifter opp til øra og ikke kan ta seg fri, og dermed sitter med dårlig samvittighet på jobb fordi de vet at de har sendt ungene i barnehagen selv om de er syke.

– Det er en tragedie at det er sånn, legger hun til.

Smittebølge i barnehagen

De som først merker at omgangssyken herjer er barnehagene, og noen som virkelig har fått kjenne på det er Læringsverkstedet Trålveien barnehage i Bodø.

Aleksander Johansen, pedagogisk leder i Læringsverkstedet Trålveien barnehage i Bodø, har stor forståelse for foreldre som ikke har mulighet til å holde barna hjemme når de er syke. Foto: Privar

I nesten en hel måned har de hatt runder med omgangssyke, og det i tillegg til vikarmangel. Nå ser de seg nødt til å stenge ned barnehagen for å få vasket vekk viruset.

– Noen dager har vi måtte stenge ned tidligere fordi ansatte har blitt syke på jobb. Når det da blir så få ansatte på jobb, anser vi det ikke forsvarlig å ha åpent da tilbudet ikke er bra nok. Heldigvis har foreldrene forståelse for det, men det er en veldig kjip situasjon for oss.

Barnehagen har gjennom hele sykdomsperioden derfor anbefalt foreldre om å holde barna hjemme i 48 timer etter at de blir friske.

I nesten en måned har Læringsverkstedet Trålveien barnehage i Bodø hatt flere runder med omgangssyke. Foto: Anette Tjemsland / NRK

– Vi ansatte gjør vårt beste for å holde det i sjakk med god hygiene og ved å vaske alle overflater, men unger er unger og det er fort gjort å ta hender i munn og deretter på leker. Det er enkel spredning av smitte, forklarer pedagogisk leder.

Likevel har pedagogisk leder Aleksander Johansen i barnehagen i Bodø stor forståelse for foreldre som ikke har mulighet til å holde barna hjemme i flere dager.

– Spesielt med tanke på antall omsorgsdager man har.

Viruset sprer seg fort

Legevaktsjef Raymond Dokmo i Bodø kommune bekrefter økningen i noroviruset den siste tiden.

– Det sprer seg veldig fort. Dette viruset smitter både ved dråpesmitte og det smitter også gjennom det vi kaller fekal-oral, altså at det komme fra mat og avføring. Det er klart at hvis du ikke er flink nok til å vaske hendene dine under en sånn epidemi, så vil det smitte veldig lett, sier Dokmo til NRK.

God håndhygiene er den mest effektive måten å hindre smitte på, ifølge Dokmo. Det er da snakk om god gammeldags såpe og vann.

– Håndsprit er ikke godt nok når det gjelder dette viruset.

Han påpeker derfor at for å bli kvitt spredning av viruset er det avgjørende, i tillegg til god håndhygiene, å være hjemme fra jobb, skole og barnehage i 48 timer.

– Det skyldes rett og slett at man fortsatt er smittsom i to døgn etter. Du risikerer at du smitter folk hvis du drar tilbake i jobb eller barnehage for tidlig.

Lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI, Hilde Marie Lund forteller at på grunn av at norovirus ikke er meldingspliktig, har de ikke oversikt over antall tilfeller det er av norovirus.

– Samtidig vet vi at mange utbrudd ikke varsles, slik at dette tallet ikke nødvendigvis er representativt. Antall meldte utbrudd så langt i mars ser ut til å ligge noe over antallet utbrudd meldt i mars 2022, sier Lund.

Firebarnsmoren ønsker flere omsorgsdager

Mamma Johansen mener en løsning vil være å gå tilbake til ordningen med omsorgsdager som ble innført under korona.

– Barna har ikke hatt omgangssyke på tre år, og var nesten ikke syke under korona. Det er nå vi trenger 30 omsorgsdager fordi det er når barna blir syke.

Med flere dager mener hun at foreldre slipper å gå med nervene i spenn, og ungene slipper å bli sendt tilbake til skole eller barnehage når de er syke eller værer smitte.

– Jeg tviler på at man kommer til å benytte seg av alle 30 dagene, men du er ikke høy i hatten når du har brukt opp 15 dager i løpet av tre måneder.