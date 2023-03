Det såkalte noroviruset, populært kalt omgangssyke, koser seg ofte på denne tiden av året. 2023 er intet unntak.

Tall fra FHI og Sykehuset i Vestfold viser at smittetilfellene har vært økende den siste måneden. Mandag opplyser imidlertid sykehuset at de ser en nedgang igjen, og skal det forbli slik, er det viktig at foreldre holder barna hjemme lenge nok.

Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fredag sendte kommuneoverlegen i Sandefjord ut et brev til alle barnehager hvor han oppfordrer foreldre til å respektere 48-timersregelen.

– Dette kan virke som en lang tid å holde et friskt barn hjemme, men kommer de til barnehagen før to dager er gått, er de fortsatt smitteførende, og de kan gjøre andre barn syke, sier Ole Henrik Augestad.

Hans beste råd for å bekjempe sykdommen, er hyppig håndvask med såpe.

– Jeg har aldri sett en større stråle

Er det noen som merker godt når omgangssyken melder sin ankomst, er det barnehageansatte.

Duestien barnehage i Skien er intet unntak, forteller avdelingsleder Christine Ødegaard-Sivertsen.

Nylig fikk de et synlig bevis på at omgangssyken herjer. Da de skulle spise formiddagsmat, var det en av ungene som lot det stå til ved bordet.

Christine Ødegaard-Sivertsen sammen med toåringen Hennie Arntsen Erichsen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Jeg har aldri sett en større stråle, forteller Sivertsen lett hoderystende.

Hun opplever at de fleste foreldre respekterer 48-timersregelen, men at noen få ødelegger for mange.

– Det er nesten litt respektløst. Jeg skjønner at de har viktige jobber, men det har vi også, poengterer hun.

Når smitten først sprer seg, er det nemlig vanskelig å få inn nok vikarer.

– Det er kamp om vikarene. Vi blir rett og slett dårligere bemannet.

Omgangssyke forårsaket av norovirus Ekspandér faktaboks Norovirusinfeksjoner opptrer hyppigst om vinteren, men det er også registrert epidemier vår og sommer.

Norovirus er svært smittsomt. De viktigste forebyggende tiltak er grundig håndvask og god kjøkkenhygiene.

Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke og utbrudd inntreffer gjerne om vinteren.

Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter en til tre dager.

Det tar 12-48 timer fra man blir smittet til man blir syk. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg får mange influensalignende symptomer som feber, muskel-og leddverk og hodepine.

En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer, men man kan også være smittsom etter at symptomene gir seg. Etter 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.

Vanligvis kan man vende tilbake til jobb og skole når man kjenner seg frisk. Fordi man kan skille ut smittestoff også etter at symptomene har gitt seg, er det ekstra viktig med god håndhygiene de første dagene etter at man har blitt frisk.

Personer som håndterer mat, for eksempel i storkjøkken eller kantine, bør ikke vende tilbake til jobb før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.

Barn i barnehage bør på samme måte holde seg hjemme ved symptomer, og ikke sendes i barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter at oppkast og diaré gir seg.

For rengjøring av overflater som er tilsølte med oppkast eller avføring, bør man tørke av overflatene med papir, deretter med rengjøringsmiddel og vann. Klorin kan brukes, hvis overflaten tillater det. Kilde: Helsenorge.no

Var syke i fem uker

Vaskemaskiner som går i ett, nedspydde laken og bøtter over alt.

Noen familier tyr til drastiske tiltak når smitten rammer og flytter inn på badet.

For tobarnsmoren Ida Fjelnsetnes Haavaldsen fra Sandefjord har det holdt at den ene forelderen sover på sofaen med ett av barna.

FIKK KJØRT SEG: Adrian Fjelnsetnes Krømcke (6), pappa Kjetil Krømcke, Elliot Fjelnsetnes Krømcke (4) og Ida Fjelnsetnes Haavaldsen. Foto: Privat

– Barna deler rom til vanlig, så da prøver vi å skille dem litt, forteller hun.

Familien har nylig hatt omgangssyke i hus, men heldigvis ble det ikke så langvarig denne gangen.

Hun grøsser når hun tenker tilbake til rett før jul 2021. Da varte det i nesten fem uker.

– Det varte og rakk av og på i fire uker. Også fikk jeg det til slutt selv på lille julaften. Det er vel den verste perioden vi har hatt, det var aldri noen ende på det.

Til slutt husket hun ikke hvordan det var å ikke være syk.

– Det føltes som vi gjorde noe galt, siden vi aldri ble bra. Vasker vi ikke nok eller hva gjør vi feil her?

Foreldrenes beste tips og triks ved omgangssyke: Ekspandér faktaboks Frys ned isbiter med saft som barna kan suge på for å få i seg nok væske

Ha på doble tisselaken og sengetøy, så kan du bare dra av det øverste laget hvis uhellet er ute

Overhold 48-timersregelen, ikke send barnet ditt i barnehagen eller på skolen før det har vært friskt i to dager

Engangshansker kan være kjekt når du håndterer oppkast

Vask overflater og hender ofte Kilde: Mammaklubb for bra damer

Økning

Sykehuset i Vestfold registrerte en økning i smitte i flere uker.

– Fra uke 6 til uke 10 økte andelen positive prøver fra 6 prosent til prosent. Det har også vært en liten økning i antall tilfeller av sapovirus. De fleste positive prøvene er fra pasienter utenfor sykehus, sier overlege Dagfinn Skaare.

Dagfinn Skaare, overlege ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

I forrige uke så man heldigvis en nedgang igjen, men om dette skal fortsette avhenger det av godt renhold.

– Den mest effektive måten å hindre smittespredning på er hyppig håndvask med såpe og vann, og å begrense nær kontakt med andre inntil man har vært symptomfri i 48 timer.

Så langt i mars ser antall utbrudd nasjonalt ut til å ligge litt over antallet utbrudd meldt i mars i fjor.

Det opplyser Heidi Lange, som er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

– Det har ikke kommet noen flere varsler om norovirus-utbrudd de siste ukene enn forventet. Samtidig vet vi at mange utbrudd ikke varsles, slik at dette tallet ikke nødvendigvis er representativt, sier hun til NRK.