Nå vil tannpleiere ha både aldersgrense og endringer i markedsføringen.

Tørste nordmenn svelget unna 73 millioner liter energidrikk i 2022. I tillegg drakk vi over 566 millioner liter brus.

Lysten på god leskedrikk er større enn hensynet til de dyrebare tennene våre.

For hva gjør det med tannhelsen vår?

Ifølge foreløpige resultater fra helseundersøkelsen «Fit Futures» har det skjedd en voldsom økning av syreskader på tennene.

– Det ser ut som at antall pasienter med alvorlige syreskader har doblet seg. Det er ganske voldsomt.

Det sier Andreas Schmalfuss som er en av forskerne bak undersøkelsen.

Andreas Schmalfuss, førsteamanuensis på Norges arktiske universitet og spesialist på Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. Foto: Privat

Undersøkelsen er gjennomført på TANNbygget ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge og Institutt for klinisk odontologi ved UiT.

Ikke tenkt på det før

Sunniva Pettersen (18) går på Bodø Videregående hvor hun er musikkelev. Pettersen er glad i energidrikk og sier at hun drikker en stor boks med Red Bull hver eneste dag.

– Jeg synes det er godt. Jeg ser mer på det som placebo enn at det faktisk har en effekt.

ALDERSGRENSE: Pettersen tror at en lovpålagt aldersgrense er veien å gå. Foto: Marie Staberg / NRK

– Jeg har ikke tenkt at jeg må være forsiktig med det. Det bekymrer meg ikke nå, men jeg blir jo litt obs på det.

Pettersen tror hun kommer til å være litt mer forsiktig fremover

– Jeg har alltid hatt tannlegeskrekk, sier Pettersen som har begynt å begrense eget inntak av energidrikk.

– Det er ikke bra for kroppen, på samme måte som det ikke er bra for tennene. Også er det en uvane. Det er masse penger som går i uka og i måneden som jeg kunne brukt på andre ting.

Også Hanna Hesjedal-Reinertsen (18), fra Sandnessjøen, var veldig glad i energidrikk tidligere, men nå ønsker hun å slutte.

Hanna Hesjedal-Reinertsen har drukket mye energidrikk tidligere, men sier nå at hun vil kutte kraftig ned på inntaket. Foto: Privat

– Før drakk jeg opp til flere i uka, og kanskje til og med hver dag. Jeg ble mer obs på at det ikke var bra for meg. Du får abstinenser og det var veldig dyrt.

Verken Pettersen eller Hesjedal-Reinertsen har reflektert så mye over hvordan energidrikk påvirker tannhelsen deres.

– Man vet at man kan få det, men man vet ikke så mye om hvor mye eller lite som skal til, så man tar det ikke så seriøst.

Ingen vei tilbake

Schmalfuss er blant annet førsteamanuensis på Norges arktiske universitet og spesialist på Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Schmalfuss har de siste ti årene samlet inn date om barn og unges tannhelse.

– I 2011 undersøkte vi omtrent 900, 16-åringer. Så har vi kalt inn disse pasientene ti år etterpå. Basert på disse dataene kan vi se hvordan syreskadene har utviklet seg.

Trykk for skrapemodus Skrap frem hele bildet Fit Futures deltaker med frisk 6-års-jeksel og deltaker med alvorlig syreskade på 6-års-jekselen Fit Futures

Foreløpige funn i helseundersøkelsen:

20 prosent hadde syreskader når de var 16 år

51 prosent hadde syreskader når de var 26 år

Schmalfuss opplyser om at det bare er halve datasettet som er vurdert foreløpig.

Syreskadene har både utviklet seg, samtidig som flere har fått det, opplyser Schmalfuss.

– Jeg er litt urolig med tanke på den store pasientgruppen som det genererer, sier Schmalfuss.

Når du først har fått syreskader på tennene, så er det ingen vei tilbake.

– Det er skader du ikke kan føre tilbake. Du kan behandle, men tennene blir ikke friske. Du reparer dem bare.

TØRSTEDRIKK: Energidrikk som tørstedrikk under eksamenslesing er ikke å anbefale med tanke på tannhelsen. Foto: Marie Staberg

Gamer eller pugger du eksamensoppgaver til langt på natt, med din faste følgesvenn ved din side, energidrikken?

Eller drikker du energidrikk når du trener?

Det er noe av det verste du kan gjøre for tennene dine.

Hvorfor?

Jo, fordi du stadig utsetter tennene for syre.

Emaljen på tennene blir svakere i kontakt med syre, og får dermed ikke tid til å stabilisere seg.

Hvis du stadig nipper til en boks energidrikk vil du knuse tennene dine, og særlig hvis det gjøres på natta for da går spyttproduksjonen, med sin beskyttende effekt, ned.

Jo mer spyttproduksjon du har, desto raskere skyldes syren bort.

– Det er et syrebad

Tannpleier Anette K. Johannessen er i daglig dialog med barn og unge som sliter med syreskader.

TANNHELSE: Anette Kristin Johannessen, mener at tannhelse må belyses i debatten om energidrikk. Foto: Privat

– Syreskader har blitt den nye tannhelseutfordringen blant unge og det må tas på største alvor.

Siden energidrikk inneholder så mye koffein, som er avhengighetsskapende, vil faren for et mer regelmessig konsum av energidrikk øke.

Forbrukerrådet mener tiden er overmoden for å innføre aldersgrense. Det er også Johannesen svært tydelig på.

– Det er et syrebad. Den lange syrepåvirkningen som etser vekk emaljen på tennene, gir permanente skader, sier Johannessen. Foto: Andreas Jorn Schmalfuss

– En lovpålagt aldersgrense må plass først og fremst. Det må minimum være 16 års aldersgrense. Vi mener det må til for å begrense tilgjengeligheten og bedre beskytte særlig de yngste.

– Barn er en særlig sårbar forbrukergruppe. De skal ha krav på et vern mot slik aggressiv markedsføring.

Johannessen mener myndighetene må se på tannhelse, ikke bare koffeinholdet, når stortingsmeldingen om folkehelse, særlig rettet mot barn og unge, skal utarbeides.

Der vil den nå økende bruken av energidrikk bli diskutert, og det er snakk om et mulig forslag om innføring av aldersgrense.

Energidrikk inneholder koffein, og har en oppkvikkende effekt. Jo høyere konsentrasjon, jo sterkere effekt. Drikker du for mye, kan du få problemer. Du trenger javascript for å se video. Energidrikk inneholder koffein, og har en oppkvikkende effekt. Jo høyere konsentrasjon, jo sterkere effekt. Drikker du for mye, kan du få problemer.

– K an fort koste 7.000 kroner

– Det har blitt en trend blant de unge å drikke energidrikk og felles drikke skaper følelsen av fellesskap. Markedskreftene har lyktes.

Det sier leder for Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga, som er bekymret for utviklingen og retter skarp kritikk mot markedsføringen.

KREVER ENDRING: – Vi må gjøre noe både med aldersgrense og markedsføringen. Foto: Norsk Tannpleierforening

– Jeg er veldig bekymret for tillatt markedsføring i Norge. Det er kjente idrettsutøvere som skal stå for en sunn helse, som reklamerer for dette. Barn og unge blir utsatt for et press som jeg tenker myndighetene bør vurdere.

– Tannslitasje koster for pasienten. Slitasjen er irreversibelt. Du får aldri erstattet den. Du har fått en tann, som ser sånn ut og så sliter du den bort.

Du kan reparere. Men det må gjøres på nytt og på nytt.

Og det koster penger.

– En krone på en tann kan fort koste 7.000 kroner.

Men det er bare for én tann. Ofte er det flere som er rammet.

Aga viser til tallene som kommer frem i helseundersøkelsen og omtaler det som alvorlig og ganske dramatisk.

Nå mener hun i likhet med Johannessen og Schmalfuss at det må skje en lovendring.