Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks • Norge opplever en mangel på Apocillin, en vanlig type antibiotika, som forventes å vare til mars neste år.

• Apocillin brukes ofte til å behandle bakterielle infeksjoner som lungebetennelse, halsbetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

• Mangel på Apocillin skyldes en sårbar leveringssituasjon.

• Legemiddelverket har åpnet for salg av utenlandske forpakninger av Apocillin i Norge som en løsning på mangelen.

• Legemiddelverket jobber for å bedre tilgangen på Apocillin ved å øke priser på gamle antibiotika, jobbe for å få flere produsenter til å levere til Norge, og samarbeide med grossister for å få tilgang på flere utenlandske pakninger. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Lungebetennelse, halsbetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

Er bakterier skylden, er sjansen til stede for at legen vil gi deg Apocillin, en mye brukt antibiotikatype i Norge.

Men i vinter kan det bli vanskelig å få tak i medisinen.

– Det er meldt om mangel på produktet Apocillin, sier Ingrid Aas. Hun er overlege i Legemiddelverket.

Apocillin er et smalspektret antibiotika som vi kan bruke i Norge, hvor vi har lav grad av antibiotikaresistens

Mangelen vil ifølge Legemiddelverket vare til fram til mars neste år.

Ingrid Aas er overlege hos Statens legemiddelverk. Foto: Caroline Roka / Statens Legemiddelverk

Sårbar leveringssituasjon

Ved Apotek 1 på Gulset i Skien har man blant annet blitt nødt til å porsjonere Apocillin ut i poser, ifølge Nettavisen. Årsaken er at apoteket har større pakker enn hva pasientene har fått resept på.

– Hvorfor er det mangel?

– Leveringssituasjonen er ganske sårbar. Det er relativt få produsenter av denne typen antibiotika og få land som kan bruke dem. Norge er et lite marked i europeisk målestokk.

– En annen type det også er mangel på er Erytromycin. Men det er ikke et så sentralt antibiotikum som Apocillin, sier Aas.

Får å løse utfordringene har Legemiddelverket sett på alternative løsninger.

Kan selge utenlandske medisiner

Blant annet har de åpnet for salg av utenlandske forpakninger i Norge.

– Det har vært litt oppmerksomhet rundt særlig den høyeste styrken (1g), og det ikke er lenger så mange norske pakninger tilgjengelig. Men Legemiddelverket har gitt tillatelse for salg av utenlandske pakninger, så det er en del apotek som har god tilgang på det.

– Det er også mulig å bruke en lavere styrke, men litt mer av den tabletten. Men da må pasienten gå tilbake til legen å få en ny resept, sier hun.

En utfordring kan bli pris. De utenlandske pakningene kan nemlig bli dyrere, forklarer Aas til Nettavisen.

Men til syvende og sist er det opp til apotekene selv å sette prisen på medisinen.

Dette er antibiotika: Ekspander/minimer faktaboks Antibiotika er legemidler som brukes i behandling av infeksjonssykdommer fremkalt av bakterier. Antibiotika brukes i dagligtale som fellesbetegnelse for alle antibakterielle midler. Penicillin er den mest brukte antibiotikatypen i Norge. Kilde: Store medisinske leksikon

Jobber for å få flere produsenter på plass

– Hvordan jobber Legemiddelverket med å bedre tilgangen?

– Vi har økt priser på gamle antibiotika for å gjøre det mer attraktivt å selge disse til Norge. I tillegg jobber vi aktivt for å få flere produsenter til å levere til Norge, slik at man får flere merkevarer. Vi jobber også sammen med grossistene for å få tilgang på flere utenlandske pakninger.

– Det er krig både i Europa og Midtøsten for tiden. Har det noe å si for tilgangen?

– Legemiddelproduksjon er ganske kompleks og fragmentert. Det betyr at råvarer kan komme fra ett eller flere steder, produksjonen kan være et annet sted. Så skal dette distribueres ut til de ulike landene. Så uro og konflikter i verden kan absolutt påvirke tilgangen, men ikke noe som tilsier at det er årsaken til denne mangelen.