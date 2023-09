Biip, biip, biip.

Termometeret piper. En slapp, liten kropp. Røde kinn og rennende nese.

Feber.

Høsten er høytid for virusinfeksjoner. Sjansen er stor for at mange nordmenn får ubudne gjester.

– Og det er det flere årsaker til. Når det ikke er sommer og varmt ute, kommer vi tettere innpå hverandre. Da er det lettere for oss å sende smitten videre, sier Kai Brynjar Hagen.

Hagen er spesialist i samfunnsmedisin, og forteller om et hav av mikroorganismer som trives spesielt godt i vinterhalvåret.

– Sesonginfluensa er et helt klart eksempel på dét.

Men det er ikke bare den årlige influensabølgen som lurer i høst.

Spesialist i samfunnsmedisin, Kai Brynjar Hagen, og Are Stuwitz Berg i FHI.

– Det har vært en god del smitte med det vanlige forkjølelsesviruset rhinovirus i høst. Vi ser også en del smitte med koronavirus, som nå ser ut til å flate ut, sier Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Mens temperaturen kryper nedover, blir slimhinnene mer mottakelige. Lufta blir tørrere, og det kan gjøre at små dråper med smitte holder seg flyvende lengre.

Berg, som er avdelingsdirektør på avdeling for smittevern og vaksine ved FHI, sier voksne og barn stort sett smittes av de samme virusene.

– Men ikke helt sjeldent får de mindre barna tydeligere symptomer.

Her er noen av virusene som kan gjøre innhogg i både egenmeldinger og sykt-barndager nå:

RS-virus:

RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter. Akkurat som ved influensa, er det variasjon i tidspunktet og størrelsen på utbruddene, ifølge FHI.

Sykdomsforløpet starter med feber og øvre luftveissymptomer, og sprer seg så til de nedre luftveier. Høy feber og pusteproblemer er typiske symptomer. RS-virus kan gi lungebetennelse hos spedbarn og småbarn.

Smitte skjer gjerne gjennom snørr og dråpesmitte, og man er ofte smittsom mellom tre til åtte dager fra symptomene melder seg.

Barn og personer med svekket immunforsvar kan være smitteførende i flere uker, også etter at sykdom har opphørt. Inkubasjonstida er tre til seks dager.

Les mer om RS-virus: Ekspander/minimer faktaboks RS-virus er et virus i slekten paramyxovirus som er en av de viktigste årsakene til nedre luftveisinfeksjoner (lungebetennelse) hos spedbarn og småbarn.

Overføring av RS-virus skjer ved dråpesmitte.

Inngangsporten er slimhinnen i øynene og nesen.

Infeksjoner med RS-virus finnes i hele verden.

I Norge har vi en sterk og årlig opphopning av infeksjoner i månedene desember og mars.

En infeksjon starter med feber og øvre luftveissymptomer etter en inkubasjonstid på 3-4 dager.

Sykdommen sprer seg så til de nedre luftveier, som bronkitt, bronkiolitt og pneumoni. Høy feber og pusteproblemer er de typiske symptomene.

Alvorlighetsgraden varierer med alder og kjønn. Gutter blir oftere innlagt på sykehus enn piker. De mest alvorlige infeksjonene opptrer hos barn under ett år. Kilde: Store medisinske leksikon

Rhinovirus:

Regnes som den vanligste årsaken til forkjølelse. Symptomer som sår hals, heshet og hodepine. Vanligvis ingen eller moderat feber.

Tiden fra smitte av rhinovirus til man får symptomer er på mellom to og fire dager. Rhinovirus rammer folk i alle aldre, og opptrer oftest på vår og høst.

Når det gjelder forkjølelse, er anbefalingen enkel.

– Barnet kan gå tilbake til barnehagen når det er tilbake i sin vanlige form, til tross for eventuelle restsymptomer som rennende nese og snørr eller hoste, sier Berg.

Mange barnehager opererer med en hovedregel om at barnet må være feberfri og frisk nok til å kunne delta i normale aktiviteter.

Les mer om rhinovirus: Ekspander/minimer faktaboks Er årsaken til cirka halvparten av vanlige forkjølelser, og regnes derfor som den vanligste årsaken til forkjølelse.

Ble oppdaget på 1950-tallet.

Rammer alle aldersgrupper, og er klart hyppgist vår og høst.

Kan overleve flere timer på dørhåndtak, telefonrør o.l.

Har du nettopp vært syk av viruset er du immun mot det en kort periode. Kilde: Folkehelseinstituttet og Store norske leksikon

Les også: På tre uker brukte firebarnsmor Marlene opp alle omsorgsdagene

Korona/Covid:

Typiske symptomer er tørrhoste eller lett hoste, og vedvarende hoste. Feber og slapphet er ikke uvanlig. Mange blir tungpustet og opplever muskelsmerter.

Ifølge Berg, er det ikke noe som tilsier at man blir mer syk av koronavariantene som råder nå, enn man ble av variantene som opptrådte tidligere.

Samtidig venter myndighetene en økning i antall innleggelser på norske sykehus på grunn av koronasmitte i høst.

Vannkopper:

Symptomer hos barn er lett feber og rask utvikling av utslett til blemmer, også på slimhinnene, og kløe.

– Vannkopper er veldig smittsomt, og kan være farlig for de med aller mest svekket immunforsvar.

Vannkopper er som oftest en ufarlig sykdom hos friske personer, men det kan gi et alvorlig forløp for voksne. Ifølge Berg, kan folk med svekket immunforsvar trenge forebyggende behandling om noen i hjemmet får vannkopper.

Etter at man har blitt utsatt for smitte, kan det ta mellom 10 til 21 dager før man får symptomer på sykdommen.

Barnesykdommen er smittsom i en til to dager før utslett, og til utslettet tørker inn. Dette tar ofte fem dager eller mer. Viruset smitter vanligvis via luften, men også gjennom direkte kontakt med væske fra blemmene.

Barn kan vende tilbake til barnehagen når det er skorper på alt utslett og allmenntilstanden er god.

Les mer om vannkopper: Ekspander/minimer faktaboks Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) forårsakes av varicella-zoster virus (VZV) i familien herpesviridae. Som alle herpesvirus vil viruset etter førstegangsinfeksjon forbli latent i kroppen resten av livet og kan reaktiveres.

Symptomer ved vannkoppsmitte hos barn er lett feber og rask utvikling av utslett til blemmer, også på slimhinnene, og kløe.

Meget smittsomt en til to dager før utslett og til utslettet tørker inn, vanligvis etter fem dager.

Er oftest en ufarlig sykdom hos friske personer, men hos voksne kan den gi et alvorlig forløp.

Har du hatt vannkopper som barn, oppholder viruset seg latent i kroppen. Reaktivering av dette senere i livet fører til helvetesild.

Vannkopper opptrer i alle verdensdeler, men er mer utbredt i tempererte enn tropiske strøk. Smitter vanligvis via luften, men også gjennom direkte kontakt med væske fra utslett.

Ved voksen alder har 90 til 95 prosent av befolkningen hatt vannkopper. Kilde: Folkehelseinstituttet

Norovirus:

Omgangssyke. Spysjuke. Kjært barn har mange navn, men her snakker vi om en mage-tarminfeksjon som er en vanlig årsak til diaré og oppkast.

Omgangssyke er en klassiker i vinterhalvåret. Norovirus, som forårsaker symptomene, er plagsomt, men sjeldent farlig. Symptomene varer vanligvis i et døgn eller to.

Viruset smitter via vann eller kontakt med avføring eller oppkast. Symptomene varer vanligvis i ett til to døgn. Inkubasjonstiden er på 12–48 timer.

– Ved omgangssyke kan de fleste returnere til jobb når de føler seg friske, så lenge de har god håndhygiene. Men barn i barnehage og personer som håndterer mat, bør vente til det har gått to døgn etter siste oppkast eller diaré.

Les mer om norovirus: Ekspander/minimer faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Norovirus kan gi både diaré og oppkast, men det er som regel mer plagsomt enn farlig. Illustrasjon: Egil Ursin

Sesonginfluensa:

Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Influensa forveksles ofte med forkjølelse fordi flere av symptomene ligner, men influensaen rammer hele kroppen.

Vanligvis blir mellom 5 og 10 prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong.

Inkubasjonstida er på mellom én til fire dager.

Har du sår hals, tett nese og samtidig oppkast og diare? Da har du kanskje fått adenoviruset, eventuelt en «cocktail» av flere virus.

Les mer om influensa: Ekspander/minimer faktaboks Influensa er en svært smittsom, akutt infeksjonssjukdom som fremkalles av influensaviruset.

Sykdommen gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Influensa forveksles ofte med forkjølelse fordi flere av symptomene ligner, men influensaen rammer hele kroppen - ikke bare slimhinner i nese og hals.

To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til de årlige influensaepidemiene som kalles sesonginfluensa.

Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker.

Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong. Kilde: Folkehelseinstituttet, Store Norske Leksikon

Du kan sikre deg immunitet

Mange av virusene som florerer nå, er svært smittsomme.

Tenk om man som ved et trylleslag kunne sikre seg immunitet mot hvert et plagsomt virus som truer? Heldigvis finnes noe hjelp.

For første gang i høst kan voksne få vaksine mot de tre infeksjonssykdommene som rammer mest: Influensa, covid og RS-virus.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner for personer som er ekstra utsatt for alvorlig sykdom.

– De med økt risiko for alvorlig sykdom forbundet med influensa eller korona bør ta vaksine i høst. Dette gjelder blant annet alle over 65 år, personer som bor i sykehjem eller omsorgsbolig, gravide i 2. og 3. trimester og voksne med en del kroniske sykdommer, sier Are Stuwitz Berg Berg i Folkehelseinstituttet.

Det gjelder blant anna hjerte- og lungesykdom, nevrologisk sykdom og diabetes. Også barn med slike sykdommer bør få influensavaksine, legger Berg til.

– Om barn har alvorlig kronisk sykdom bør de vurderes for koronavaksinering. For alle disse gruppene, med unntak av de gravide, er det også anbefalt å ta pneumokokkvaksine om det er gått mer enn seks år siden forrige dose.

– Personer som er ekstra utsatt for alvorlig sykdom, må selv vurdere risiko for smitte opp mot behovet for kontakt med andre. De kan også vurdere å bruke munnbind innendørs i offentlige rom i perioder med mye smitte, hvis det er vanskelig å holde avstand, sier Berg.

Har du lurt på hvorfor bare tre av fire i kollektivet blir smittet av virus? Her er noen av årsakene:

– Hold deg hjemme

Men hvor går grensen for når man skal bli hjemme og under dyna?

FHI-eksperten har et klart råd til deg som er i tvil:

– Man bør holde seg hjemme hvis man får luftveissymptomer. Det kan være vond hals, hoste eller snørr, og når man føler seg syk, sier Berg ved FHI.

Små barn kan ikke alltid si ifra om hvordan de har det. Da må foreldre og foresatte selv vurdere om barn har nedsatt allmenntilstand.

– Dette beskytter en selv og andre mot smitte av luftveisinfeksjoner, som forkjølelse, influensa og korona. Hvis man selv er syk, er det spesielt viktig å unngå unødig kontakt med personer som kan bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner, som spedbarn, kronisk syke og eldre.

– I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av personer med luftveisinfeksjoner begrenses.

Man bør kontakte lege når man er bekymret for egen eller eget barns helse.

Og for dem som lurer; de gode rådene fra pandemien gjelder fortsatt. Bu bør ha god hoste- og håndhygiene. En grundig håndvask er det beste. Håndsprit kan også forebygge smitte.