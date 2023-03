Etter at en huseier døde i fjor høst i Bodø, overtok barna hans en utleiebolig med tre leiligheter.

Med overtakelse av bolig, fulgte også en leieboer – som faren har prøvd å bli kvitt siden 2021.

Mannen flyttet inn for syv år siden, og siden 2018 har Nav betalt leien hans, mens han følges opp av Oppfølgingstjenesten i Bodø.

Leieforholdet skulle dog vise seg å bli et mareritt, og ende opp i retten.

Søppel, mus og knekte fingre

I retten forklarte naboer og barna til huseier at leieboeren lot store mengder søppel ligge inne i leiligheten og i oppgangen i boligen, som har ført til en vond lukt i boligen.

Rundt søpla har naboene også oppdaget avføring fra både rotter eller mus, og hevder at det skal ha ble fanget 29 mus i løpet av én måned.

Leieboeren skal også ha brutt seg inn hos naboen, og deretter skadet ham så ille at han endte på sykehuset med knekte fingre på begge hender.

I tillegg hevder kona til naboen at han hadde seksuelt trakassert henne.

Voldsepisoden ble anmeldt, leieboeren ble straffedømt og kontrakten ble hevet. Naboekteparet har flyttet som følge av hendelsene.

Men å få mannen ut av leiligheten, var lettere sagt enn gjort.

Nektet å flytte

Ifølge distriktsleder i Huseiernes Landsforbund, Hege Hafnor, er det strenge krav til utkastelse av leieboer.

Det må finnes et mislighold for at huseier skal kunne heve en leieavtale.

– Det er i utgangspunktet vanskelig å få kastet ut en leieboer. Det må være grunnlag for å bevise at en leieboer ikke betaler husleie, betaler uregelmessig, bryter husregler, gjør endringer i bolig som ikke er avtalt med huseier eller fremleier ulovlig. Først hvis en leieboer gjør et mislighold, kan det føre til utkastelse, sier hun til NRK.

Distriktsleder i Huseiernes Landsforbund, Hege Hafnor, påpeker at leietaker må ha gjort et mislighold før en leieavtale kan heves. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

I denne saken er det forsøpling, mus og vold huseier påpeker som mislighold.

– Når huseier da sier opp en leieavtale har leietaker én måned på å bestride oppsigelsen, legger Hafnor til.

I oktober 2021 ble dermed leieavtalen med leieboeren i Bodø sagt opp.

Retten fant det sannsynlig at leieboeren hadde misligholdt avtalen, og han fikk ett år på å flytte ut.

Det gjorde han ikke.

Oppfølgingstjenesten i Bodø kommune har med bakgrunn i taushetsplikten valgt å ikke kommentere saken.

Gikk rettens gang

I forbindelse med booppgjøret etter faren, ønsket barna å selge boligen. Problemet var bare at leieboeren bodde der fortsatt.

Leieboeren møtte ikke opp da saken gikk for Salten tingrett i februar. Retten påla mannen å flytte ut. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Neste steg blir at huseier er nødt til å reise søksmål, forklarer Hafnor.

NRK har vært i kontakt med datteren. Hun anser saken som ferdig, og ønsker dermed ikke å uttale seg om saken ytterligere.

Riktignok gikk de neste steg og saksøkte leieboeren. 11. januar i år begjærte de midlertidig forføyning med krav om at han umiddelbart skal flytte ut.

Midlertidig forføyning Ekspandér faktaboks Midlertidig forføyning er en midlertidig avgjørelse som blir tatt av retten, som for eksempel at noen må flytte ut av boligen de leier, til retten har tatt en endelig avgjørelse i saken. I dette tilfellet betyr det at leieboeren må flytte fra leiligheten inntil videre, mens saken er under behandling. Dersom leieboer bestrider kravet og retten gir han med for at han kan flytte tilbake igjen, kan leieboeren gjøre det.

3. februar skulle partene møtes i Salten og Lofoten tingrett for muntlige forhandlinger hvor partene møter foran dommeren i retten.

Leieboeren møtte ikke opp, og retten hadde heller ikke mottatt tilsvar fra han. Datteren møtte opp, og forhandlingene ble gjennomført.

Retten tok begjæringen til følge, og påla leieboeren om å flytte fra leiligheten.

Dette bør du tenke på når du leier ut en leilighet Ekspandér faktaboks Ifølge Hafnor er det aller viktigste i et leieforhold å ha en standardisert skriftlig avtale. – Det sørger for at både leietaker og utleier er ivaretatt, og skaper en trygghet for partene. En standard husleieavtale bør alltid inneholde: Sum på husleie

Om det skal være depositum

Om det skal være tilleggsbetaling for strøm og vann

Hvilke rom leieforholdet omfatter

Oppsigelsesfrist Leieboer plikter også å holde ro og orden, følge ordensregler og etterleve vanlig folkeskikk. – Dersom leieboer ikke følger ordensreglene, kan huseier påpeke det. Dersom det ikke blir fulgt opp, eller leieboer fortsetter å bryte reglene, kan det føre til mislighold på leieavtalen, sier distriktslederen.

– Det er svært sjeldent at det går så langt

Ifølge distriktslederen i Huseiernes Landsforbund er det ikke ofte de møter på slike problemstillinger.

– Det er svært sjeldent at det går så langt. Som oftest flytter leieboer ut dersom leieavtalen blir hevet eller løper ut. Dersom det går så langt, er namsmannen neste instans, forklarer hun.

Det er namsmannen som gjennomfører utkastelse.

– Da blir låsen skiftet, og leieboer får ikke tilgang til leiligheten. Som nevnt er det veldig sjeldent at det skjer, men det er selvfølgelig unntak.

Leieboer har dermed 14 dagers frist på å klage etter at han har mottatt skriftlig varsel, eller komme seg ut før namsmannen kommer på døra.

Saksøker har opplyst til NRK at leieboeren nylig har flyttet ut, og vil ikke kommentere saken utover det.