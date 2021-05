– Jeg synes dette er en veldig provoserende beslutning, sier Marit Arnstad i Senterpartiet.

For to år siden bestemte styret på Nord Universitet at de skal legge ned lærerutdanningen på Nesna.

Kampen for å beholde utdanningen pågår fortsatt. Men onsdag ble det klart at de ansatte ved Norges eldste lærerutdanning har fått tilbud om jobb andre steder ved Nord universitet.

Dersom de velger å akseptere tilbudet, må de flyttes til campus i Bodø, Levanger eller Mo i Rana. Hvis ikke har de ikke lenger en jobb å gå til.

Nedleggelse av Nesna-avdelingen Foto: Frank Nygård / NRK Ekspandér faktaboks Nesna ligger på Helgelandskysten mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Innbyggertall på omlag 1900 personer.

På Nesna har høyere utdanning tradisjon helt tilbake til 1918. Lærerutdanningen ble bygget opp som en privat utdanning, finansiert av en privatperson. Etter 98 år som selvstendig utdanningssted, ble daværende Høgskolen i Nesna (HiNe) høgskolen en del av Nord universitet i 2016.

26. juni vedtok styret i Nord universitet på et møte på Værnes at studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen skal avvikles innen tre år.

Før fusjonen var det 1200 studenter på Nesna. I 2019 var det 470 studenter på Nesna – alle samlingsbaserte.

Nord universitets forslag om avvikle studietilbudet, har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Argumentene imot nedleggelse har blant annet vært at lærerskolen i Nesna scorer høyt på både resultater og elevtilfredshet, og at skolene er viktig for lærerrekrutteringen i distriktet. Det ble samlet inn 12.000 underskrifter mot nedlegging.

Ifølge rektor Hanne Solheim Hansen vil rundt 120 ansatte bli berørt Kilde: NRK, Nord univeristet og NTB

Arnstad kaller dette den siste biten i nedleggelsen av Nesna som studiested. Ifølge Sp-politikeren bryter den beslutningen med avtalen som lå til grunn da daværende Høgskolen i Nesna ble en del av Nord universitet.

– I fusjonsavtalen var det enighet om at høgskolen skulle bestå. Nå velger Nord universitet å foreta en endelig nedlegging. Det kommer ikke Senterpartiet til å akseptere, sier Arnstad.

Hvis de kommer til makten etter valget, lover Arnstad å kjempe for å reetablere en høgskole på Nesna.

– Vi har for lite desentralisert utdanning, særlig innenfor profesjonsutdanninger. Det må vi gjøre noe med. Og i den sammenhengen vil Høgskolen i Nesna være viktig, sier hun.

Arnstad mener også at Nord Universitet må betale tilbake store summer, dersom de nå gjennomfører planene om å legge ned lærerutdanningen.

PROVOSERT: Marit Arnstad (Sp) provoseres av at campus Nesna ser ut til å bli lagt ned. Blant annet plager timingen henne: – Nord Universitet gjør dette rett foran et valg hvor det kanskje er andre parti som kan komme til makten. Universitetet prøver å gjøre det umulig å reetablere Nesna som høgskole igjen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Krever flere millioner tilbake

Da Nesna ble en del av Nord universitet, gikk den daværende høgskolen inn med nærmere 130 millioner kroner.

– Nord har brutt avtalen de selv gikk inn i, samtidig som de beholder pengene. En del av det må de betale tilbake, sier hun.

– Hvor stort beløp snakker vi om her?

– Vi må komme tilbake til beløpet. Det avhenger blant annet av hva som er det økonomiske behovet ved en reetablering.

Prorektoren advarer mot pengesnakk

Prorektor ved Nord universitet, Ketil Eiane, mener det er uheldig at nedleggelsen av campus Nesna har blitt en diskusjon om penger.

– Jeg vil advare politikere mot å drive et spill som går ut på å redusere rammebetingelsene våre. Dette er penger vi trenger for å utføre samfunnsoppdraget vårt, sier Eiane.

– En del av oppdraget er å tilby gode, desentraliserte utdanninger, slik at man kan utdanne for eksempel sykepleiere, lærere og barnehagelærer der de trengs mest. Å kutte i det økonomiske grunnlaget vil gå ut over distriktenes tilgang til kompetanse.

Eiane oppfordrer heller til å gi mer penger til utdanningsinstitusjonene.

– Det vil kunne bidra til at vi kan gi et enda bedre tilbud i distriktene, sier han.

Samtidig som han snakker om viktigheten med å bygge opp utdanningstilbudet i distriktene, jobber altså Nord for å legge ned lærerutdanningen på Nesna.

– Det styret gjorde da de tok den avgjørelsen, var å se på kartet. Innenfor en radius på rundt 30 kilometer hadde vi tre små og ganske svake studiesteder; Nesna, Mo i Rana og Sandnessjøen. Hver for seg hadde de for lite rekruttering for å være bærekraftige, forklarer Eiane.

Universitetsstyret ønsker å samle fagkreftene de har på Helgeland mest mulig, ved å bygge et sterkere tilbud i Mo i Rana.

– Slik innfrir vi kravene myndighetene har til oss og fagmiljøene, sier Ketil Eiane.

Per i dag ønsker han ikke snakke så mye om mulighetene for å reetablere en høgskole på Nesna, slik Marit Arnstad foreslår.