Småkommunen truer med å ta hele studiestedet og 130 mill. kroner ut av Nord universitet

Nesna kommune ønsker fisjon hvis campus Nesna legges ned.

– Vi ønsker altså å gå ut av Nord universitet. Da ønsker vi å ta med oss alle pengene, alle ansatte og all aktivitet – og eventuelt gå inn i en ny fusjon, sier ordfører i kommunen, Hanne Davidsen.

Nord-rektoren står fast på at studiestedet på Nesna bør avvikles og fagmiljøene for lærerutdanningene samles i Bodø.

Det kan bli vedtatt i styret til Nord universitet på onsdag.

Mistenker bevisst plan

I 2016 fusjonerte Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet.

FORTVILET: – Vi har stor støtte fra hele Helgeland om å opprettholde både sykepleierutdanningen i Sandnessjøen og campus Nesna, sier ordfører Hanne Davidsen. Foto: Frank Nygård / NRK

Nesna-ordføreren tror det helt fra begynnelsen var meningen å fase ut studiestedet på Nesna.

– Jeg tror det har vært meningen helt fra starten av å bruke de 130 millionene som vi hadde med oss inn i fusjonen, på å styrke studiene andre steder, sier Davidsen.

– Hele vår fagstab flyttes til Bodø, og Steinkjer styrkes med mange stillinger og flere studieplasser. Namsos opprettholdes. De eneste som tas, er Sandnessjøen og Nesna, fortsetter hun om innstillingen fra rektoren.

Kommunen føler vel at de har solgt smør og ingen penger fått. Jan Fridtjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

– Utopi

– Det er en utopi. Det kan jeg aldri tenke at bærer noe godt med seg, sier Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord universitet.

LYTTER: – Det er umulig å høre på absolutt alle innspillene, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen. Foto: Nord universitet

Hun avviser at Nesna kommune kan hoppe bukk over nedleggelsen og ta med seg pengene de gikk inn i Nord universitet med.

– Etter fusjonen har vi hatt ett budsjett for hele Nord universitet. Vi deler det ikke på Nesna og alle dem som gikk inn i fusjonen. Vi får alle våre penger fra kunnskapsdepartementet, sier Hansen.

Rektoren avviser også at en nedleggelse var en bevisst plan fra starten av.

– Pengene trolig tapt

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Universitetet i Bergen.

JUSEN: – Slik som spillets regler er, blir nok dette mer et moralsk enn et juridisk spørsmål, sier jusprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Foto: Kjetil Rydland / NRK

Han har ikke sett avtalen mellom de fusjonerte skolene. Bernt uttaler seg derfor først på generelt grunnlag.

– Når noen gir penger til et bestemt formål og det senere viser seg å ha en annen utvikling enn man hadde trodd, skal det mye til før man får pengene tilbake, sier Bernt.

Han sier pengene trolig er tapt for Nesna. Ifølge Bernt står universitetet fritt til å omdisponere pengene til andre formål.

– Jeg kan føye til at jeg veldig godt kan forstå at man blir opprørt i Nesna kommune. Men slik som spillets regler er, blir nok dette mer et moralsk enn et juridisk spørsmål, sier han.