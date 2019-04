Hundrevis markerte mot nedlegging av studiested ved å stenge av kystriksveien

Klokken 16:00 stengte artist og politiker Ida Maria Børli Sivertsen (MDG) fylkesvei 17 sammen med et par hundre andre demonstranter, utenfor tettstedet i Nesna.

De oppmøtte er opprørt etter at Nord universitet har gitt uttrykk for at de vil legge ned lærerstudiet på Nesna.

– Nå stenger vi fylkesveien for å vise at å stenge ned utdanningen bli som å stenge ned hele Nesna. Dette er regjeringen som står bak. Vi må få lov til å ha utdanningen vår i fred, sier MDG-politiker og ordførerkandidat Ida Maria Børli Sivertsen.

Det var flere bannere med kraftige ord som ble servert utenfor Nesna, torsdag. De oppmøtte demonstrerte mot Nord universitets mulige planer om å legge ned lærerstudiet i Nesna. Foto: Frank Nygård / NRK

Politiet advarte

På stedet meldte reporter Frank Nygård at traktorer sperret av hele fylkesvei 17 på vei inn til Nesna og at folk hadde tent fyr i oljetønner.

Politiet har tidligere sagt til Rana Blad at de ikke vil tolerere at fylkesveien sperres.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Mari Lillestø, sa til NRK like før klokken 17 at de var på vei til stedet.

– Vi har folk på vei til stedet, men vi forventer at det skal la seg gjøre å kjøre inn og ut. I utgangspunktet håper og tror vi at det går rolig og fint for seg.

Hele fylkesveien var stengt av demonstrantene, men folk som kjenner stedet kunne kjøre forbi på en sidevei.

Rundt klokken 17:30 skal demonstrantene ha pakket tingene sine og dratt, ifølge aksjonsleder Ida Maria.

– Da vi fikk beskjed om at en patrulje var på vei for å fjerne oss, avsluttet vi demonstrasjonen på fredelig vis, sier Børli Sivertsen til Rana Blad, og legger til at de ikke er redd for politiet.

NRK fikk ikke tak i politistasjonssjef i Mo i Rana, Roald Gunnar Bjerkadal, torsdag kveld.

Rasende

Snorre Sivertsen var en annen som hadde møtt opp på stedet, torsdag ettermiddag. Han mener en nedleggelse vil ramme hele Helgeland.

– Vi har vært stille og rolig veldig lenge. Nå har vi fått beskjed om at vi står veien for utviklingen av universitetet. Det du ser her er folk som er forbanna.

Ida Maria er enda hardere i sin retorikk mot universitetet.

Ida Maria Børli Sivertsen var en av pådriverne for den spontane demonstrasjonen utenfor Nesna, torsdag. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi er rett og slett «skitlei» av at Bodø får lov til å rasere Helgeland på denne måten. Dette kan bety nedleggelse av hele lokalsamfunnet i Nesna, sier hun.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet sier at hun foreslår omstruktureringen av universitetet for å styrke det faglige miljøet.

– Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet, sa rektor Hanne Solheim Hansen, onsdag.

Nord universitet ville ikke kommentere demonstrantenes budskap, torsdag kveld.