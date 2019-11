Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Stortingets utdannings- og forskningskomité ikke ønsker å berge studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

Komitéen stemte over en rekke forslag fra Ap, Sp og SV, inkludert å stoppe styrets vedlagte nedleggelse av disse to studiestedene. Alle ble nedstemt av regjeringspartiene.

De rødgrønne var ikke enige om alt, men de stemte alle for en rund formulering om å bevare studiestedet på Nesna.

Det overrasket ikke politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, at de fire regjeringspartiene stod på sitt.

– Det er mye prestisje knyttet til dette. Regjeringen har innført denne strukturreformen, så det er ikke så overraskende at regjeringen ikke stemmer mot konsekvensene av sin egen politikk.

Avstemmingene er også en bekreftelse på at ingen av stortingsrepresentantene på nordlandsbenken har maktet å snu sine partier.

– Vil dominere valgkampen

Nå mener Fjellheim det siste toget har gått for Nesna før man har avholdt et nytt stortingsvalg.

– Løpet er nå kjørt fram til 2021. To ting kan berge Nesna. Det ene er om Universitetet i Tromsø foretar seg noe, og hva de får lov til å gjøre. Det andre er en endring etter stortingsvalget.

Les også: UiT-rektor om Nesna: – Fikk beskjed om å holde oss unna Helgeland.

SV og Senterpartiet har meldt at de vil gå inn for å gjeninnføre utdanningstilbudet på Nesna dersom de vinner neste valg. Jonas Gahr Støre og Ap har signalisert en mer generell plan for «desentralisert utdanning,» hvor Nesna skal ha en rolle.

Fjellheim tror det dette blir en helt sentral del av valgkampen.

– Høyere utdanning og situasjonen på Helgeland vil bli den dominerende saken i stortingsvalgkampen i Nordland i 2021. Uten tvil.

Har et mål om høyere utdanning på Nesna

Nestleder i Kristelig Folkeparti, Ingelin Noresjø har tidligere sagt at hun mente at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø burde vurdere å avsette styret.

Likevel er hun ikke enig i at man bør overprøve vedtaket fra universitetsstyret.

– Vi har ikke gitt opp Nesna. Vi har hele tiden jobbet for å sørge for at Nesna også i fremtiden skal huse høyere utdanning, men det kan ikke skje gjennom Nord universitet når de trekker seg ut, sier Noresjø.

Noresjø mener mange løsninger er mulige.

– Men målet er at man fremdeles skal ha høyere utdanning. Det skal vi stå sammen med Nesna om videre. Men det å tvinge Nord universitet tilbake, er vi ikke med på, sier hun.

– Det eneste man har tapt er det man har gitt opp

Stortingsvara i Nordland, Marius Jøsevold (SV), har vært en av de fremste stemmene for å bevare studiestedet på sin hjemplass, Nesna. Også han ser hvor det bærer i Stortinget.

– Med mindre det skjer noe helt spesielt, så virker det helt åpenbart at Stortinget ikke snur.

Men å gi opp, det er ikke aktuelt.

Marius Jøsevold skal fortsette å kjempe for videre studiemuligheter på Nesna. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Denne saken er ikke død. Det eneste man har tapt er det man har gitt opp.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) sier at Nord universitet har brutt fusjonsavtalen de gjorde med blant annet Høgskolen på Nesna.

– På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saka, vurderer vi å ta saka til kontroll- og konstitusjonskomiteen.