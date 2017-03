Leder i Næringsforeningen: – Rutekuttet vil ramme pasienter og næringsliv

Om en måned starter Widerøes nye flyruter i Nord-Norge. I Finnmark har de forberedt seg på flere hundre tusen kroner i økte reisekostnader, og fra flyplassene i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen legges det opp til færre avganger.

Daglig leder i Mosjøen Næringsforening, Bjørn Larsen. Foto: privat

Det har skapt sinne, frustrasjon og sterke reaksjoner. Daglig leder Bjørn Larsen i Mosjøen Næringsforening mener det nye tilbudet fra Mosjøen til Bodø er til det verre for de reisende. For fra 1. april skal fire daglige avganger halveres.

– Det er hverken bra eller gunstig selv om det bare er en liten andel reisende som skal nordover. Bodø er tross alt fylkeshovedstaden vår, og for dem det gjelder er dagens tilbud svært viktig. For de offentlige ansatte, næringsliv eller pasienter er dette langt ifra tilrettelagt.

Kjempefornøyd

For selv om flyene nå vil gå direkte fra Mosjøen til Bodø hjelper det lite at de går for sent. Ifølge Larsen må møtevirksomhet eller andre avtaler i Bodø starte klokken 10.30 og avsluttes 11.15 dersom en person fra Mosjøen skal rekke hjem til middag. Hvis møtet varer lengre er kveldsflyet eneste alternativ.

– Frekvens er det viktigste for næringslivet. At vi får færre avganger er ikke balansert med at det er bedre tilpasset.

Til tross for færre avganger synes Larsen og resten av Næringsforeningen at ruteendringene også fører med seg en hel del positive vedtak.

– Flere av endringene er godt tilrettelagt. Færre avganger til Trondheim kompenseres ved at flyene går på rette tidspunkt. Vi sier oss også kjempefornøyd med at det blir billigere billetter tilgjengelig, og at det åpner en direkterute til Oslo, uten mellomlandinger.

Tidspunkt etter etterspørsel

I likhet med Larsen ser også direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll at direkteavganger er en stor fordel for reisende på Helgeland.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll. Foto: Ola Helness / NRK

– Direkteavganger sparer reisetid, og gjør at den enkelte destinasjon får beholde all kapasitet selv på populære reisetidspunkt. Selv om det blir færre avganger er disse satt opp slik at de går på tidspunkt der det er størst etterspørsel.

I forbindelse med endringene har Widerøe vedtatt å sette inn større fly fra Sandnessjøen og Brønnøysund.

– Det er flyvninger i dag som det til tider er svært vanskelig å få plass med, og det har blitt benyttet ventelister på disse avgangene.

Lyttet til folket

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i høringen sist onsdag at arbeidet med den nye ordningen har vært en grundig prosess.

Foto: Terje Reite / NRK

– Det er en ordning som jeg synes er bra. Vi ønsker at vi skal få mest mulig igjen for skattebetalernes penger, samtidig som vi skal ha et best mulig tilbud til lokalbefolkningen, og det er den balansen vi klarer å finne.

Han forteller også at de har lyttet til tilbakemeldinger fra folk i landsdelen, og at nødvendige endringer er gjort deretter.

– I det anbudet vi hadde, var det noen sider som vi i ettertid ser ikke var gode nok. Det gjorde for eksempel at en ikke fikk de rutene en ville ha til Finnmark. Da har vi i ettertid gått inn og gjort endringer.