Norwegian kjøper Widerøe

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie, sier Geir Karlsen, administrerende direktør i Norwegian i ei børsmelding.

I børsmeldinga fra Oslo Børs står det at Norwegian group vil kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

– Våre to flyselskaper har operert side om side i mange år og ingen kjenner flymarkedet i Norge bedre. Vi ser frem til å tilby sømløse reiser på tvers av hele rutenettverket vårt, sier Karlsen.

Administrerende direktør i Norwegian, Geir Karlsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Widerøe er Skandinavias største regionale flyselskap med over 2000 ansatte, og ble etablert i 1934.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

Det blir pressekonferanse i Oslo klokken 10.00 om saken, opplyser Widerøe. De ønsker ikke å uttale seg før den tid.

Vanskelig for et mindre selskap

– Widerøe har en nær 90-årig historie, og vi er garantisten for et velfungerende rutenett i region-Norge. Selv om vi har et solid fotavtrykk i Norge, er vi mindre i internasjonal sammenheng, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen i børsmeldinga.

Han peker på at et høyt skattenivå i Norge i kombinasjon med hard internasjonal konkurranse, gjør det vanskelig for et mindre regionalt flyselskap å holde ut uten en sterk samarbeidspartner.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er derfor veldig glade for nå å slå oss sammen med Norwegian, og vi er glade for å få en industriell eier som ønsker å utvikle begge selskapene videre. Vi er overbevist om at denne løsningen er til beste for Widerøe, våre ansatte, og ikke minst kundene våre, sier Nilsen.

Må godkjennes av konkurransetilsynet

Før oppkjøpet blir en realitet må Konkurransetilsynet godkjenne handelen.

– Dette er et oppkjøp som er meldepliktig til konkurransetilsynet, det betyr at selskapene må sende en redegjørelse av oppkjøpet til konkurransetilsynet, så skal vi vurdere hvordan dette påvirker konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Hvis vi kommer til at det fører til en vesentlig svekkelse av konkurransen, så har vi anledning til å stoppe oppkjøpet, sier Gjermund Nese avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

– Hva skal til for at det stoppes?

– Det som skal til er at vi kommer til at det fører til en betydelig svekkelse av konkurransen i markedet som går utover forbrukerne, så det er en sak som vil vurderes på vanlig måte.

Overraskende nyhet

Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøgskolen BI er overrasket over nyheten. Han tar forbehold om at han akkurat fikk vite om oppkjøpet.

– Dette var både overraskende og veldig interessant. Norwegian er i en bedre finansiell situasjon enn SAS er, og samtidig virker det som SAS er veldig orientert mot Danmark. At Norwegian går inn og tar Widerøe kan bli en utfordring for SAS på det norske markedet. Jeg regner med Widerøes flytider etter hvert vil tilpasses Norwegians, sier han.