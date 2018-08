Leder for Nordland Ap vraker oljeutredning i Lofoten: – Dette er en død hest

Den siste tiden har vært turbulent i lokalpolitikken i Nordland og Bodø. Torsdag i forrige uke sprakk nyheten om at Bodø Arbeiderparti vil avvise konsekvensutredning av oljefeltene i LoVeSe.

Nå sier leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti at han vil at fylkespartiet skal stille seg bak uttalelsen noe som er stikk i strid med landsmøtevedtaket til Ap i 2017.

– Nå er tiden kommet til å erkjenne at saken er blitt en parlamentarisk umulighet. Jeg klarer ikke å se hvordan Arbeiderpartiet skal klare å skape et flertall i Stortinget for denne konsekvensutredningen, sier Ap-lederen.

Havområdene som er delt inn i kategoriene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, strekker seg fra sør for Røst i Lofoten, og nordover til nordsiden av Senja i Troms. Foto: Grafikk / NRK

Dermed ser det ut til at fylkeslaget i Nordland føyer seg inn i rekken av fylkeslag innad Arbeiderpartiet som sier nei til oljeutvinning rundt noen av Norges mest kjente naturperler og oppvekstområdet til verdens største torskebestand.

I vinter sa ti fylkeslag i Ap nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Må forstå den politiske realiteten

Skjæran sier til NRK at både Nordland og Nord-Norge trenger større verdiskapning og flere arbeidsplasser. Dette kan ifølge han godt ligge innenfor blant annet oljesektoren.

– Mitt råd er at vi legger bort spørsmålet om konsekvensutredning og fokuserer på saker som kan gi resultater. Olje- og gassnæringen flytter allerede nordover og det er store muligheter på nordnorsk sokkel.

Skjæran sier videre at det er andre områder på nordnorsk sokkel som bør prioriteres.

– Vi må sørge for å skape ro rundt olje- og gassnæringen sånn at den kan skape inntekter til fellesskapet i Nord-Norge som vi kan bruke i kommuner og fylker.

– Vil ikke Nord-Norge og Nordland gå glipp av en mulighet hvis Arbeiderpartiet går bort fra konsekvensutredningen?

– Dette er en død hest, og slakteren kommer ikke fra Arbeiderpartiet. Vi har jobbet hardt for å få dette til, men andre har på en måte gravlagt det. Jeg har mye høyere ambisjoner for de andre næringene som vi har her i fylket og i regionen Nord-Norge.

Nordland Arbeiderparti har årsmøte i november, og nå begynner jobben med å debattere for og imot denne problemstillingen.

– Jeg er klar for å fronte en hvilken som helst beslutning for denne saken som alle andre saker, men nå letter jeg på sløret og viser hva jeg mener er riktig i denne saken.

Høyre skuffet over Ap

Høyre i Nordland legger ikke skjul på hva de mener om at Nordland Ap nå ser ut for å snu.

– Det som er merkelig er at det ikke foreligger noe nytt som skulle føre til endring av petroleumspolitikken fra i fjor. Argumentasjonen er ikke ny og langt på vei satt sammen for å legitimere en ny petroleumspolitikk i Ap, mistenker leder Grethe Monica Fjærvoll i Nordland Høyre.

Beate Bø Nilsen, Grethe Monica Fjærvoll og Joakim Sennesvik Foto: Nordland Høyre

Fylkestingsrepresentant Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik, leder av Bodø Høyre mener de at Arbeiderpartiet sender skremmende signaler.

– Ap har vært et industrivennlig parti, som har bygget sine beslutninger på kunnskap og med det gitt forutsigbarhet for utviklingen av samfunnet vårt. Medieutspillene skaper usikkerhet om hvor Ap står i norsk olje- og gasspolitikk generelt.

Og nettopp Fellesforbundet, som har nær 1000 medlemmer i industrien i Nordland ble ekstra skuffet over Ap-lederens utspill i dag.

– Det kommer ikke til å bli godt mottatt i fagbevegelsen, spesielt industrimiljøene på Helgeland vil reagere, sier distriktssekretær Per Christian Brennvik Jacobsen, Fellesforbundets i Nordland.